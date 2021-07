Gegen St. Ètienne dürfen 10.000 Fans in die Frankfurter Arena

Gegen St. Ètienne dürfen 10.000 Fans in die Frankfurter Arena Bild © picture-alliance/dpa

Eintracht Frankfurt bestreitet die Generalprobe für die neue Saison gegen den französischen Erstligisten AS Saint-Étienne. Der hr-sport überträgt die Partie am Samstag live im hr-fernsehen und auf hessenschau.de

Livestream zum Livestream Samstag, 31.Juli, 15.30 Uhr: Eintracht Frankfurt - Saint Étienne [Livestream] Live Beim Testspiel werden auch Fans im Stadion sein.

Lange gab es ein politisches Hickhack um das Testspiel von Eintracht Frankfurt gegen AS Saint-Étienne am Samstag (15.30 Uhr). Nachdem der Streit nun beigelegt ist, können sich die Eintracht und 10.000 Fans auf das Spiel in der Frankfurter Arena freuen.

Wer kein Ticket für den finalen Test vor dem Start in die neue Saison ergattern konnte, wird beim Hessischen Rundfunk fündig. Das hr-fernsehen überträgt die Partie live. Auf hessenschau.de können Sie die Partie im Stream verfolgen.

Krösche und Glasner im Interview

Kommentiert wird das Spiel von Sebastian Rieth. Unterstütz wird er von Marvin Mendel von FUSSBALL 2000. Die Moderation übernimmt Janine Hilpmann, unter anderem bekannt vom hr-heimspiel! des hr-fernsehens. Als Interview-Partner stehen Sportdirektor Markus Krösche und Trainer Oliver Glasner bereit.

