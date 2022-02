Eintracht Frankfurt steht nach dem verkorksten Start in die Rückrunde unter Druck und muss über personelle Veränderungen nachdenken. Das Spiel beim 1. FC Köln ist Chance und Gefahr zugleich. Es gibt zu viele Sorgenkinder.

Bei Eintracht Frankfurt erinnert aktuell viel an die schwierige Anfangsphase von Trainer Oliver Glasner im vergangenen Sommer. Die Offensive ist zu harmlos, die Defensive leistet sich zu viele Böcke, es knarzt an allen Ecken. Nach fünf absolvierten Spielen in der Bundesliga-Rückrunde haben die Hessen genauso viele Punkte gesammelt wie zum gleichen Zeitpunkt der Hinrunde: vier. Eine enttäuschende Ausbeute.

"Wir machen zu viele Fehler und sind nicht zielstrebig genug", fasste Sportvorstand Markus Krösche die derzeitige Verfassung der Mannschaft nach der 0:2-Niederlage gegen den VfL Wolfsburg zusammen. Die Eintracht taumelt und hadert, das Ziel europäischer Wettbewerb will aber noch niemand revidieren. "An unseren Ambitionen hat sich nichts geändert", unterstrich Krösche. Genau das muss schnellstmöglich aber auch wieder auf dem Platz erkennbar sein.

Hasebe zurück im Training

Die Eintracht, die trotz Tabellenplatz zehn weiterhin nur drei Punkte Rückstand auf Champions-League-Rang vier hat, muss endlich aus dem Quark kommen und beim 1. FC Köln am Samstag (18.30 Uhr) wieder in die Spur finden. Nach zahlreichen Corona-Fällen und Verletzungen gibt es personell (fast) keine Einschränkungen mehr, es liegt nun aber auch an Trainer Glasner, wieder etwas mutiger zu agieren und seine beiden Sorgenkinder in den Griff zu bekommen.

Bei Sorgenkind Nummer eins, der Defensive, könnte sich erneut ein Wechsel auf der Chef-Position anbahnen. Makoto Hasebe, der sich in Stuttgart vor zwei Wochen eine Brustkorb-Verletzung zugezogen hatte, nahm am Mittwoch am kompletten Mannschaftstraining teil und ist zumindest eine Option für die Startelf. Der Japaner ist nach längerer Pause zwar noch nicht bei 100 Prozent, angesichts der Schaffenskrise von Co-Kapitän Martin Hinteregger würde ein Einsatz von Hasebe aber für mehr Stabilität und Ruhe sorgen.

Hinteregger der richtige Mann für Modeste?

Einzige Einschränkung: Da Kölns zuletzt angeschlagener Toptorjäger Anthony Modeste am Mittwoch ebenfalls ins Training zurückkehrte und am Samstag höchstwahrscheinlich sein Comeback in der Startelf geben wird, muss sich Glasner zwischen Hintereggers Kopfballstärke und Hasebes Ballsicherheit entscheiden.

Hinteregger ist der körperlich Stärkere und könnte sich in Duellen mit Modeste selbst aus seinem Tief ziehen. Hasebe hingegen ist deutlich besser beim Umschaltspiel und der Spieleröffnung. Klar ist: Für Sorgenkind Nummer zwei, die Offensive, wäre Hasebe die bessere Lösung.

Im Angriff, auch das ist in den Partien seit dem Jahreswechsel augenscheinlich, fehlen aktuell die Ideen. Vor allem gegen tiefstehende Gegner tut sich die Eintracht extrem schwer, die Leichtigkeit und die Wucht des Hinrunden-Endspurts sind beinahe komplett verlorengegangen. "Das Potenzial und die Spielidee sind da, wir zeigen es aktuell nur zu wenig", gab Spielgestalter Djibril Sow zu. Doch wie kann sich das wieder ändern?

Köln kommt der Eintracht entgegen

Hebel Nummer eins wäre mehr Mut. Gegen den biederen VfL Wolfsburg standen mit Rafael Borré, Daichi Kamada und Jesper Lindström gerade einmal drei gelernte Offensivspieler auf dem Rasen, in Stuttgart waren es ohne die unpässlichen Kamada und Filip Kostic sogar nur zwei. Angst beim Gegner löst man so nicht aus. Gegen Köln sollten Kostic, der wieder im Vollbesitz seiner Kräfte ist, und vielleicht sogar Ansgar Knauff in die Startelf rücken. Die Eintracht braucht mehr Personal mit Zug zum Tor.

Für Hebel Nummer zwei könnte am Wochenende dann tatsächlich der Gegner sorgen. Das Team von Steffen Baumgart, der ein Verfechter von Offensivfußball ist, wird sich im Gegensatz zum Großteil der restlichen Mannschaften der Liga nicht am eigenen Strafraum verschanzen und auf hessische Einladungen warten. Die Kölner spielen gerne nach vorne und könnten so der Eintracht genau die Räume bieten, die sie braucht. Tempo ist vorhanden, in Köln könnte diese Stärke endlich mal wieder zum Tragen kommen.

Klar ist aber auch: Sollte die Eintracht auch gegen die Geißböcke leer ausgehen und erneut keine gute Leistung zeigen, droht die Saison schon jetzt auszutrudeln. Von den großen Ambitionen müssten sich die Hessen im Falle einer Niederlage langsam aber sicher verabschieden.