Die Eintracht ist mit einem ordentlichen Stimmungsdämpfer in die Bundesliga gestartet. Beim 1:6 gegen die Bayern waren die Hessen ihrem Trainer viel zu wild – und der Gegner war einfach zu gut.

Eintracht Frankfurt hat gegen Bayern München eine herbe 1:6-Niederlage kassiert. Die Tore für die Bayern erzielten Joshua Kimmich (5. Minute), Benjamin Pavard (11.), Sadio Mané (29.), Jamal Musiala (35./84.) und Serge Gnabry (43.). Den Eintracht-Ehrentreffer steuerte Randal Kolo Muani bei (64.).

Markus Krösche: "Wir haben in der ersten Halbzeit viel zu naiv Fußball gespielt. Klar hat Bayern eine sehr gute Mannschaft, aber natürlich sind wir enttäuscht. Wir haben einfach als Mannschaft schlecht verteidigt. Es gibt ein paar taktische Regeln, die müssen wir einhalten, das haben wir heute nicht gemacht. Und da wirst du gegen eine Mannschaft wie Bayern München extrem hart bestraft. Ich werfe den Jungs nicht vor, dass sie nicht wollten, aber vielleicht wollten sie in gewissen Situationen zu viel."

Oliver Glasner (bei DAZN): "Die Jungs haben alles versucht, aber die Bayern waren heute zu gut für uns. Heute hatten wir keine Chance. Wenn du dieser Offensive viel Raum gibst, hat man gesehen, was dabei rauskommt: sehr viele Chancen. Wir wollten mit unseren Außen etwas tiefer bleiben, sie standen aber sehr hoch. Und dann haben die Bayern die Räume genutzt. Wir waren zu wild, wir wollten zu viel. Nach dem 0:2 hatten wir aber zwei Riesen-Chancen. Letztes Jahr hatten wir auch einen richtigen Nackenschlag zu Beginn. Wir werden daraus lernen. Das wirft uns nicht um."

Sebastian Rode (bei DAZN): "Wir haben uns das sicherlich anders vorgestellt. Aber gerade in der ersten Halbzeit wurde es ein Debakel. Es war das erste Saisonspiel, die vier vorne bei den Bayern waren unglaublich flexibel und hatten viel Tempo drin. Das war für uns nicht zu verteidigen, da haben uns die Mittel gefehlt – und dann haben sie uns den Arsch aufgerissen. In der zweiten Halbzeit war dann das Ziel, die Halbzeit nicht zu verlieren. Jetzt heißt es: Mund abputzen."

Julian Nagelsmann (Trainer FC Bayern München, bei Sat 1): "Die erste Halbzeit war herausragend. Es ist ein Stück weit normal, dass man in der zweiten Halbzeit einen Gang rausnimmt. Wir sind vorne sehr variabel, wir haben viele wendige Spieler vorne und sind eklig zu verteidigen. Die Freistoß-Variante von Kimmich haben wir heute Morgen noch so besprochen. Die Energie, die man spürt, ist das, was mich am meisten freut. Das sieht man dann auch in der Leistung. "

Joshua Kimmich (FC Bayern München, bei DAZN): "Das war nach vorne schon nicht verkehrt. Wir hatten noch die eine oder andere Chance auf mehr Tore. Das hat schon Bock gemacht. Wir wussten, dass sie über ihre Außen ihre Stärken haben. Wir wussten aber auch, dass hinter Kostic und Knauff dann immer wieder Räume da sind. Wir hatten eine gute Raumaufteilung – und die vier da vorne, die machen schon Spaß."