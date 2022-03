Es lief nicht, er spielte schlecht, er steckte im Formtief - alles Vergangenheit. Seit ein paar Wochen ist Martin Hinteregger wieder der Alte. Gegen Sevilla krönte er seine aufsteigende Leistung mit einem formidablen Auftritt. Dafür gab's sogar einen Extra-Applaus.

Es musste so sein. Keine Zurückhaltung mehr, der Applaus, der verdiente Applaus, all die Zuneigung der Kurve sollte Martin Hinteregger persönlich empfangen. Also entschied der Rest der Mannschaft: Ab mit dem Österreicher vor die Kurve. Alleine stand der Abwehr-Chef dann vor den Fans, nahm verlegen die Hände in die Luft und konnte ein Schmunzeln nicht verhindern. Spätestens nach dieser Huldigung war klar: Frankfurt, die Eintracht, der hessische Anhang hat "seinen Hinti" wieder.

Der Österreicher war der Mann des Abends beim Viertelfinal-Einzug der Hessen in der Europa League. Beim 1:1 gegen Betis Sevilla am späten Donnerstagabend nach Verlängerung räumte Hinteregger hinten rustikal (fast) alles ab und erzielte vorne in der letzten Minute der Nachspielzeit den umjubelten Treffer zum 1:1.

"Martin hat es erzwungen"

Auch wenn das Tor im Nachhinein als Eigentor gewertet wurde, war es Hinteregger, der den erlösenden Treffer erst ermöglichte als er sich in eine Freistoßflanke von Filip Kostic schmiss. "Martin hat es erzwungen mit allem, was er hatte. Er hat sogar eine Verletzung riskiert", lobte Trainer Oliver Glasner seinen Abwehr-Chef nach diesen turbulenten 120 Minuten im Stadtwald.

Aber es war nicht nur die Aktion in der letzten Minute der Nachspielzeit. Es war mehr die Art und Weise, wie sich Hinteregger in jeden Zweikampf schmiss, mit welch Verve er ins Luftduell ging. Es dauerte nicht lange und das Frankfurter Publikum im Waldstadion begleitete jede gelungene Aktion des 29-Jährigen - und davon gab es einige - mit einem langgezogenen "Hinti"-Ruf.

Eine Symbiose zwischen Spieler und Anhang

Es war eine Symbiose zwischen Spieler und Anhang, die es lange nicht mehr im Stadtwald gegeben hatte. Einerseits, klar, weil Corona eine mit Zuschauern gefüllte Arena lange, sehr lange verhindert hatte. Andererseits aber auch, weil die Auftritte Hintereggers, besonders zu Beginn des Kalenderjahres, wenig Grund für all zu viel Symbiose gegeben hatten.

Der österreichische Auswahlspieler, der in manchen Partien - Bielefeld lässt grüßen - teilweise neben sich stand, befand sich in einer veritablen Formkrise. In einem Instagram-Post, der tief blicken ließ, versuchte er, eine Erklärung für seine Formdelle zu geben. Ein Grund damals: der fehlende hessische Anhang im Stadion. Das klang etwas nach Problem-Ablenkung. Spätestens nach dieser Betis-Partie muss man jedoch sagen: Es könnte etwas dran gewesen sein.

Glasner freut sich für Hinteregger

Daher waren es nach Abpfiff auch nicht nur die eigenen Kollegen, die Hinteregger hochleben ließen. Auch Trainer Glasner tat das - mit Worten. "Es freut mich für ihn, da er ein paar schwierigere Monate hatte, dass er heute so im Mittelpunkt steht", erklärte der Eintracht-Coach, der mittlerweile seit Wochen wieder auf seinen Landsmann baut - und dafür belohnt wird.

Richtig belohnt wurde Hinteregger nach dem Spiel aber laut Glasner nicht. Ein alkoholisches Getränk war quasi verboten. "Das darf er nicht, weil wir am Sonntag in Leipzig spielen", ordnete Glasner an. "Und am Donnerstag hat er schon Nations Cup mit Österreich." Hinteregger wird es sicher verkraften. Dieser Moment alleine vor den Fans in der Kurve gibt ja schon genügend Kraft.