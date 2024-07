Ein Strahl von Hugo Ekitiké, ein Doppelpack von Igor Matanovic und ein Tor infolge einer Ecke: Die Frankfurter Eintracht gewinnt auch ihr Testspiel gegen Louisville City FC.

Ein Unwetter hatte zwar einige der anfangs mehr als 10.000 Zuschauerinnen und Zuschauer aus dem Stadion zu Louisville vertrieben, die Frankfurter Eintracht konnte es aber nur kurzzeitig bremsen: Der hessische Fußball-Bundesligist setzte sich am Dienstagabend (Ortszeit) gegen den US-amerikanischen Zweitligisten Louisville City FC nach einer Leistungssteigerung im zweiten Abschnitt souverän mit 4:0 (1:0) durch. Als die Mannschaften zur zweiten Hälfte auf den Platz gekommen waren, schickte der Schiedsrichter sie sofort wieder in die Kabinen - das Unwetter sorgte für eine knapp halbstündige Unterbrechung.

Zuvor hatten sich die Hessen schwergetan, die Gastgeber konnte in den ersten 45 Minuten durchaus mithalten. Erst nach einer halben Stunde vergab Ekitiké die erste Chance für die Eintracht. Kurz vor der Pause machte es der Torjäger schließlich besser. Einen langen Ball des urlaubsbedingten Spätstarters Willian Pacho erlief sich Ekitiké, wackelte einen Gegenspieler aus und schoss den Ball präzise wie scharf ins lange Eck (42.) - das schönste Tor des Abends.

Eintracht kann plötzlich auch Ecken

Zur Pause wechselte Eintracht-Trainer Dino Toppmöller im großen Stil durch, der Leistung seiner Mannschaft war das zuträglich, zumal auch die Hausherren deutlich abbauten. Skhiri traf nur zwei Minuten nach Wiederanpfiff infolge einer Ecke (!) zum 2:0, ehe Matanovic den guten Eindruck der vergangenen Tage bestätigte und mit einem Doppelpack (49., 80.) den Endstand herstellte - erst aus zentraler Position mit einem wuchtigen Kopfball, dann aus spitzem Winkel mit dem Fuß.

Weitere Auffälligkeiten: Die Neuzugänge Oscar Höjlund und Aurele Amenda feierten in der Schluss-Viertelstunde ihre wenig aufschlussreichen Debüts im Eintracht-Trikot. Fares Chaibi machte als Spielgestalter auf der halblinken Seite einen sehr guten Eindruck. Tuta durfte erneut auf der Sechs ran. Philipp Max scheint sich in der Hierarchie der Linksverteidiger derzeit nur auf Rang drei zu befinden, er durfte lediglich die letzten Minuten als Aushilfs-Innenverteidiger ran. Und die Kapitänsbinde trugen Kevin Trapp (1. Hälfte) sowie Mario Götze (2. Hälfte).

Eintracht reist weiter nach New York City

Für die Eintracht ist das Ende ihrer Zeit in Kentucky gekommen, sie reist am Mittwoch weiter für zweieinhalb Tage nach New York City. In Manhattan werden die Frankfurter zwar auch einmal trainieren, der Fokus aber liegt nun auf gemeinsamen Teamevents und Marketingaktionen abseits des Feldes.

Weitere Informationen Louisville City FC - Eintracht Frankfurt 0:4 (0:1) Eintracht (1. Hälfte): Trapp - Buta, Collins, Pacho, Nkounkou - Tuta, Skhiri - Knauff, Can, Chaibi - Ekitiké.

Eintracht (2. Hälfte): Grahl - Kristensen, Collins (85. Max), Fenyö (75. Amenda), Brown - Götze, Skhiri (75. Højlund) - Knauff (56. Chandler), Marmoush, Chaibi (75. Lisztes) - Matanovic.



Tore: 0:1 Ekitiké (42.), 0:2 Skhiri (47.), 0:3 Matanovic (49.), 0:4 Matanovic (80.).

Zuschauer: 10.200. Ende der weiteren Informationen