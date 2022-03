Bislang dürfen gegen Betis Sevilla nur 25.000 Fans von Eintracht Frankfurt in das Stadion. Eine Ausnahmeregelung gibt's bislang nicht. Die Eintracht hofft aber noch - auch wenn das Gesundheitsamt abblockt.

Eintracht-Coach Oliver Glasner hofft immer noch, dass beim Achtelfinal-Rückspiel in der Europa League gegen Betis Sevilla am Donnerstag (21 Uhr) mehr Zuschauer in die Arena im Stadtwald dürfen. "Ich habe immer noch Hoffnung, auch wenn sie mir fast schon genommen wurde, dass das Stadion voll sein kann", betonte der Trainer der Frankfurter am Sonntag nach dem Sieg der Hessen in der Bundesliga gegen Bochum.

Bislang sind lediglich 25.000 Zuschauer zu der Partie zugelassen. Alle Tickets sind auch schon vergriffen. Erst am Sonntag, drei Tage nach dem Achtelfinale der Hessen, fallen die Corona-Regeln weg, ab diesem Zeitpunkt können die Stadien wieder komplett ausgelastet werden. Schon vorher haben die Länder laut der Coronaschutzverordnung aber die Möglichkeit, Ausnahmen auszusprechen.

In Stuttgart ist das Stadion voll

Genau darauf hofft die Eintracht nach hr-sport-Informationen. Einen offiziellen Antrag gibt es dem Vernehmen nach nicht. Das Gesundheitsamt der Stadt Frankfurt beruft sich auf hr-sport-Nachfrage auf das Land, das genau diese Ausnahme aussprechen kann. Das ist auch die Hoffnung der Eintracht, auch wenn es zeitlich langsam richtig eng wird.

Grund für die Hoffnung: Bereits an diesem Wochenende gab es solche Ausnahmen, in Mönchengladbach durften 34.500 Anhänger in die Arena. Warum das bislang in Frankfurt nicht möglich ist, sorgt bei Glasner für Unverständnis. "Ich verstehe es nicht, wenn am Samstag 60.000 Zuschauer in Stuttgart sein können", betonte der Österreicher. Der VfB erhält am Samstag, einen Tag vor dem Ende der Maßnahmen, bereits eine Ausnahme und darf das Stadion bis auf den letzten Platz füllen.

Glasner hofft noch auf die Ausnahmegenehmigung

Glasner richtete daher am Sonntag einen deutlichen Appell an die Politik: "Ich habe noch Hoffnung, dass irgendwo eine Ausnahmegenehmigung reinflattert. In diesem Sinne schöne Grüße an das Gesundheitsamt. Das würde uns und dem deutschen Fußball helfen." Auch wenn das Gesundheitsamt wohl der falsche Adressat der "schönen Grüße" ist: Die Botschaft dürfte angekommen sein.