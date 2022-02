Es sind keine leichten Wochen bei Eintracht Frankfurt und jetzt kommen auch noch die Bayern. Aber warum soll das eigentlich schlecht sein? Die Wende gelang schon einmal gegen die Münchner. Vielleicht auch dieses Mal mit einer ähnlichen Taktik.

Eintracht Frankfurt braucht die Wende im neuen Fußballjahr 2022, das ist unübersehbar. Es läuft mies bei den Hessen, die Stimmung ist nicht gerade rosig, das will im Stadtwald auch niemand schönreden. Blöd nur, dass am Samstag (18.30 Uhr) der Rekordmeister und Tabellenführer aus München seine Aufwartung macht. Aber warum eigentlich blöd? Die Bayern sind ja so etwas wie der Lieblingsgegner der Hessen.

Schon in der Hinrunde gelang gegen den FCB der erste Sieg in der Saison. Es war - mit etwas Anlauf im Anschluss - ein kleiner Startschuss für die enorm starke Hinserie der Hessen. Also her mit den Bayern? Sachte, sachte, betonte Eintracht-Mittelfeldspieler Djibril Sow am Mittwoch nach dem Training. "Ich glaube, wir können uns nicht darauf verlassen, dass wir wieder gegen Bayern den Turnaround schaffen."

"Dann sind die Chancen groß..."

Nach den schwierigen Wochen mit Niederlagen gegen Wolfsburg und in Köln hofft Stammkraft Sow vor allem auf ansprechende 90 Minuten im StadtwaId. Gab's ja auch länger nicht mehr. "Ich will, dass wir als Mannschaft eine Leistung bringen, auf die wir stolz sein können. Dann sind die Chancen groß, dass wir was holen können", formulierte es der Mittelfeldlenker.

Auf eine geschlossene Teamleistung wird es in jedem Fall ankommen. Beim Hinspiel zeigte die Eintracht eine konzentrierte Defensiv-Leistung und alles, was auf das Tor der Hessen kam, hielt Kevin Trapp, der einen sensationellen Tag erwischte. Auf beides wird es auch am Samstag ankommen.

Wieder Defensiv-Taktik gegen München?

Eine ähnliche Defensiv-Taktik wie im Hinspiel ließ Eintracht-Coach Oliver Glasner bereits am Mittwoch einstudieren. In einem Trainingsspiel elf gegen elf lief vor Trapp eine Fünferkette mit Martin Hinteregger im Zentrum und Timothy Chandler und Christopher Lenz auf den Außen auf. Davor agierte Sow, neben ihm Makoto Hasebe, der Sebastian Rode vertrat. Der Eintracht-Kpitän schuftete alleine im Kraftraum, am Samstag soll er aber dabei sein.

Im Dreiersturm vor der Doppel-Sechs wechselten sich Filip Kostic, Rafael Borré, Ansgar Knauff und Jesper Lindström ab. Geballte Defensive hinten, flinke Offensivkräfte, die überfallartig kontern, vorne - so hatte es auch schon im Hinspiel geklappt. Warum nicht also auch jetzt, am Samstag, all der schlechten Stimmung und Lage zum Trotz?

"Sie sind nicht in Topform, aber sie sind immer noch stark"

"In der Vergangenheit hat man gesehen, dass wir uns gegen vermeintlich große Mannschaften leichter tun", erklärte auch Sow. "Das versuchen wir auch für Samstag mitzunehmen." Mitspielen muss da freilich auch der Gegner. Die Bayern im Februar 2022 sind schlagbar, das steht außer Frage. Die Pleite in Bochum hat beim erfolgsverwöhnten Rekordmeister Spuren hinterlassen.

Sow gab dennoch zu bedenken: "Sie sind nicht in Topform, aber sie sind immer noch stark." Seine Marschroute und die der Eintracht daher: "Wir dürfen uns nicht auf ihre Form verlassen, wir müssen mutig sein, dann können wir ihnen mit 25.000 Fans im Rücken wehtun." Und damit selbst die eigene Wende einleiten. Zeit wär's.