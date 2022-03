Eintracht Frankfurt kämpft gegen den VfL Bochum auch gegen die eigene Heimschwäche. Gut also, dass die Hessen gerade in Form sind. Das gilt allerdings auch für den Gegner.

Videobeitrag Video Die komplette Eintracht-PK vor dem Heimspiel gegen Bochum Video Bild © hr Ende des Videobeitrags

Eintracht Frankfurt muss nach einer kräftezehrenden Woche direkt wieder ran. Nach Betis Sevilla und vor Betis Sevilla wartet in der Bundesliga am Sonntag der VfL Bochum auf die Hessen. Anstoß im Stadtwald ist um 17.30 Uhr.

Die Ausgangslage

Bochum, war da nicht etwas? Aber hallo, beim Hinspiel im Ruhrgebiet zeigte die Eintracht die vielleicht schlechteste Leistung in dieser Bundesliga-Saison, verlor beim Aufsteiger völlig zurecht mit 0:2. Ein Auftritt, der sich an diesem Sonntag nicht wiederholen soll. Es deutet aber auch wenig darauf hin. Die Eintracht ist zurück in der Spur, die Siege in Berlin und Sevilla haben das mit Nachdruck bewiesen. Sein Team, da ist sich Trainer Oliver Glasner sicher, habe "die Talsohle durchschritten". Gegen Bochum soll es genau so weitergehen.

Das Blöde dabei: Auch der Gegner ist in Form, der VfL ist weiterhin eines der Überraschungsteams der Saison und dürfte, wenn nicht mehr all zu viel schief läuft, nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Im Gegenteil: Die Bochumer sind gar nur zwei Punkte hinter den Frankfurtern und könnten mit einem Sieg an den Hessen vorbeiziehen.

Das Personal

Die Hessen können fast aus dem Vollen schöpfen. Der langzeitverletzte Ragnar Ache ist noch nicht fit, Rechtsverteidiger Danny da Costa hatte zuletzt wieder leichte Probleme mit dem Schambein, scheint also zumindest keine Option für die erste Elf. Dafür ist Kapitän Sebastian Rode wieder bereit und könnte gegen Bochum für die nötige Kompaktheit sorgen.

So könnte die Eintracht spielen:

Bild © hessenschau.de

Der VfL steckt knietief in der Corona-Problematik. Nach Abwehrspieler Maxim Leitsch und Angreifer Luis Hartwig wurden auch Ersatztorhüter Michael Esser und Außenverteidiger Danilo Soares positiv auf das Virus getestet. Weil auch Rechtsverteidiger Christian Gamboa wegen der fünften Gelben Karte fehlt, muss Trainer Thomas Reis die Viererkette umstellen.

So könnte Bochum spielen: Riemann - Bockhorn, Bella Kotchap, Masovic, Stafylidis - Losilla - Osterhage, Rexhbecaj - Antwi-Adjei, Holtmann - Polter

Das sagen die Trainer

Oliver Glasner: "Bochum spielt eine sehr gute Saison, sie haben viel Tempo über außen und mit Sebastian Polter einen sehr robusten zentralen Stürmer. Die machen das sehr gut und stehen nicht zu Unrecht mit uns im Mittelfeld. Sie haben aber die Mehrzahl ihrer Punkte zu Hause geholt, im eigenen Stadion."

Thomas Reis: "Die Eintracht hat eine ganz tolle Mannschaft. Sie haben im Europa-League-Hinspiel gegen Betis Sevilla eindrucksvoll gezeigt, welches Potenzial sie haben. In der Bundesliga waren ihre Ergebnisse etwas unbeständig, aber sie besitzen individuelle Klasse ohne Ende. Wenn man sie spielen lässt, wird es extrem schwierig. Wir müssen auf jeden Fall wach sein."

Auf diese Spieler gilt es zu achten

Auf Jürgen Grabowski. Beziehungsweise auf sein Andenken. Nach dem Tod der Eintracht-Legende wird es vor dem Anpfiff eine Schweigeminute geben. Besonders emotional dürfte das Abspielen der Eintracht-Hymne sein. Wenn Tausende von Fans "Wir haben die Eintracht im Endspiel gesehen, mit dem Jürgen, mit dem Jürgen" singen, sollten die Taschentücher bereit liegen. Es wird ein so bedrückender wie erhabener Moment sein.

Die Statistik des Spiels

Der Eintracht droht am Sonntag ein Negativrekord. Die vergangenen vier Heimspiele haben die Hessen verloren, fünf Pleiten vor heimischem Publikum in Folge gab es noch nie in der Vereinshistorie. Auch erschreckend: Bei den jüngsten drei Heimspielen erzielten die Frankfurter nicht einmal ein Tor. Vier torlose Heimspiele in Folge erlebten die Hessen bislang nur einmal in ihrer Geschiche: in der Rückrunde der Schande 2011 unter Michael Skibbe.