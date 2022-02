Gegen Köln gab es für Daichi Kamada die Höchststrafe: erst ein-, dann wieder ausgewechselt. Der Japaner steckt im Leistungsloch, keine Frage. Das Problem: Eintracht Frankfurt braucht ihn dringend wieder in Topform.

Es sind wirklich nicht die Tage von Daichi Kamada. Gut eine Stunde des Trainings am Dienstag waren bereits absolviert, da wollte der wendige Japaner von Eintracht Frankfurt eine Offensivaktion unbedingt noch retten, eilte dem Ball hinterher und krachte im Anschluss ungeschickt in ein abgestelltes Tor. Eine Aktion, die äußerst schmerzhaft war - physisch. Psychisch schmerzhaft war für Kamada der Samstag in Köln. Eingewechselt, schlecht gespielt, ausgewechselt, Standpauke: So liest sich die Kurzfassung des bitteren Abends des Offensiv-Künstlers bei der Niederlage in der Domstadt. Wie gesagt: Es sind nicht die Tage von Daichi Kamada.

Der Japaner befindet sich in einer kleinen Krise, das ist nicht mehr zu übersehen. Gegen Köln verzettelte sich der Spielmacher mehrmals, wirkte schludrig, schien nicht wirklich bei der Sache. Eine spielerische Hilfe ist Kamada in dieser Form nicht. Ob man ihm deswegen die Höchststrafe verpassen und ihn in der Nachspielzeit wieder runternehmen muss, sei mal dahingestellt.

Eintracht braucht Kamada in Top-Form

Ihn nach Abpfiff für alle und die Fernsehkameras sichtbar in den Senkel zu stellen, wie von Trainer Oliver Glasner getan, war dann für viele Betrachter aber definitiv eine Spur zu viel. Kamada ist nicht unbedingt dafür bekannt, viele Dinge einfach an sich abperlen zu lassen. Solche Momente wie in Köln können bei ihm Wirkung haben. Und das wäre in seiner aktuellen Verfassung sicher nicht hilfreich.

Denn: Die Eintracht braucht dringend einen Kamada in Top-Form, einen Spielertypen wie den Japaner haben die Hessen kein zweites Mal im Kader. An guten Tagen kann der 25-Jährige mit einer einzigen Offensiv-Aktion Spiele alleine entscheiden. Genau das fehlt momentan im Spiel der Eintracht. Die Offensive ist die große Baustelle der Frankfurter aktuell.

Glasner sauer über Offensive

"Wir hatten drei Situationen, in denen wir zwei-gegen-eins oder drei-gegen-eins auf das Kölner Tor laufen und nur einen Abschluss haben", bemängelte Glasner nach der Niederlage in Köln und ließ dabei durchblicken, wie sauer ihn das momentan macht. Kamada war da freilich mitgemeint.

Ob der Japaner nun am Samstag (18.30 Uhr) gegen die Bayern eine neue Chance bekommt, darf nicht nur deswegen bezweifelt werden. Schon im erfolgreichen Hinspiel baute Glasner lieber auf eine robuste Defensive und reichlich Speed im Angriff. Kamada musste damals 90 Minuten lang auf der Bank Platz nehmen. Für Kamada könnte daher am Samstag wie schon in Köln kein Platz in der Startelf sein.

Bald braucht's spielerische Lösungen

Nach dem Spiel gegen den Rekordmeister aus München warten aber mit Hertha BSC und Bochum andere Kaliber auf die Hessen. Gegner, gegen die die Hessen spielerische Lösungen und Kreativität in der Offensive brauchen. Es wäre für alle im Stadtwald mehr als hilfreich, wenn die Kamada-Krise spätestens dann endlich vorbei ist.