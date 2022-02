Eintracht in Köln: Die Entscheidung liegt in der Luft

Trainer Oliver Glasner warnt vor den Flanken des 1. FC Köln. Die Daten geben ihm Recht - und sie zeigen auch, worauf Eintracht Frankfurt achten muss. Die Hessen weisen schon wieder die schlechteste Zweikampfquote der Liga auf.

Die Deutsche Fußball Liga (DFL) erhebt zu allen Teams in der ersten und zweiten Bundesliga umfangreiche Statistiken. Daraus lässt sich auch für das Spiel der Eintracht in Köln (Samstag, 18.30 Uhr) einiges ableiten: Das Team muss bei Flanken aufpassen und gleichzeitig auf schnelle Konter setzen.

Die Eintracht ist effizienter

Eintracht Frankfurt erspielt sich die wenigsten Großchancen (18) aller Teams, Köln liegt mit 40 Großchancen auf Rang vier. Allerdings sind beide gleichauf bei der Verwertung dieser Möglichkeiten - 50 Prozent bedeuten den siebtbesten Wert. Sprich: Die Eintracht braucht weniger richtig gute Chancen für einen Treffer.

Köln läuft der Eintracht bei den Flanken den Rang ab

Allein durch Filip Kostic galt Frankfurt jahrelang als gefährlichstes Team über außen. In diesem Spieljahr aber hat der FC nicht nur die meisten Flanken von allen Mannschaften geschlagen, sondern auch die meisten Treffer dadurch erzielt (14 - die Eintracht steht bei acht Toren auf Rang drei).

In der Luft hält die Eintracht dagegen

Der Schlüssel dabei ist sicher Kölns Zielspieler Anthony Modeste, der auch mitverantwortlich für die 13 Kopfballtore der Kölner zeichnet - kein Team traf häufiger auf diese Weise. Aber: Die Eintracht hat bislang auch nur drei Kopfballgegentore zugelassen - ein richtig guter Wert im Ligavergleich.

Frankfurt hat den schlechtesten Zweikampfwert der Liga

Knacken könnte die Eintracht den FC mit der von Trainer Oliver Glasner so oft favorisierten Methode des "schnellen Umschaltens". Köln kassierte bereits sieben Tore nach einem Konter.

Hingegen eine schlechte Statistik der Frankfurter könnte dem FC in die Karten spielen. Die Eintracht liegt mit einer Zweikampfquote von 47,3 Prozent in diesem Bereich auf dem letzten Platz der Liga. Immerhin: In puncto Laufdistanz und Sprints ist Frankfurt in der Bundesligaspitze anzutreffen. Fehlenden Einsatz kann man Glasners Team also nicht vorwerfen.

Beide Teams sind stark von der Bank

Bedeutet die ausgeglichene Statistik also zwangsläufig, dass es am Samstagabend ein Unentschieden geben wird? Für Tipper wäre dies naheliegend, allein drei der vergangenen vier Spiele der beiden Kontrahenten endeten 1:1.

Doch das Spiel könnte auch in der Schlussphase entschieden werden, denn beide Mannschaften haben die zweitmeisten Joker-Tore erzielt (sieben). Ein letzter Vorteil für die Gäste aus Hessen: In drei Spielen konnte Kölns Trainer Steffen Baumgart noch keinen einzigen Sieg gegen seinen Kollegen Glasner erringen.