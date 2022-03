Was ganz Frankfurt schon wusste, hat Eintracht Frankfurt nun auch offiziell gemacht: Stürmer Randal Kolo Muani wechselt zum Sommer in die Mainmetropole, wo er einen langfristigen Vertrag unterschrieben hat.

Was lange währt, wird endlich verkündet: Eintracht Franfurt hat Stürmer Randal Kolo Muani verpflichtet. Der 23-Jährige wechselt im Sommer ablösefrei vom französischen Erstligisten FC Nantes an den Main. Der Angreifer hat einen Vertrag bis 2027 unterschrieben.

"Randal Kolo Muani bringt Fähigkeiten mit, die wir für unser Spiel benötigen. Er ist schnell, robust und hat einen sehr guten Torabschluss", lobte Eintracht-Sportvorstand Markus Krösche in einer Mitteilung des Vereins. Zudem sei der Franzose "taktisch variabel" und könne "in mehreren Systemen spielen", so Krösche, der sich sicher ist: Mit Kolo Muani werde die Eintracht in der kommenden Saison noch variabler.

Neun Tore in 25 Spielen

Dem Vernehmen nach buhlten die Hessen schon seit Oktober 2020 um den gefährlichen Stoßstürmer. Im Januar 2022 soll der Wechsel dann endlich unter Dach und Fach gebracht worden sein.

Kolo Muani hat in der laufenden Ligue-1-Saison in 25 Spielen neun Tore erzielt und drei weitere aufgelegt. Im Coup de France traf er immerhin ein Mal in vier Partien.

Randal Kolo Muani hat in Frankfurt unterschrieben. Bild © Eintracht Frankfurt

Schnell und kopfballstark

Der 1,87 Meter große Angreifer gilt als ausgesprochen schnell und kopfballstark. "Das ist ein super Transfer für die Eintracht", hatte der französische Sportjournalist Ali Farhat erst Anfang Februar dem hr-Sport gesagt. "Er ist sehr talentiert."

Zwar fehle es dem in einem Vorort von Paris geborenen Franzosen ab und an noch an Konstanz, "aber er hat die Qualität, sich bei der Eintracht durchzusetzen", so Farhat. In Frankfurt will Kolo Muani den nächsten Entwicklungsschritt machen.

