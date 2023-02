Der Deadline Day verspricht noch einmal Spannung rund um Eintracht Frankfurt. Für den Sommer wurde Sportvorstand Markus Krösche schon fündig und fixierte den Deal von William Pacho.

Am Dienstagabend schließt das Transferfenster der Bundesliga, Einkäufe sind danach nicht mehr möglich bis zum Sommer. Bei Eintracht Frankfurt könnte tatsächlich noch ein dritter Neuzugang nach Paxten Aaronson und Simon Simoni aufschlagen. Philipp Max von der PSV Eindhoven wird diversen Medienberichten zufolge mit den Hessen in Verbindung gebracht.

Pacho kommt im Sommer

Nach dem Ausfall von Junior Dina Ebimbe (Syndesmosebandriss) erkennen die Verantwortlichen kurzfristig offenbar Handlungsbedarf. Sportvorstand Markus Krösche blickt allerdings auch über den Deadline Day hinaus in Richtung Sommer. Wie deutsche Medien übereinstimmenden berichtet haben, wird mit William Pacho von Royal Antwerpen ein neuer Innenverteidiger für den Sockelbetrag von neun Millionen Euro kommen und mit einem langfristigen Vertrag (wohl bis 2028) ausgestattet. Dies deckt sich mit Informationen des hr-sport, wenngleich die Eintracht den Transfer noch nicht vermeldet hat.

Der Ecuadorianer passt mit seinen 21 Jahren exakt ins Raster der Frankfurter: jung, entwicklungsfähig, mit großem Potenzial ausgestattet. Diesen millionenschweren Deal tütete Krösche unabhängig von der Zukunft von Evan N'Dicka ein, dessen Kontrakt am Ende der Saison ausläuft.

2021 wäre Pacho fast in Gladbach gelandet

Pacho wäre 2021 beinahe bei Borussia Mönchengladbach gelandet, der Wechsel platzte aufgrund der Ablöseforderungen in letzter Sekunde. Im Winter 2022 schloss sich der WM-Teilnehmer Antwerpen an und wurde in dieser Spielzeit endgültig unumstrittener Stammspieler (30 Pflichtspieleinsätze). In der kommenden Saison geht Pacho seine nächsten Entwicklungsschritte dann bei der Eintracht.