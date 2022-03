Gegen Bochum hat Eintracht Frankfurt den ersten Heimsieg des Jahres 2022 gefeiert. Für das entscheidende Spiel gegen Sevilla dürfte das genau das passende Signal sein.

Videobeitrag Video Trauer um Jürgen Grabowski und Freude auf das Spiel gegen Sevilla Video Bild © Imago Images Ende des Videobeitrags

Das Spiel gegen den VfL Bochum (2:1) war kaum abgepfiffen, da war Eintracht-Trainer Oliver Glasner mit seinen Gedanken bereits im Europa-League-Modus. "Ich habe vorhin schon geschaut, wie Betis heute gespielt hat. Sie haben 1:0 gegen Bilbao gewonnen", sagte er auf der Pressekonferenz nach der Partie am Sonntag. "Das zeigt, welche Qualität auf uns zukommt. Aber wir freuen uns riesig."

Das gute Gefühl, wieder daheim zu gewinnen

Für das Rückspiel gegen Betis Sevilla am Donnerstag (ab 21 Uhr im hr-iNFO-Audiostream ) hat Glasners Team dabei genau das richtige Zeichen gesetzt: Der Erfolg gegen Bochum war der erste Heimsieg im Jahr 2022. Das ist umso wichtiger, weil Gegner Betis auswärtsstark ist. In der spanischen Liga stehen die Andalusier in der Auswärtstabelle auf Platz zwei hinter Liga-Primus Real Madrid - 7 Siege aus 13 Spielen auf fremdem Platz sprechen eine deutliche Sprache.

In der Europa League 2021/22 ist das Bild von Betis durchwachsen: Siegen in Budapest und Sankt Petersburg stehen Niederlagen in Leverkusen und Glasgow gegenüber. In Frankfurt hat man so oder so keine Angst: "Jetzt nehmen wir das gute Gefühl mit, wieder Spiele gewinnen zu können – auch zu Hause", so Christopher Lenz.

"Wir werden auf Sieg spielen"

Das Selbstvertrauen bei der Eintracht ist nach dem 2:1 im Hinspiel, das Teil einer Serie von drei Erfolgen am Stück war, ohnehin groß. "Wir werden auf Sieg spielen – wie immer", betonte Verteidiger Tuta, obwohl bereits ein Unentschieden für den Viertelfinaleinzug reichen würde. Bei einer Niederlage mit einem Tor Unterschied stünden Verlängerung und gegebenenfalls Elfmeterschießen an, die Auswärtstorregelung ist seit dieser Saison Geschichte.

Ob der zuletzt so groß aufspielende Jesper Lindström auflaufen kann, wird sich laut Eintracht-Meldung erst im Laufe der Woche klären. Der Däne war am Sonntag angeschlagen ausgewechselt worden. Auch die Einsätze von Sebastian Rode und Danny da Costa, die gegen Bochum gefehlt hatten, entscheiden sich kurzfristig.