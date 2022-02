Standardsituationen und ein glückliches Händchen von Trainer Oliver Glasner sorgen für den ersten Sieg von Eintracht Frankfurt im Jahr 2022. In einer spannenden Partie rangen die Hessen den VfB Stuttgart nieder.

Eintracht Frankfurt feiert den ersten Sieg im Jahr 2022. Die Hessen beendeten ihre kleine Ergebnisdelle beim VfB Stuttgart und setzten sich beim Tabellenvorletzten mit 3:2 (1:1) durch. Den Führungstreffer von Evan N'Dicka (7.) konnte Waldemar Anton (42.) egalisieren. Der eingewechselte Ajdin Hrustic (47.) sorgte kurz nach Wiederanpfiff für den zweiten Eintracht-Treffer, doch Kalajdzic (70.) glich wieder für den VfB aus. Den Schlusspunkt setzte allerdings erneut der Mann des Tages Hrustic (77.).

Glasner muss Kamada und Kostic ersetzen

Trainer Oliver Glasner musste auf zwei prominente Ausfälle reagieren. Für die Stars Daichi Kamada und Filip Kostic rückten Kristijan Jakic und Christopher Lenz in die erste Elf, Makoto Hasebe ersetzte zudem Martin Hinteregger. Glasner wollte somit das Zentrum spielerisch stärken und von den Flügeln wegverlagern.

Die Eintracht startete mit viel Schwung in die Partie. Die Führung nach sieben Minuten hatte sich zuvor schon angedeutet. Nach drei gefährlichen Eckbällen landete der Ball nun im Netz. Jesper Lindström hatte die Ecke scharf ausgeführt, Evan N'Dicka kunstvoll vollendet.

Im 105. Duell dieser beiden Mannschaften waren die Hessen in den ersten 30 Minuten die klar bessere Mannschaften. Der VfB agierte sehr verunsichert und fehlerhaft, die Frankfurter erorberten im Pressing viele Bälle. Einmal nur wurde es vor dem eigenen Tor gefährlicher, doch Schlussmann Kevin Trapp stand beim zu zentralen Abschluss von Orel Mangala (13.) goldrichtig.

Lindström vergibt 2:0 - Anton trifft zum Ausgleich

Nach einer halben Stunde kamen die Schwaben aber etwas besser in die Partie. Philipp Förster (32.) zielte bei seinem Abschluss aber genau auf Trapp. Mitten in diese Phase hinein kam die Eintracht zu einer Großchance. Lindström scheiterte nach Pass von Timothy Chandler mit einem kernigen Abschluss an Schlussmann Florian Müller (38.)

Statt 2:0 für die Eintracht ging es mit 1:1 in die Kabine. Nach einem Freistoß von der rechten Seite setzte sich Waldemar Anton geschickt von Gegenspieler Lenz ab und brachte die Kugel aus kurzer Distanz im Gehäuse unter (42.). Es war der erste Treffer des VfB nach 518 Minuten.

Joker Hrustic sticht sofort

Zur Pause nahm Glasner eine Veränderung vor. Kapitän Sebastian Rode kam nicht mehr auf das Feld zurück, Ajdin Hrustic kam dafür in die Partie. Und der Australier hatte sofort die erste Möglichkeit der zweiten Durchgangs, scheiterte aber an Müllers Brust (46.). Doch Frankfurt blieb dran und nun durfte Hrustic jubeln. Lenz flankte gefühlvoll in den Rückraum und der Eintracht-Joker stach per Traumtor sofort (47.).

Glück hatten die Frankfurter nach 62 Minuten. Ein Fehlpass von Hasebe im Spielaufbau brachte Sasa Kalajdzic in die Spur, doch der Österreicher vergab die große Möglichkeit kläglich, schob den Ball am Tor vorbei. Durchatmen auch bei den lautstarken 400 mitgereisten Fans der Hessen.

Kalajdzic lässt Trapp Chance

Kurios und brandgefährlich wurde es vier Minuten später vor dem VfB-Tor. Einen verunglückten Rückpass von Konstantinos Mavropanos klärte Müller spektakulär per Kopf zur Ecke (66.). Auf der Gegenseite verhinderte Trapp bei einem Distanzschuss von Chris Führich den erneuten Ausgleich (67.).

Doch die Stuttgarter blieben dran. Ndicka sah dabei zweimal unglücklich aus. Erst konnte er nicht verhindern, dass Kalajdzic den Ball annahm und auf Borna Sosa weiterleitete. Die anschließende Flanke landete dann auf dem Kopf des in den Strafraum geeilten Stürmers, der Trapp keine Chance ließ (70.).

Hrustic hat das letzte Wort

War's das? Nein! Die Glasner-Elf hatte noch eine Antwort - und die hatte es in sich. Der ebenfalls eingewechselte Jens Petter Hauge fand im Rückraum Hrustic und der Linksfuß knallte den Ball - leicht abgefälscht - in die Maschen (77.). Die Eintracht brachte den Erfolg in der Schlussphase über die Ziellinie und bleibt in Schlagdistanz zu den Europapokalrängen.