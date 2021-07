Eintracht Frankfurt hat knapp das erste Testspiel der Sommer-Vorbereitung gewonnen. Gegen den SV Sandhausen reichte am Ende ein Treffer. Bereits am Dienstag wartet der nächste Gegner auf die Hessen.

Eintracht Frankfurt hat das erste Testspiel in dieser Sommer-Vorbereitung gewonnen. Nach der Niederlage gegen den SV Wehen Wiesbaden vor einer Woche besiegte das Team von Neu-Coach Oliver Glasner im heimischen Stadtwald am Samstag den Zweitligisten SV Sandhausen mit 1:0 (1:0). Den einzigen Treffer des Tages erzielte Filip Kostic in der 32. Minute mit einem sehenswerten Schuss.

Trainer Glasner ließ dabei in den beiden Halbzeiten mit zwei komplett verschiedenen Mannschaften spielen. So kam unter anderem auch Sommer-Neuzugang Fabio Blanco zu seinem Debüt im Eintracht-Dress. Für die Hessen geht es in diesem Testspiel-Sommer direkt weiter. Am Dienstag (16 Uhr) steht das Spiel gegen den Regionalligisten FC Gießen an. Auch diese Partie wird im Frankfurter Stadtwald stattfinden.