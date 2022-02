Eintracht Frankfurt hat ein wildes Spiel in Stuttgart gewonnen. Der Sieg war so verdient wie wichtig, meinten die Beteiligten nach der Partie. Die Stimmen zum Spiel.

Eintracht Frankfurt hat am Samstag den ersten Pflichtspielsieg des Jahres eingefahren. Beim VfB Stuttgart gewannen die Hessen dank eines Tores von Evan N'Dicka (7. Minute) und eines Doppelpacks von Ajdin Hrustic (47., 77.) mit 3:2. Für den VfB trafen Waldemar Anton (42.) und Sasa Kalajdzic (70.).

Christopher Lenz: Wir hätten es früher entscheiden können, aber so wie das Spiel lief, sind wir damit zufrieden. Wir wussten, dass der VfB derzeit ein bisschen verunsichert ist und wenn wir aufs Gas drücken, dass es dann einfacher für uns wird. Wir hätten am Anfang und am Ende noch zwei, drei Tore mehr schießen können, wenn wir die Angriffe besser ausspielen, aber 3:2 auswärts ist in Ordnung. Wir wissen, was wir können und wo wir hin wollen. Wir hatten Anfang des Jahres nicht so viel Glück, aber heute haben wir verdient gewonnen.

Oliver Glasner (Trainer Eintracht Frankfurt): Der Sieg fühlt sich sehr gut an und war ganz wichtig für uns. Man hat beiden Mannschaften eine gewisse Nervosität angemerkt. Aber das Spielglück hatte dann der Tüchtige. Wichtig ist, dass wir in unsere Stärken vertrauen und auf jeden Spieler zählen können, auch wenn er zuvor mehrere Wochen nicht gespielt hat. Das großartige Tor von Ajdin Hrustic kurz nach der Pause haben wir mit den Jungs besprochen. Mein Co-Trainer Michael Angerschmid hatte die Ecken analysiert und die Idee, in den Rückraum zu flanken, ist dann in der Halbzeit entstanden. Dass das dann so aufgeht, ist natürlich klasse.

Ajdin Hrustic: Das ist ein super Tag für die Mannschaft. Wir hatten keinen einfachen Start ins Jahr. Deshalb ist es wichtig, dass wir die drei Punkte haben. Es war kein perfektes Spiel von mir, aber ich bin mir sicher, dass die zwei Tore den Trainer glücklich machen. Wir alle sind froh über diese drei Punkte. Jetzt schauen wir Schritt für Schritt weiter.

Sasa Kalajdzic (Stürmer VfB Stuttgart): Das war eine sehr bittere Niederlage für uns. Es ist positiv, dass wir zweimal nach unnötigem Rückstand zurückgekommen sind. Aber wir haben zu viele unnötige Fehler gemacht. Unser Matchplan war in Ordnung, aber die Partie ist insgesamt blöd gelaufen. Frankfurt hat es gut und wir schlecht gemacht. Mit dem Stadion im Rücken müssen wir nach unserem Ausgleich ganz zurückkommen. Aber wir schaffen es derzeit nicht den Flow mitzunehmen.

