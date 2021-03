Ein Spiel, das man gewinnen sollte, oder kein wirklicher Rückschlag? Nach dem 1:1 gegen Stuttgart war man sich bei Eintracht Frankfurt da nicht so sicher. Die Stimmen zum Spiel.

Eintracht Frankfurt hat am Samstag gegen den VfB Stuttgart 1:1-Unentschieden gespielt. Sasa Kalajdzic (68. Minute) brachte die Gäste in Führung, Filip Kostic glich umgehend aus (69.). Die SGE bleibt auf Rang vier.

Adi Hütter: Natürlich wollten wir gewinnen. Wir wussten, dass mit dem VfB eine sehr gute Mannschaft auf uns trifft. Hinten raus hätten wir den Sieg aber verdient, da waren wir die bessere Mannschaft. Jetzt müssen wir aber den Punkt mitnehmen. Wir haben in insgesamt elf Spielen 28 Punkte geholt und nur in Bremen verloren und heute einen Punkt geholt. Für mich ist das heute kein Rückschlag. Wir sind schließlich immer noch unter den ersten Vier. Wir haben jetzt noch einige heiße Partien. Wir möchten bis zum Schluss da oben mitstreiten.

Kevin Trapp: Wir haben uns mehr erhofft und wollten mehr. Wir waren okay im Spiel, aber es war nicht zwingend. Wir waren nicht kompakt genug. Aber nach dem Gegentor sind wir direkt zurückgekommen. Stuttgart hat gut verteidigt, mittlerweile habe ich das Gefühl, die Mannschaften stellen sich immer tiefer rein gegen uns. Das macht es nicht einfacher. Trotzdem: Wenn uns vor zwei Monaten einer gesagt, wir sind an diesem Datum immer noch Vierter, dann hätte wir das alle unterschrieben. Wir sollten alle stolz darauf sein, wo wir stehen. Es wird sehr schwer bis zum Ende. Wir haben hohe Ansprüche an uns selbst. Aber die Gegner werden nicht einfacher und dann schauen wir, wozu es am Ende reicht.

Martin Hinteregger: Stuttgart ist eine gute Mannschaft. Das haben wir gewusst. Der VfB hat richtig gut mitgespielt, das war eine intensive Partie. Trotzdem war von Stuttgart außer dem Tor und ein paar Ecken nichts zu sehen. Deswegen schmerzt es leicht, dass wir nur einen Punkt geholt haben. Wir haben viel zu viele leichte Fehler gemacht. Das Positive ist aber, dass wir als Mannschaft gegen einen so offensivstarken Gegner sehr gut verteidigt haben. Aber: Wenn man sich da vorne halten und den Platz verteidigen will, dann sind Spiele wie gegen Stuttgart und Bremen schon Spiele, die man gewinnen sollte. Aber auch die anderen gewinnen nicht jede Partie. Es muss jetzt weitergehen, wir stehen immer noch gut da.

Martin Hinteregger war in einige harte Zweikämpfe verwickelt. Bild © Imago Images

Marc Oliver Kempf (Verteidiger VfB): Wir können besser mit dem Punkt leben als die Frankfurter. Die haben sich vielleicht ein Stück weit mehr ausgerechnet. Wir haben uns den Punkt erarbeitet. Wir haben uns bis zum Ende reingeworfen. Bis auf die letzten zehn Minuten, in denen wir reingedrückt wurden, waren wir gut im Spiel. Von Glück zu reden, wäre daher ein bisschen viel.

Pellegrino Matarazzo (Trainer VfB): Wir nehmen den Punkt gerne mit. Wir haben eine gute bis sehr gute erste Halbzeit gespielt. Da hätten wir mehr Torchancen kreieren können. In der zweiten Halbzeit haben wir am Ende ein wenig leiden müssen. Unterm Strich steht aber nach einer reifen Leistung ein verdienter Punkt.