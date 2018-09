Sébastien Haller war in dieser Saison an allen Frankfurter Bundesliga-Treffern beteiligt.

Sébastien Haller war in dieser Saison an allen Frankfurter Bundesliga-Treffern beteiligt. Bild © Imago

Eintracht Frankfurt hat am Sonntag RB Leipzig zu Gast im Stadtwald. Die vielleicht große Chance für die Hessen: Bei den Sachsen brodelt es heftig nach der Europa-League-Niederlage gegen RB Salzburg – und das nicht nur wegen des Ergebnisses.

Die Europa-League-Teilnehmer bitten zum Tanz. Eintracht Frankfurt empfängt am Sonntag RB Leipzig (18 Uhr). Während die Eintracht mit Rückenwind aus dem Sieg in Marseille ins Spiel geht, haben die Roten Bullen noch an der RB-internen Niederlage gegen Salzburg zu knabbern.

Die Ausgangslage

Heile Fußballwelt in Frankfurt: Nicht nur, dass die Eintracht in der Europa League so niemals eingeplante Punkte aus Marseille entführen konnte – der Dreier in Unterzahl hat der Mannschaft auch in Sachen Selbstvertrauen einen großen Schub gegeben. "Das tut einfach nur gut", sagte Torhüter Kevin Trapp nach dem 2:1-Auswärtssieg. "Wir haben immer daran geglaubt, das zeigt den Charakter der Mannschaft." Sein Trainer Adi Hütter sieht das Team auf einem guten Weg: "In der aktuellen Phase ist so ein Sieg enorm wichtig."

Weitere Informationen hr-heimspiel! Einen Spielbericht sehen Sie am Sonntagabend in heimspiel! Bundesliga (22.05 Uhr). Eine tiefergehende Analyse sehen Sie tags darauf im heimspiel! am Montag (23.15 Uhr). Ende der weiteren Informationen

In der Bundesliga-Tabelle liegen Frankfurt (12. Platz, 3 Punkte) und Leipzig (10. Platz, 4 Punkte) eng beieinander. Die Gefühlslage beim millionengepamperten Dose-Riesen aus Leipzig ist nach der Europacup-Pleite beim Schwesternduell mit RB Salzburg (2:3) allerdings belastet, um es vorsichtig auszudrücken. Den eigenen Ambitionen läuft die Mannschaft von Ralf Rangnick sowohl in der Liga als auch auf europäischer Ebene meilenweit hinterher. Ein Sieg in Frankfurt ist Pflicht, soll es nicht noch ungemütlicher werden.

Das Personal

Spielt er, oder spielt er nicht? Bei der Eintracht dreht sich vor dem Spiel vieles um Ante Rebic. Der Vize-Weltmeister hat seit dem Supercup kein Pflichtspiel mehr für die Frankfurter absolviert, ist nach Aussage von Hütter gegen Leipzig aber wieder eine Option. Tendenz: Rebic sitzt auf der Bank und könnte der Eintracht im zweiten Durchgang gegen Leipzig als Joker noch einmal Flügel verleihen. Jetro Willems muss nach seiner Roten Karte gegen Bremen noch einmal aussetzen.

Weitere Informationen Mögliche Aufstellung: Trapp – da Costa, Abraham, N’Dicka, Tawatha – de Guzman, Torro – Müller, Gacinovic, Kostic - Jovic Ende der weiteren Informationen

Bild © hessenschau.de

Rangnick dürfte nach dem für ihn indiskutablen Auftritt gegen Salzburg im großen Stil die Rotationsmaschine anwerfen. "Ich bleibe dabei, dass wir diesen Kader gleichmäßig zum Einsatz bringen", betonte der 60-Jährige. Er kritisierte Disziplinlosigkeiten innerhalb der Leipziger Mannschaft und kündigte an, gegen Frankfurt auf charakterstarke Typen zu setzen. Jean-Kevin Augustin und Nordi Mukiele warf Rangnick Medienberichten zufolge aus dem Kader.

Weitere Informationen Mögliche Aufstellung: Gulacsi - Laimer, Konaté, Orban, Saracchi - Ilsanker, Demme - Kampl, Forsberg - Poulsen, Werner Ende der weiteren Informationen

Das sagen die Trainer

Adi Hütter (Eintracht Frankfurt): Wir müssen dort weitermachen, wo wir in Marseille aufgehört haben. Dass wir wieder Tugenden wie Laufbereitschaft und taktische Disziplin in die Waagschale werfen. Bei den Abschlüssen haben wir sicherlich noch Luft nach oben. Wir müssen Mentalität, Emotionen und Leidenschaft ins Spiel bringen und mit dem Pressing und Gegenpressing von Leipzig zurechtkommen. Es wird Stressfußball sein.

Ralf Rangnick (RB Leipzig): Jetzt werden wir uns mit der Mannschaft zusammensetzen und dann womöglich auch mit Teilen der Mannschaft und die hoffentlich richtigen Schlüsse für die Partie am Sonntag in Frankfurt ziehen.

Auf diese Spieler gilt es zu achten

Bei Leipzig müsste an dieser Stelle eigentlich Augustin auftauchen. Immerhin war der Franzose in der vergangenen Saison an allen drei RB-Toren gegen die Eintracht direkt beteiligt. Weil sich der Angreifer aber wohl selbst aus dem Aufgebot rotiert hat, sollte der hessische Blick in Richtung Timo Werner gehen. Der deutsche Nationalspieler hat in der vergangenen Woche gegen Hannover 96 einen Doppelpack zum 3:2-Sieg beigesteuert. Gut möglich, dass der Knoten des bis dato torlosen Angreifers nun geplatzt ist.

Das Gegenmittel in Reihen der Eintracht könnte Kevin Trapp sein. Der Keeper hat sich am Donnerstag beim Sieg in Marseille gleich mehrfach auszeichnen können. Die Hoffnung ist, dass sich auch die sächsische Angriffsmaschinerie die Zähne am 28-Jährigen ausbeißt. Vorne soll es wie gewohnt Sébastien Haller richten, der bisher an allen vier Bundesligatreffern der Hessen beteiligt war. Und vielleicht kommt ja auch Rebic noch Mal zum Zug.

Statistik des Spiels

Glaubt man der Statistik dürfen sich die Eintracht-Fans auf ein torreiches Spiel freuen, das die Hausherren nicht verlieren. Zwei Mal standen sich die beiden Clubs bislang im Frankfurter Stadtwald gegenüber, immer fielen mindestens drei Tore. Für die Eintracht steht ein Remis (2:2) und ein Sieg (2:1) zu Buche. Geht der Trend so weiter, folgt am Sonntag ein 2:0-Heimsieg. Das würden wohl alle Frankfurter sofort unterschreiben.