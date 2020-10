Eintracht Frankfurt droht am Samstag gegen Hoffenheim doch ein Geisterspiel. Der Corona-Inzidenzwert in der Stadt ist von Donnerstag auf Freitag sprunghaft angestiegen.

Momentan verlassen: die Arena im Frankfurter Stadtwald. Bild © picture-alliance/dpa

Das Heimspiel von Eintracht Frankfurt gegen die TSG Hoffenheim am Samstag (15.30 Uhr) könnte doch ohne Zuschauer stattfinden. Der Grund: In der Stadt Frankfurt ist die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus pro 100.000 Einwohnern binnen sieben Tagen deutlich gestiegen. Die sogenannte Inzidenz liegt am Freitag nun bei 42,0, am Tag zuvor lag sie noch bei 25,6. Damit überschritt Frankfurt die zweite Warnstufe von 35 Fällen und steuert sogar auf die 50er-Marke zu.

Ab 35 Fällen droht laut DFL ein Geisterspiel, der FC Bayern und der 1. FC Köln am ersten Spieltag und der FC Schalke am zweiten Spieltag mussten deswegen bereits Partien ohne Fans bestreiten. Bei den Spielen in München und Köln wurde die Entscheidung aufgrund der hohen Werte einen Tag vor der Partie bekannt gegeben, in Gelsenkirchen sogar erst am Spieltag selbst.

Bremen am Samstag ohne Fans

Auch Werder Bremen darf an diesem Samstag gegen Bielefeld aufgrund des hohen Inzidenz-Wertes in der Hansestadt keine Zuschauer ins Stadion lassen. Die Eintracht und das Gesundheitsamt der Stadt Frankfurt konnten sich am Freitagmorgen auf hr-Anfrage noch nicht dazu äußern. Das Spiel gegen die TSG soll eigentlich vor 8.000 Zuschauern stattfinden.

