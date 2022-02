Die Eintracht Frankfurt Frauen träumen vom großen Coup in der Bundesliga: der Qualifikation für die Champions League. Die Vorzeichen stehen gut. Eine Leistungsträgerin nach der anderen verlängert.

Videobeitrag Video Eintracht Frankfurt Frauen sind heiß auf die Restrunde Video Bild © hessenschau.de Ende des Videobeitrags

Nach üppigen sieben Wochen Winterpause brennen die Frauen von Eintracht Frankfurt auf den Rückrunden-Start in der Bundesliga. Die Hesinnen empfangen am Sonntag den SC Freiburg (13 Uhr). Die Vorzeichen stehen gut. Eintracht-Trainer Niko Arnautis schwärmt geradezu von der Vorbereitungszeit. Vier der fünf Testspiele wurden gewonnen. Ein Sieg machte besonders Mut: Der 2:1-Erfolg beim aktuellen Bundesliga-Tabellenführer VfL Wolfsburg.

"Dieser Sieg im Testspiel und auch der Bundesliga-Dreier in der Hinrunde gegen die Bayern haben gezeigt, dass wir mit den Topklubs der Liga mittlerweile auch mithalten können", sagte Arnautis dem hr-sport. Und das sollte auch so sein. Schließlich soll der Traum von der Champions League in Erfüllung gehen.

Entwicklung zeigt nach oben

Die Eintracht ist Tabellen-Vierter, hinter Wolfsburg, Bayern und Hoffenheim. Mindestens eines der Teams müssten die Hessinnen in der Rückrunde überflügeln, denn nur die ersten Drei qualifizieren sich am Ende für die ersehnte Königsklasse. Die Entwicklung der Eintracht zeigt nach oben: "Wir stehen acht Punkte und drei Tabellenplätze besser da als vor der Rückrunde vor einem Jahr", rechnete Arnautis vor.

Auch in der Mannschaft wird natürlich mitgeträumt. "Man würde lügen, wenn man sagt, dass man gar nicht drüber nachdenkt, auch wenn es noch zu früh ist, sich darüber Gedanken zu machen. Aber wir haben es in der Hand", sagte Stürmerin Laura Freigang. Wenn man eine gute Saison spiele, lande man am Ende hoffentlich auf einem Champions-League-Platz. "Das wäre ein Traum."

Zehn Spielerinnen binden sich langfristig an die Eintracht

Um die Top-Drei der Liga anzugreifen, hat sich die Eintracht in der Winterpause noch einmal verstärkt. Mit Sara Doorsoun kam eine National-Verteidigerin vom VfL Wolfsburg, die sich in Frankfurt mit mehr Spielpraxis noch einen anderen Traum erfüllen will: den von der EM im Sommer. Doorsoun ist für das Freiburg-Spiel am Sonntag gesetzt. "Sie fühlt sich sehr wohl bei uns und war sofort eine Führungsspielerin", lobt Arnautis.

Dass sich eine solche Spielerin für die Eintracht entscheide, sei ein gutes Zeichen für die Arbeit in Frankfurt, findet der Trainer. Das zeigt sich aber nicht nur an dieser Personalie. Zehn Spielerinnen haben mittlerweile ihre Verträge vorzeitig verlängert. Allein im Januar waren es drei: Nach Stürmerin Géraldine Reuteler (bis 2024) und Torjägerin Lara Prasnikar (bis 2025) folgte am Donnerstag Spielmacherin Sjoeke Nüsken (bis 2024).

"Riesige Vorfreude"

Am Wochenende rollt für sie alle gegen Freiburg endlich wieder der Ball. "Die Vorfreude ist riesig", sagte Torhüterin Merle Frohms. Sie sieht ihre Eintracht auch spielerisch verbessert in die Rückrunde starten: "Wir haben uns vermehrt auf den Spielaufbau von hinten raus konzentriert, weil wir festgestellt haben, dass wir da noch Potential haben und viele unserer Tore so erzielen konnten."

Ein Selbstläufer werde es gegen Freiburg allerdings nicht, warnt Trainer Arnautis: "Der SC Freiburg hat eine junge Mannschaft, die an einem guten Tag – wie man beim Unentschieden gegen Wolfsburg in der Hinrunde gesehen hat – jedem Gegner wehtun kann".

Nach Freiburg folgt der Monat der Wahrheit im März

Die Breisgauerinnen sind zudem äußerst auswärtsstark, holten neun ihrer bislang 14 Punkte in fremden Stadien. Doch im Gegensatz zur Eintracht haben die Freiburgerinnen in der Winterpause an Substanz verloren. Die Führungsspielerin und Abwehrchefin Rebecca Knaak wechselt in der Winterpause zum schwedischen Rekordmeister FC Rosengard.

Was ebenfalls für die Eintracht spricht: Die Hessinnen verloren in dieser Saison noch kein einziges Heimspiel. So soll es bleiben. Denn die Eintracht will gegen die Freiburg und die Woche darauf in Köln die Grundlage für den Monat der Wahrheit schaffen. Im März stehen die Partien gegen Hoffenheim, Bayern und Wolfsburg auf dem Programm - und damit gegen alle drei Konkurrentinnen im Kampf um einen Platz in der ersehnten Champions-League.