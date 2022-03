Am Mittwoch geht es für Eintracht Frankfurt endlich in der Europa League weiter. Nach dem Sieg in Berlin sind die Hessen auch rechtzeitig in Form. Es gibt mehr als nur einen Aspekt, der für die Glasner-Elf spricht.

Videobeitrag Video Highlights: Hertha BSC – Eintracht Frankfurt Video Bild © hessenschau.de Ende des Videobeitrags

Eigentlich ist es müßig, diesen Gedanken jetzt noch durchzuspielen. Aber was wäre denn gewesen, hätte Eintracht Frankfurt auch die Bundesliga-Partie am Samstag bei Hertha BSC verloren und wäre mit dem Rucksack von drei Niederlagen am Stück zum Europa-League-Achtelfinale zu Betis Sevilla gereist? Die Laune wäre höchstens solala gewesen, so viel steht fest. Aber: Durch den überzeugenden 4:1-Erfolg am Samstag im Olympiastadion zu Berlin steigen Lust und Vorfreude bei den Hessen - und auch die Überzeugung an die eigene Stärke.

"Diese Partie hilft jetzt vor dem Sevilla-Spiel. Selbstvertrauen kann man mit nichts ersetzen. Wir freuen uns sehr auf das Spiel in Spanien", betonte Coach Oliver Glasner nach dem Hertha-Sieg. Diese Zuversicht speist sich auch aus vielen kleinen Faktoren, die im Berlin-Spiel, aber auch schon davor, zu sehen waren.

Stimmen zum Eintracht-Sieg in Berlin "Jetzt ist die Crunchtime eingeläutet" Die Erleichterung nach dem deutlichen Sieg bei Hertha BSC war groß im Lager von Eintracht Frankfurt. Die Hessen tanken Selbstvertrauen vor der Europa League. Die Stimmen zum Spiel. Zum Artikel

Offensive und Defensive gut in Form

Ein Punkt ist die Offensive der Hessen, die nach drei Niederlagen ohne einen eigenen Treffer in Berlin endlich wieder ihr gesamtes Können präsentierte. "Die Jungs haben die Spielanlage in der Offensive toll umgesetzt", urteilte Glasner. Auch dem Österreicher ist bewusst, wie wichtig die vier Treffer in Berlin waren. "Dieses Gefühl des Tores ist unersetzlich für Offensivspieler. Deswegen bin ich froh, dass alle Offensivspieler an Toren beteiligt waren."

Bei der Eintracht kommt zudem der Fakt hinzu, dass die oft so wackelige Defensive in dieser Saison gerade eine leichte Tendenz nach oben aufweist. Ja, auch gegen die Berliner gab es ein Gegentor, viel ließen der wieder erstarkte Martin Hinteregger und Co. aber nicht zu. Und auch schon gegen die Bayern eine Woche zuvor zeigte sich die hessische Abwehr von einer respektablen Seite.

Videobeitrag Video Die komplette Eintracht-PK nach dem Spiel bei Hertha BSC Video Bild © hessenschau.de Ende des Videobeitrags

"Wir haben ein wunderschönes Spiel in Sevilla"

Wem diese beiden Punkte als gute Sevilla-Vorzeichen nicht reichen, der hat immer noch diesen Aspekt: die unbändige hessische Lust auf Europa-League-Abende. Direkt nach dem Spiel merkte man allen im Eintracht-Kosmos an, wie der Blick ohne Umschweife in Richtung Andalusien ging.

"Wir haben ein wunderschönes Spiel in Sevilla vor der Brust, dafür haben wir das gesamte letzte Jahr und in der Hinrunde gearbeitet", betonte Keeper Kevin Trapp nur wenige Minuten nach dem Spiel in Berlin. Und wer so spricht, der hat Bock. Und zwar so richtig.