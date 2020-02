Nach dem rauschenden Fest von Eintracht Frankfurt gegen Leipzig würde Adi Hütter gegen Augsburg auch ein wenig glanzvoller Sieg reichen. Der Coach warnt aber vor dem Gegner - und hat eine Rechnung zu begleichen.

Audiobeitrag Audio Loca-tag 'teaser_more_audio_sr' not found Bei der Eintracht geht die Angst um [Audioseite] Audio Ende des Audiobeitrags

Adi Hütter hat es nicht vergessen. Es war der vierte Spieltag, Eintracht Frankfurt war ordentlich in die Saison gestartet - und verlor völlig verdient mit 1:2 beim FC Augsburg, der bis dahin noch sieglos war. Heute, im Februar, stehen die Fuggerstädter sogar vor den Hessen. "Wir wollen Revanche nehmen", kündigt Hütter daher an.

Dabei ist es nicht so, dass es für die Eintracht nur ein schlechtes Spiel war. Gegen den FCA haben die Frankfurter insgesamt eine miese Bilanz. Bei 15 Aufeinandertreffen gab es sieben Pleiten, fünf Remis und nur drei Siege. Augsburg ist für die Eintracht ein kleiner Angstgegner. "Wir möchten diese Statistik ändern", betont Hütter.

"Müssen den Schwung mitnehmen"

Daher muss es aus Sicht der Hessen am Freitagabend (20.30 Uhr) auch gar keine Gala wie gegen Leipzig im Pokal unter der Woche geben. "Wenn wir einen schmutzigen Sieg landen, bin ich auch zufrieden", gesteht Hütter. Hauptsache, die punktetechnisch gute Rückrunde der Eintracht geht auch gegen Augsburg weiter. "Wir müssen den Schwung und das Vertrauen mitnehmen", so der Trainer.

Der Eintracht-Coach weiß aber durchaus zu unterscheiden und hat die Partie in Düsseldorf am verganenen Wochenende nicht vergessen. "Wir dürfen kein Spiel wie gegen die Fortuna anbieten", fordert Hütter. "Wenn wir taktisch diszipliniert sind, sieht man, was möglich ist. Das war gegen Düsseldorf nicht der Fall." Das Gegenbeispiel sei der Pokal-Erfolg gegen Leipzig gewesen. "Wenn wir so spielen wie gegen RB, können wir jeden schlagen."

Fragezeichen hinter Rode

Vor dem Gegner hat Hütter Respekt: "Sie sind taktisch sehr diszipliniert und schalten sehr schnell um. Es wird eine interessante Aufgabe, da es eine unangenehme Mannschaft ist." Daher nimmt er das Team von Trainer Martin Schmidt "sehr ernst" und betont: "Sie haben Qualität in ihren Reihen."

Verzichten müssen die Hessen auf Bas Dost. Der Angreifer steht definitiv nicht zur Verfügung. Für ihn könnte erneut André Silva in der Sturmspitze spielen. Ein Fragezeichen steht hinter Mittelfeldrenner Sebastian Rode. Ob es bei ihm für die Startformation reicht, entscheidet sich erst am Spieltag.