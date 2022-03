Es zählt für Eintracht Frankfurt in der Europa League: Am Mittwoch steht das Achtelfinal-Hinspiel bei Betis Sevilla an. In der Audio-Reportage des hr können Sie das ganze Spiel im Stream mithören.

In der Europa League steht für Eintracht Frankfurt am 9. März das Hinspiel im Achtelfinale an. Die Hessen reisen dabei zum spanischen Club Betis Sevilla. Anstoß der Begegnung ist um 18.45 Uhr.

Eintracht Frankfurt gegen Betis Sevilla im Audio-Stream

Das Spiel von Eintracht Frankfurt können Sie bequem im Audio-Stream von hr-iNFO hören. Dort wird die volle Partie gegen Betis Sevilla über 90 Minuten ab dem Anpfiff begleitet.

Der Stream zum Spiel zwischen Eintracht Frankfurt und Betis Sevilla wird dabei kommentiert von Tim Brockmeier und Philipp Hofmeister.

Eintracht Frankfurt gegen Betis Sevilla nur Außenseiter

Eintracht Frankfurt ist gegen Betis Sevilla dabei eher der Außenseiter. Die Spanier sind in der Liga aktuell Dritter und spielen stark auf. Eintracht Frankfurt reist dafür mit dem Sieg in Berlin im Rücken an und will sich eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel erarbeiten.