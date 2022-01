Die Eintracht-Fans dürfen sich auf einen neuen Stürmer freuen. Auf Randal Kolo Muani. Allerdings erst im Sommer. Der Deadline Day der Winter-Transferperiode verlief dagegen reichlich ereignislos.

Alles braucht heutzutage einen griffigen Namen, am besten in Englisch. So auch für den letzten Tag der Transferperiode im Fußball. Der Name Deadline Day hat sich seit ein paar Jahren eingebürgert. Im Winter 2022 könnte man den Begriff getrost wieder abschaffen. Denn der Deadline Day ist irgendwie dead. Tot. Wer sollte die Eintracht laut diverser Medienberichte nicht noch alles verlassen? Danny da Costa zu Hertha BSC, Aymen Barkok und Ragnar Ache zu Mainz 05, Goncalo Paciencia nach Granada. Auch Ajdin Hrustic soll mit mehreren Vereinen verhandelt haben. Aber am Ende passierte...nichts.

So bleiben zahlreiche Spieler wie Da Costa, Barkok, Paciencia, aber auch Stefan Ilsanker oder Erik Durm mit ihren lukrativen Verträgen aus der Vor-Corona-Zeit bei der Eintracht. Was auch der Grund dafür ist, warum der Deadline Day in Sachen Winter-Zugänge geräuschlos an der Eintracht vorbeiging: Die Hessen konnten etwaige Ablösesummen schlichtweg nicht zahlen. Lediglich Amin Younes und Fabio Blanco hatten den Verein zuvor verlassen. Ansgar Knauff war von Borussia Dortmund dazugekommen.

Fast alle müssen sparen

Die Eintracht muss sparen. Genauso wie Mainz 05. Corona und die vielen Geisterspiele haben zu große Löcher in die Klub-Kassen gerissen. Deshalb holen die Mainzer Barkok erst im Sommer. Ablösefrei. Die Frankfurter machen es genauso. Weil niemand verkauft oder verliehen wurde, konnte sich die Eintracht auch nicht die Winter-Ablösesumme für Flügelspieler Faride Alidou vom Hamburger SV leisten. Die Ablöse soll zwischen 500.000 und einer Million Euro gelegen haben. Nun kommt der Hamburger Stürmer eben im Sommer ablösefrei.

Die wenigen Klubs, die sich trotz Corona-Finanzkrise auf dem Wintertransfermarkt mit neuen Spielern eindeckten, sind weitgehend von Dritten finanziert. Zwei Beispiele: Der VfL Wolfsburg von Volkswagen, Hertha BSC von Investor Lars Windhorst. Allein die Wolfsburger blätterten fünf Millionen Euro für Max Kruse und stolze sieben Millionen für Stürmer Jonas Wind vom FC Kopenhagen hin.

Nun auch Kolo Muani: drei Neue kommen im Sommer

Dass am Ende in Sachen Winter-Spielertransfers bei der Eintracht gar nichts mehr lief, ist nicht unproblematisch. Äußerst positiv ist dagegen, dass die Planungen von Sportvorstand Markus Krösche für den Sommer schon ziemlich weit sind. Drei neue Spieler werden sicher kommen, auch wenn die Eintracht das offiziell noch nicht bestätigt hat.

Neben Alidou vom HSV wechselt Innenverteidiger Hrvoje Smolcic vom kroatischen Erstligisten HNK Rijeka an den Main. Der 21-Jährige soll zwei Millionen Euro Ablöse kosten. Zudem kommt der lange umworbene Stürmer Randal Kolo Muani.

Muani-Deal ist fix

Kolo Muani hat den Medizin-Check bei der Eintracht bereits absolviert. Die Verträge sollen nach übereinstimmenden Medienberichten unterschrieben worden sein. Der Verein von Kolo Muani, der FC Nantes, für den er in dieser Saison schon acht Tore schoss, versäumte es in den vergangenen Monaten, dessen Vertrag zu verlängert.

Ein Glück für die Eintracht. So kommt der 23-jährige Franzose ablösefrei, auch wenn ein Handgeld fällig sein wird. Kolo Muani hatte zahlreiche, teilweise sehr lukrative Angebote anderer Klubs. Doch der Stürmer und seine Berater sahen bei der Eintracht die besten Entwicklungsmöglichkeiten.

Im Sommer soll die Eintracht neben den drei Genannten noch weitere Spieler in der Pipeline haben. Barkok und andere werden den Verein verlassen. So wird das Sommer-Transferfenster wesentlich lebhafter als die Winter-Wechsel-Periode. Eines scheint klar: Im Sommer ist der Deadline Day bei der Eintracht alles andere als tot.