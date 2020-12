Eintracht Frankfurt will mit einem Sieg gegen Borussia Dortmund den Anschluss nach oben wieder herstellen. Gut für die Hessen: Der BVB muss auf seinen besten Spieler verzichten. Aber muss man die Partie überhaupt anpfeifen? Das Wichtigste zum Spiel.

Für Eintracht Frankfurt steht in der Bundesliga ein echtes Topspiel an. Die Hessen treffen am Samstag (15.30 Uhr) auf Borussia Dortmund, die am vergangenen Wochenende jedoch daheim gegen den 1. FC Köln verloren haben.

Die Ausgangslage

Mal ehrlich: Muss diese Partie eigentlich wirklich angepfiffen werden? Denn es ist doch so: Egal, wie die Eintracht gerade spielt. Egal, wer der Gegner ist. Egal, wie das Spiel verläuft: Am Ende steht es sowieso unentschieden. Vier Bundesligaspiele haben die Hessen in Folge remis gespielt, aus den letzten sechs sogar fünfmal. Mit der Konsequenz, den mausgrauen Mittelfeldplatz neun zu belegen und nicht so wirklich vom Fleck zu kommen. Immerhin: Der Anschluss nach oben ist noch nicht gänzlich verpasst, von Union Berlin auf Platz sechs trennen die Hessen nur vier Punkte. Mit einem Sieg gegen Dortmund würde die Eintracht also wieder an die internationalen Plätze heranrobben. Entsprechend sagte auch Eintracht-Sportvorstand Fredi Bobic: "Wir sind in Lauerstellung."

Die Dortmunder ihrerseits haben zuletzt einen echten BVB-Klassiker der vergangenen Jahre hingelegt und wider aller Titelambitionen gegen ein Kellerkind verloren. Schön, wenn man sich noch auf Dinge verlassen kann. Das 1:2 gegen den 1. FC Köln bedeutet Platz vier für die Dortmunder, die natürlich dennoch weiterhin zum Kreis der Titelkandidaten gehören. Zumindest bis der nächste kleine Gegner kommt.

Das Personal

Eintracht-Coach Adi Hütter kann bis auf die langzeitverletzten Ragnar Ache und Jetro Willems aus dem Vollen schöpfen. Auch die zuletzt wegen einer Corona-Infektion abwesenden Amin Younes und Aymen Barkok werden wieder im Kader stehen.

So könnte die Eintracht spielen:

Auch beim BVB gibt es einen Corona-Fall zu beklagen, erwischt hat es Nachwuchsstar Reinier. Schwerer wiegt da aber der Ausfall von Top-Torjäger Erling Haaland, der sich gerade aufmachte, die gesamte Liga kaputtzuschießen, jetzt aber erst einmal mit einem Muskelfaserriss ausfällt. Ebenfalls passen müssen Marcel Schmelzer (Knie) und Abwehrspieler Thomas Meunier (Muskelprobleme). Manuel Akanji und Raphael Guerreiro haben die Resie nach Frankfurt laut "Ruhr Nachrichten" aus unbekannten Gründen ebenfalls nicht angetreten. Auch ob Mats Hummels spielen kann, entscheidet sich kurzfristig. Der Abwehrchef hat im Spiel gegen Lazio Rom einen Schlag auf den Fuß bekommen.

So könnte der BVB spielen: Bürki - Piszczek, Hummels, Zagadou - Morey, Witsel, Dahoud, T. Hazard - Sancho, Reyna - Reus

Das sagen die Trainer

Adi Hütter: "Wir freuen uns auf dieses Duell. Der BVB ist eine absolute Topmannschaft. Sie sind gespickt mit vielen tollen Spielern. Wir müssen an die Leistungen der letzten Wochen anknüpfen. Wir müssen viel besser ins Spiel kommen. Das wird sehr wichtig sein. Ich sehe uns schon so, dass wir an einem guten Tag, sehr viele Mannschaften schlagen können. Ich will morgen eine Mannschaft sehen, die von der ersten Minute an gewinnen will."

Lucien Favre: "Wir werden sehen."

Auf diese Spieler gilt es zu achten

Vieles ist noch Stückwerk bei der Eintracht, immerhin aber die Offensive funktioniert. Das liegt vor allem am Angriffs-Trio André Silva / Bas Dost / Daichi Kamada. Silva ist dabei so etwas wie die Lebensversicherung der Hessen und hat bereits sieben Mal genetzt. Was auch an Vorlagengeber Daichi Kamada liegt, der bereits sechs Assists gab und damit gemeinsam mit Thomas Müller auf Platz eins der ligaweiten Torvorbereiter liegt. Auch Dosts Bilanz mit fünf Scorer-Punkten aus neun Spielen kann sich sehen lassen. Müsste nur noch die Defensive mitspielen.

Und beim BVB? No Haaland, no Problem. Der Ausfall des Torjägers ist für die Dortmunder natürlich bitter, es ist aber ja nicht so, als hätte der BVB nicht noch zig andere Jungstars in der Offensive, die ähnlich hochbegabt sind wie der Norweger. Etwa Spielmachertalent Giovani Reyna, Außenbahn-Rakete Jadon Sancho oder auch Rekord-Stürmer Youssoufa Moukoko, der in 88 Spielen für die B- und A-Jugend der Dortmunder satte 141 Tore erzielte. Seit zwei Wochen ist Moukoko der jüngste Bundesligaspieler aller Zeiten, gut möglich, dass er in Frankfurt zu seinem Startelfdebüt kommt. Auf seinen ersten Treffer bei den Profis wartet er übrigens noch.

Die Statistik zum Spiel

Eigenartiger Zufall: Während die Eintracht die längste Unentschieden-Serie ihrer Bundesliga-Geschichte hingelegt hat, haben die Dortmunder seit 27 Ligaspielen nicht mehr Remis gespielt. Genauer: Seit dem 3:3 am 17. Dezember 2019 gegen RB Leipzig gab es für die Dortmunder 19 Siege und acht Niederlagen. In der Bundesliga-Historie gab es nur eine längere Serie ohne Unentschieden: Von Mai 1979 bis April 1980 spielte, na klar, Eintracht Frankfurt 34-mal in Folge nicht remis.