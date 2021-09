Eintracht Frankfurt tritt in der Europa League im zweiten Spiel der Gruppenphase bei Royal Antwerpen an. In der Vollreportage des hr können Sie das ganze Spiel im Stream mithören.

Livestream zum hr-inforadio.de Livestream Audio-Livestream: Royal Antwerpen gegen Eintracht Frankfurt [zum hr-inforadio.de Livestream ]

In der Europa League steht für Eintracht Frankfurt am 30. September in der Gruppenphase das zweite Spiel der laufenden Saison an. Die Hessen reisen dabei zum belgischen Club Royal Antwerpen. Anstoß der Begegnung ist um 18.45 Uhr.

Eintracht Frankfurt gegen Royal Antwerpen im Audio-Stream

Das Spiel von Eintracht Frankfurt können Sie bequem im Audio-Stream von hr-iNFO hören. Dort wird die volle Partie gegen Royal Antwerpen über 90 Minuten begleitet.

Der Stream zum Spiel zwischen Eintracht Frankfurt und Royal Antwerpen wird dabei kommentiert von Martina Knief und Philipp Hofmeister.

Royal Antwerpen der Außenseiter, Eintracht Frankfurt der Favorit

Royal Antwerpen ist der Außenseiter in der Gruppe, hat am ersten Spieltag gegen Olympiakos Piräus verloren. Eintracht Frankfurt will nach dem Unentschieden zum Auftakt gegen Fenerbahce Istanbul unbedingt den ersten Sieg in der Europa League feiern.