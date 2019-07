Ganz Frankfurt ist wieder im Europapokal-Fieber. Das Qualifikations-Rückspiel gegen Tallinn begleitet der hr-sport in einem Social Radio live und in voller Länge.

Eintracht Frankfurt will auch in dieser Saison wieder große Europa-League-Abende feiern. Nach dem 2:1-Hinspiel-Sieg bei Flora Tallin ist die erste Hürde fast genommen. Am Donnerstag (20.30 Uhr) steht das Rückspiel in der ausverkauften Frankfurter Arena auf dem Programm. Wer keine Karte mehr für das Spiel bekommen hat, ist mit dem hr-sport trotzdem hautnah dabei.

Wir berichten live mit einem Social Radio über das Spiel. Heißt: Sie hören bei uns die Radio-Vollreportage aus dem Stadion und bekommen die wichtigsten Infos rund um die Partie in einem Live-Ticker serviert. Dazu werde wir aber auch ihre Hilfe brauchen: Senden Sie uns ihre Fotos zum Spiel, ihre Kommentare, ihre Fragen – und lassen Sie uns gemeinsam einen rauschenden Europa-League-Abend verbringen.