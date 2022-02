Eintracht Frankfurt reist zum VfB Stuttgart und hat gleich zwei Probleme vor der Brust: die personelle Notlage und die eigene Chancen-Verwertung. Trainer Oliver Glasner bleibt dennoch entspannt.

Wenn Eintracht Frankfurt am Samstag (15.30 Uhr) beim VfB Stuttgart gastiert, haben die Hessen gleich zwei Probleme. Eins lässt sich auf dem Platz mit reichlich Kaltschnäuzigkeit lösen, ein anderes ganz sicher nicht. Bei beiden gilt aber, wenn man Eintracht-Coach Oliver Glasner folgt, eine einfache Devise: bloß kein Drama!

Das erste, nicht zu ändernde Problem: Die Frankfurter müssen dezimiert in der baden-württembergischen Landeshauptstadt antreten. Mit Filip Kostic und Daichi Kamada fallen gleich zwei absolute Leistungsträger aus, ihr Verlust dürfte schwer wiegen. Aber, wie gesagt, bloß keine Panik. "Wir haben immer noch einen großen und guten Kader", betonte Glasner am Donnerstag trotz der personellen Misere. Alternativen, das erklärte der Frankfurter Übungsleiter, gebe es reichlich.

Bloß nicht zu viel nachdenken vor dem Tor

Beide, also Kamada und Kostic, sind aber auch Spieler, die beim anderen Problem für Abhilfe sorgen könnten - dies aber aus eben genannten Gründen freilich können. Was gemeint ist: die Chancenverwertung. Die war bei freundlicher Betrachtung in den vergangenen Spielen mehr als ausbaufähig. Andere würden vermutlich sagen: gruselig. Der eine oder andere Offensiv-Akteur scheint vor dem Tor gerade ein wenig zu viel nachzudenken.

Ein Umstand, den Glasner nicht auch noch befördern will. Daher gilt auch hier: bloß kein Drama! "Wir dürfen es nicht dramatisieren, wenn wir Chancen vergeben. Wenn man jeden Tag darüber sprichst, macht man es zum Problem", betonte Glasner. Seine Devise deswegen: "Wir bleiben ruhig."

"Junge, wilde Spieler, viel Tempo"

Nur auf sich und sein Team schauen will der Österreicher sowieso nicht. Die Stuttgarter, aktuell nur Tabellenvorletzter, sollen nicht unterschätzt werden. "Die Tabellenkonstellation interessiert mich überhaupt nicht. Ich erwarte Stuttgart so, wie sie seit langer Zeit auftreten: junge wilde Spieler, viel Tempo", betonte Glasner.

Zudem hat der Frankfurter Trainer beim Gegner ein ihm gut bekanntes Problem ausgemacht: "Stuttgart ist eine sehr spielstarke Mannschaft, die in letzter Zeit Probleme hatte, Tore zu schießen." Das kann sich aber, genau wie bei der Eintracht, rasch und in einem Spiel ändern. "Ich denke, wir sind gut vorbereitet. Wir sehen aber auch unsere Ansätze, wie wir gewinnen können", erklärte Glasner noch. Vielleicht war damit ja schon die Chancenverwertung gemeint.