Knaller zur Saisoneröffnung: Eintracht Frankfurt darf die kommende Spielzeit eröffnen - mit einem Heimspiel gegen Meister Bayern München.

So kann die Bundesliga losgehen: Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt darf die Spielzeit 2022/23 eröffnen und empfängt dazu Rekordmeister Bayern München. Das gab die DFL am Freitagmittag bekannt. Das Spiel findet am Freitag, 5. August, um 20.30 Uhr statt.

Üblicherweise darf der Meister das Eröffnungsspiel vor heimischem Publikum austragen, die Regel wurde in den vergangenen Jahren jedoch ein wenig aufgeweicht. Gut möglich, dass das Heimspiel der Eintracht auch eine Reaktion der DFL auf den Europacup-Triumph der Hessen ist.

Darmstadt zunächst auswärts

Nach dem Knaller zum Auftakt reisen die Hessen eine Woche später zu Hertha BSC in die Hauptstadt. Am dritten Spieltag kommt dann der 1.FC Köln. Vizemeister Borussia Dortmund kommt am 12. Spieltag nach Frankfurt. Die Hinrunde beschließen die Hessen am 24. bzw. 25. Januar in Freiburg. Die Hinrunde der Bundesliga wird wegen der Winter-WM in Katar rund zwei Monate unterbrochen.

Bereits drei Wochen vor der ersten startet die zweite Liga in die neue Saison. Der SV Darmstadt 98 ist dabei am 16. oder 17. Juli zunächst bei Jahn Regensburg gefordert. Eine Woche später steht das erste Heimspiel gegen den SV Sandhausen an. Die Hinrunde beenden die Lilien am Wochende des 11. bis 13. November mit einem Heimspiel gegen Bundesliga-Absteiger Fürth.