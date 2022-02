Libero Makoto Hasebe fehlt Eintracht Frankfurt wohl wochenlang. Das dürfte die aktuell so oder so schon wacklige Abwehr der Hessen nicht sattelfester machen. Die Hoffnungen ruhen nun auf einem, der sich im Formtief befindet.

Eintracht-Sieg in Stuttgart: Traumtor & Hasebe-Crash

518 Minuten war die Horror-Serie des VfB Stuttgart lang. 518 Minuten konnten die Schwaben den Ball nicht im gegnerischen Tor unterbringen - bis Waldemar Anton den Stuttgarter Anhang erlöste und zum zwischenzeitlichen 1:1 am Samstag gegen Eintracht Frankfurt traf. Dass es gerade die Hessen waren, die am Ende dieser Serie mitbeteiligt waren, kann man nun auf die Zeit und die Wahrscheinlichkeit schieben, dass jede Serie ein Ende hat. Man könnte aber auch gerade sagen: Gegen wen denn sonst?

Es lässt sich nicht drum herum reden: Die Abwehr der Hessen ist gerade nicht wirklich sattelfest. Das beweisen bereits acht Gegentreffer in vier Spielen im neuen Jahr. Oft stimmen die Abstände nicht, dem Gegner wird - wie gegen Bielefeld, Dortmund oder eben Stuttgart - viel zu viel Raum am und im eigenen Sechzehner gelassen. Auch deswegen stehen im neuen Jahr bislang nur vier Punkte zu Buche. Selbst beim Tabellenvorletzten aus der baden-württembergischen Landeshauptstadt stand der 3:2-Sieg aufgrund der wackligen Defensive lange auf der Kippe.

Highlights: Stuttgart - Eintracht Frankfurt

Alle Blicke auf Martin Hinteregger

Erschwerend kommt nun hinzu, dass sich Abwehrchef und Libero Makoto Hasebe in Stuttgart am Brustkorb verletzte, ins Klinikum musste und nun wochenlang fehlt. Der Alt-Internationale, mittlerweile 38 Jahre jung, gibt den Hessen Halt, sorgt für Stabilität. Bei beiden Spielen, die die Hessen in diesem Jahr verloren, gegen Dortmund und gegen Bielefeld, saß der Japaner zu Beginn auf der Bank. Auch mit seinem für einen Fußballer biblischen Alter ist Hasebe unersetzbar - und die Frage ist: Wird die Eintracht ohne ihn jetzt noch wackliger?

Verhindern soll das Martin Hinteregger. Der Österreicher, mittlerweile seit Wochen im Formtief, hat seinen Status als Immer-Spieler bei den Hessen zum ersten Mal verloren. In den vergangenen Frankfurter Spielzeiten galt stet: Ist der kernige Kärntner fit - oder auch nur halbfit -, spielt er. Diskussionen überflüssig. Diese Zeiten sind längst vorbei.

Eintracht plant die Abwehr neu

In den nächsten Wochen wird Hinteregger aber wieder den zentralen Part in der Eintracht-Defensive geben. Hasebes Verletzung spült den Österreicher in die erste Elf, sollte Trainer Oliver Glasner nicht über eine System-Neuordnung nachdenken. Es wäre wichtig für ihn und das ganze Team, wenn er in dieser Zeit seine Formkrise überwindet.

Es könnte aber auch eine Zeit sein, in der bei der Eintracht generell über die Defensive nachgedacht wird - vor allem personell. Wie die Bild-Zeitung am Dienstag berichtet, sind die Verhandlungen der Frankfurter mit dem Salzburger Verteidiger Jerome Onguéné weit fortgeschritten. Der 24-Jährige, der im Sommer ablösefrei ist, könnte genau wie der bereits für die neue Saison verpflichtete Hrvoje Smolcic ein Ersatz für Hinteregger sein.

Es wäre also auch mit Blick auf die nicht ganz ferne Zukunft im persönlichen Interesse des Österreichers, dass er in den kommenden Wochen der Eintracht-Abwehr die nötige Stabilität verleiht - und sie nicht noch wackliger macht, als sie momentan sowieso schon ist.

