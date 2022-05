Gegen Mainz geht es für Eintracht Frankfurt sportlich um wenig bis nichts. Trainer Oliver Glasner will die Generalprobe aber nicht verpatzen. Personell wird aber dann doch schon an Mittwoch gedacht.

Wenn Eintracht Frankfurt am Samstag (15.30 Uhr) zum Bundesliga-Schlussakt beim FSV Mainz 05 antritt, sind bei den Hessen nicht nur die 90 Minuten beim Rivalen aus Rheinland-Pfalz im Kopf. Schon jetzt überstrahlt das Europa-League-Finale vier Tage später in Sevilla alles bei der Eintracht. Auch wenn Trainer Oliver Glasner ein klein wenig gegen dieses Denken ankämpft. "Wir sehen es als Generalprobe", kündigte der Österreicher an und schob hinterher: "Und wir wollen eine gelungene Generalprobe ablegen."

Aber, das ist ja auch nur natürlich, auch bei Glasner wandern die Gedanken und Pläne rüber nach Sevilla. Der Eintracht-Coach will bei den Mainzern zwar die bestmögliche Mannschaft aufbieten, das bedeutet aber nicht, dass alle Spieler sich komplett auspowern sollen. Ein Beispiel dafür: Sebastian Rode.

Rode soll nur eine Halbzeit spielen

Der Kapitän steht gegen die 05er zwar in der Startelf, aber: "Er wird keine 90 Minuten spielen. Wir wollen ihn am Mittwoch fit haben. Er spielt nur eine Halbzeit, wenn alles normal läuft." Auch bei anderen Spielern wird Glasner, der neben den verletzten Martin Hinteregger und Jesper Lindström auch auf Danny da Costa verzichten muss, ganz genau hingucken. Nicht, dass sich auf der Zielgeraden noch ein Spieler für das Rangers-Spiel abmelden muss.

Als Testspiel für das Finale am Mittwoch kann das Spiel gegen den Bundesliga-Konkurrenten aus Mainz sowieso nicht wirklich herhalten, betonte Glasner. "Im Spiel verändert sich auch viel. Es macht keinen Sinn, jetzt über die Rangers sprechen." Und dennoch würde die Partie beim Nachbarn vom Rhein eines zeigen. "Es ist deswegen eine Generalprobe, weil uns Mainz alles abverlangen wird. Und wir wollen zeigen, dass wir, wenn uns alles abverlangt wird, dagegenhalten können", so Glasner.

Glasner: "Mannschaft gierig und hungrig"

Glaubt man dem Österreicher, ist sein Team auf genau so ein Szenario vorbereitet. "Die Mannschaft zeigt mir, dass sie noch gierig und hungrig ist", berichtete der Eintracht-Trainer. Einen Gang zurückfahren, die Sache lockerer angehen - all das soll in Mainz nicht passieren. Eine Generalprobe bleibt eben eine Generalprobe - auch wenn die Haupt-Aufführung schon in den Köpfen herumspukt.

So könnte die Eintracht in Mainz spielen:

