Adi Hütter rotiert bei Eintracht Frankfurt in seiner Startaufstellung aktuell sehr selten. Dadurch haben es viele Spieler schwer. Manche sind schon jetzt komplett außen vor.

Videobeitrag Video zum Video Die Eintracht in der Corona-Krise: Ohne Zuschauer, ohne Mut | heimspiel! [Videoseite] Video Bild © hr Ende des Videobeitrags

Spätestens seit dem Bremen-Spiel ist es nicht mehr zu übersehen: Eintracht-Coach Adi Hütter hat seine Stammelf gefunden. Wechsel? Rotation? Anderes System? Davon hält der Frankfurter Trainer nicht viel. Am vierten Spieltag ersetzte Tuta den verletzten David Abraham, das war es aber auch schon mit den Wechseln in der Startelf. Das macht es für die Reservisten der Hessen momentan richtig schwer - manche sind schon jetzt die Verlierer des Eintracht-Saisonstarts. Ein Überblick.

Danny da Costa

Ein häufiges Bild auch in dieser Saison: Danny da Costa auf der Ersatzbank. Bild © Imago Images

Für Danny da Costa läuft's nicht in dieser Saison, das ist unübersehbar. Der Transfer kurz vor Toresschluss zum FC Schalke 04 platzte, seinen Platz rechts in der Fünferkette hat er seit dem zweiten Spieltag an Almamy Touré verloren. Gegen Hoffenheim, Köln und Werder kam der Rechtsverteidiger gar nicht zum Einsatz.

Seit dem ersten Spieltag, als da Costa nach einer schlechten ersten Hälfte ausgewechselt wurde, hat er nie wieder eine richtige Chance erhalten. Daran dürfte sich so schnell auch nichts ändern. Touré macht seine Sache ordentlich und wenn Hütter es ein wenig offensiver mag, probiert er es aktuell - wie gegen Bremen - lieber mit Aymen Barkok auf dieser Position. Düstere Aussichten für da Costa.

Dominik Kohr

Hat seinen Stammplatz verloren: Dominik Kohr. Bild © Imago Images

Das Gefühl, nur 45 Minuten eine Startelf-Chance zu erhalten, kennt auch Dominik Kohr. Eigentlich sollte der Sommer-Neuzugang vom vergangenen Jahr in dieser Saison endgültig zum Stammspieler reifen, nach der angesprochenen ersten Hälfte gegen Bielefeld, als er mit da Costa ausgewechselt wurde, ist davon jedoch nichts mehr zu sehen.

Externer Inhalt Externen Inhalt von YouTube (Video) anzeigen? An dieser Stelle befindet sich ein von unserer Redaktion empfohlener Inhalt von YouTube (Video). Beim Laden des Inhalts werden Daten an den Anbieter und ggf. weitere Dritte übertragen. Nähere Informationen erhalten Sie in unseren Datenschutzbestimmungen . Externe Inhalte von YouTube (Video) zukünftig immer anzeigen. Inhalt anzeigen Einstellungen An dieser Stelle befindet sich ein von unserer Redaktion empfohlener Inhalt von YouTube (Video). Da Sie in Ihrem Browser Javascript deaktiviert haben, kann dieser hier nicht angezeigt werden. Der nachfolgende Link öffnet den Inhalt auf der Seite des Anbieters. YouTube (Video)-Inhalt öffnen Ende des externen Inhalts Einstellungen

Seitdem hat Kohr seinen Platz an Stefan Ilsanker verloren. Erst als dieser gegen Bremen gelb-rot-gefährdet in der Pause runter musste, durfte der Ex-Leverkusener mal wieder ran - und machte seine Sache mehr als ordentlich. Da Hütter aber augenscheinlich ein Ilsanker-Fan ist, könnten diese zweiten 45 Minuten in der aktuellen Bundesliga-Saison kurzfristig erst einmal die letzten gewesen sein.

Djibril Sow

Startet auch in seinem zweiten Eintracht-Jahr (noch) nicht durch: Djibril Sow. Bild © Imago Images

Kohr und da Costa hatten wenigstens mal einen Startelf-Einsatz - davon kann Djibril Sow aktuell nur träumen. Der Schweizer hat es bislang nur zu zwei mickrigen Kurz-Einsätzen (Berlin und München) gebracht und scheint von der Startelf meilenweit entfernt zu sein. Wer sich die Eintracht-Aufstellung aktuell ansieht, ist geneigt zu sagen: Wo soll er denn spielen?

Im Zentrum vertraut Hütter aktuell Ilsanker und Sebastian Rode, davor Daichi Kamada. Die ersten Alternativen sind defensiv Kohr und offensiv Amin Younes oder Barkok. Für Sow, einen klassischen Achter, ist da kein Platz. Bitter für den Eidgenossen, der im zweiten Jahr in Hessen eigentlich durchstarten sollte und wollte. Davon ist aktuell aber nichts zu sehen.

Ajdin Hrustic

Kam bislang nur in einem Testspiel zum Einsatz: Ajdin Hrustic. Bild © Imago Images

Bei der eben aufgelisteten Reihe der Alternativen im zentralen Mittelfeld fehlte eine Personalie: Ajdin Hrustic. Dreimal saß der Neuzugang bislang auf der Eintracht-Bank, zu einem Einsatz kam er bislang aber nicht. Im Gegensatz zum zweiten späten Sommer-Neuzugang Younes ist Hrustic bislang außen vor.

Klar, der Australier kam zu spät, um ihn als klassischen Verlierer des Eintracht-Saisonstarts zu nennen. Und dennoch: Hrustic bekommt zumindest zum Start nicht das direkte Vertrauen, wie es Younes erhält, der eine ähnliche Position spielt, aber andere Qualitäten mitbringt. Wahrscheinlich braucht Neuzugang aus Groningen noch Zeit, eine wirkliche Alternative ist er bislang aber nicht.

Evan N'Dicka

Muss sich nach seiner Verletzung zurückkämpfen: Evan N'Dicka. Bild © Imago Images

Ein Verletzter in der Liste der Verlierer des Saisonstarts? Ernsthaft? Klar, Evan N'Dicka kann bislang wenig bis gar nichts dafür, dass er noch in keiner Bundesliga-Minute auf dem Platz stand. Nach seiner Verletzung an der Syndesmose im Pokal in München stand N'Dicka bislang nur beim Spiel gegen Bremen im Kader der Hessen.

Dennoch könnte der junge Franzose mit viel Pech genau dadurch seinen Stammplatz verloren haben. Hütter, wie eingangs erwähnt, tendiert momentan überhaupt nicht dazu, seine Startelf zu variieren und hat mit der Dreierkette aus David Abraham, Makoto Hasebe und Martin Hinteregger in der Defensive seine Formation vielleicht schon gefunden. N'Dicka könnte dadurch ohne eigenes Zutun zum Verlierer des Saisonstarts werden.