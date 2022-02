Die knappe Niederlage gegen den FC Bayern tut der Eintracht weh. Mit Leistung und Mentalität waren die Verantwortlichen aber zufrieden.

Eintracht Frankfurt hat das Heimspiel gegen Bayern München am Samstagabend mit 0:1 (0:0) verloren. Eine rassige Partie entschied der eingewechselte Leroy Sané zugunsten der Gäste (71. Minute). Die Stimmen zum Spiel.

Oliver Glasner: Das Spiel war so, wie wir es erwartet hatten: Die Bayern hatten mehr Ballbesitz und auch die eine oder andere Torchance. Sie haben so viel Qualität in der Offensive. Wir haben in jedem Spiel die erste Großchance, es gelingt uns aber leider nicht, in Führung zu gehen. Aber heute bin ich mit der Leistung wirklich zufrieden, weil wir alles reingelegt haben, was wir hatten. Das Resultat ist natürlich enttäuschend, aber mit der Leistung bin ich zufrieden. Was die Jungs hier auf dem Platz gerissen haben, war fantastisch. Mit der Mentalität und wie wir es taktisch umgesetzt haben, bin ich absolut zufrieden. Es war für uns wichtig zu zeigen, dass wir uns von den schlechten Resultaten in diesem Jahr nicht unterkriegen. Was ich heute gesehen habe, stimmt mich sehr positiv für die nächsten Spiele. Wir werden aus diesem Spiel gestärkt herausgehen.

Djibril Sow: Wir haben uns viel vorgenommen und wollten gewinnen. Dafür hat uns ein bisschen was gefehlt, wir haben unsere Umschaltsituationen nicht gut genug umgesetzt. Wir haben aber am Schluss nochmal alles reingehauen, das können wir mitnehmen. Aber wir müssen offensiv genauer werden. Im Laufe des Spieles wird es immer schwerer, die Räume zuzulaufen. Wir versuchen unseren Spielstil weiter zu entwickeln, das ist gerade eine schwere Phase. Das Wichtigste ist, dass wir ruhig bleiben und arbeiten. Wenn die Erfolgserlebnisse wieder kommen, werden wir auch wieder so eine Phase erleben, wie wir sie in der Hinrunde hatten.

Audiobeitrag Audio Djibril Sow nach dem Bayern-Spiel Audio Bild © Imago Images Ende des Audiobeitrags

Jesper Lindström: Es ist immer ein schwieriges Spiel gegen die Bayern. Beim letzten Mal haben wir unsere Chancen genutzt, dieses Mal nicht. Und Bayern ist so gut, wenn sie ihre Chancen bekommen, dann treffen sie auch. Unsere Verteidigungsleistung war besser als gegen Köln, sie haben nur ein Tor geschossen. Alle haben zusammen verteidigt, das war gut. Gegen Berlin müssen wir nun endlich wieder treffen.

Kevin Trapp (bei Sky): Ein bisschen Kopfschmerzen habe ich schon, aber das gehört dazu. Man kann nicht alles verteidigen gegen Bayern. Wir haben die eine Riesenchance in der 7. Minute nicht genutzt und dann verlierst du das Spiel halt. Wir haben das heute über 90 Minuten versucht und diesen Lucky Punch nicht geschafft. Dass wir aus den sechs oder sieben Spielen dieses Jahr zu wenig Punkte für den eigenen Anspruch haben, ist uns allen klar. Wir müssen und wollen weitermachen. Jetzt geht es nach Berlin, da haben wir noch was gutzumachen.

Joshua Kimmich: Wir haben ein ganz ordentliches Spiel gemacht, gerade was Mentalität und Einsatz betrifft. Wir hatten einige Chancen, haben die aber nicht nutzen können, aber an den Sieg geglaubt. Am Schluss haben wir eigentlich eher verwaltet, aber verdient gewonnen.