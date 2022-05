Eintracht Frankfurt spielt am Mittwoch, 18. Mai, im Finale der Europa League in Sevilla gegen die Glasgow Rangers. In diesem Ticker gibt es alle Infos rund um das Spiel.

+++ Ärger um SGE-Choreo +++

20.33 Uhr: Die Choreo der mitgereisten Eintracht-Fans hat kurz vor Beginn des Europa-League-Finals für Ärger gesorgt. Erst zogen Stadion-Ordner die weiße Folie weg, weil die über der Werbung der Uefa hing. Die Anhänger zeigten sich "not amused" und entfernten kurzerhand die Uefa-Banner.

+++ hessenschau-User glauben an Titelgewinn +++

20.30 Uhr: Der Glaube ist groß an Eintracht Frankfurt. Zumindest unter den Usern von hessenschau.de. Rund 16.600 Menschen haben bei unserem Voting mitgemacht. 82,5 Prozent davon glauben, dass die Eintracht das Finale der Europa League gegen Glasgow gewinnt. Das sind fast 13.800. Die restlichen 17,5 Prozent müssen Schotten gewesen sein.

+++ Team bei Ankunft gefeiert +++

20.11 Uhr: Bei der Ankunft des Mannschaftsbusses am Stadion haben unzählige Fans von Eintracht Frankfurt ihr Team lautstark empfangen und gefeiert. Auch im Inneren des Stadions ist die Unterstützung für die Hessen rund 45 Minuten vor dem Anpfiff hörbar. Gleich beginnt das Warm-up, Anpfiff ist um 21 Uhr.

+++ Eintracht mit Lindström im Finale +++

19.45 Uhr: Jesper Lindström steht in der Startelf für das Europa-League-Finale von Eintracht Frankfurt gegen Glasgow. Der Däne hatte einige Wochen verletzt gefehlt, ist aber rechtzeitig zum Endspiel in Sevilla fit geworden. Ansonsten gibt es im Team von Trainer Oliver Glasner keine Überraschungen. Anpfiff ist um 21 Uhr.

+++ Eintracht-Fanmarsch kommt am Stadion an +++

18.45 Uhr: Das Spiel rückt näher, die Spannung steigt: In Sevilla sind die Fans von Eintracht Frankfurt am Stadion angekommen. Mehrere tausend Anhänger hatten sich am Fanmarsch beteiligt. Nach noch unbestätigten Berichten soll es am Rande des Fanmarschs zu Auseinandersetzungen mit Anhängern der Glasgow Rangers gekommen sein. Die Lage ist unübersichtlich, offizielle Aussagen dazu gibt es nicht.

+++ Bayern-Star Müller drückt der Eintracht die Daumen +++

18:20 Uhr: Nächster prominenter Daumendrücker für die Eintracht: Auch Bayern-Star Thomas Müller, bei den Frankfurter Anhängern nicht unbedingt super beliebt, hat den Hessen fürs anstehende Europa-League-Finale alles Gute gewünscht. "Genießt es, lasst alles auf dem Rasen und holt euch das Ding", schrieb Müller bei Instagram .

+++ Fischer erinnert an Vereinslegenden +++

17.56 Uhr: Eintracht-Präsident Peter Fischer hat wenige Stunden vor dem Anpfiff des Endspiels in der Europa League gegen die Glasgow Rangers an die gestorbenen Vereinslegenden Jürgen Grabowski und Bernd Nickel erinnert. "Natürlich denken wir heute an die beiden, die mit der Eintracht große Erfolge gefeiert haben. Wir werden sie nie vergessen", rief Fischer tausenden Eintracht-Anhängern am Mittwoch auf dem Fan-Fest in Sevilla zu. Grabowski und Nickel waren 1980 dabei, als die Hessen mit dem UEFA-Pokal ihren bisher einzigen internationalen Titel gewannen.

+++ Tausende Eintracht-Fans sammeln sich am Römer +++

17.35 Uhr: Tausende Fans von Eintracht Frankfurt haben sich am Mittwochnachmittag am Frankfurter Römerberg versammelt. Die Anhänger wollen dann in Richtung Stadion im Stadtwald laufen, um das Public Viewing zu besuchen. Wie auch beim parallel in Sevilla stattfinden Fan-Marsch sind immer wieder Gesänge und Anfeuerungsrufe zu hören.

+++ Körbel: Zeit für neue Generation +++

17.16 Uhr: Eintracht-Urgestein Charly Körbel hat als Spieler 1980 mit den Hessen den Uefa-Pokal gewonnen. Nun wünscht er sich, dass er in Sevilla einen zweiten internationalen Titelgewinn mit der Eintracht feiern kann. "Es ist an der Zeit, dass eine neue Generation kommt und dass wir heute Abend den Cup holen", sagte Körbel auf dem Fan-Fest der Eintracht. Dass die Mannschaft es überhaupt bis ins Finale gepackt hat, sei auch den reisefreudigen Anhängern zu verdanken. "Ich bin jetzt 50 Jahre dabei, aber sowas habe ich auch noch nie erlebt. Ich bin stolz auf euch", so Körbel.

+++ Fischer: SGE-Fans reif für Champions League +++

16.29 Uhr: Eintracht-Präsident Peter Fischer hat den Fans in Sevilla am Nachmittag noch einmal ordentlich eingeheizt. "Endlich sollen die besten Fans, die es in dieser verdammten Welt gibt, die sollen endlich in der Champions League zeigen, wie man Europa rockt", forderte Fischer auf dem Fan-Fest der Hessen. Tausende in weiß gekleidete Anhänger der Eintracht stimmten auf dem Prado de San Sebastian daraufhin "Europas beste Mannschaft – SGE"-Gesänge an.

+++ Landtag hisst Eintracht-Fahne +++

16.18 Uhr: Der hessische Landtag ist üblicherweise mit drei Flaggen geschmückt: der hessischen, der deutschen und der EU-Flagge. Am Mittwoch ist eine weitere hinzugekommen: die von Eintracht Frankfurt. "Das Herz des europäischen Fußballs schlägt heute in Sevilla", twitterte das Landtag-Team und wünschte parteienunabhängig: "Viel Erfolg im Finale der Europa League und Grüße aus Hessens Herzkammer der Demokratie."

+++ FSV Frankfurt fiebert mit der Eintracht +++

16.08 Uhr: Zwei Vereine, eine Stadt: Regionalligist FSV Frankfurt drückt der Eintracht im Europapokal-Finale die Daumen. "Bringt den Pokal nach Frankfurt", schrieben die Bornheimer bei Twitter. Der Eintracht gefiels.

+++ Völler tippt auf Eintracht-Sieg +++

15.57 Uhr: Marco Völler, Manager Sport bei Basketball-Bundesligist Skyliners Frankfurt, drückt der Eintracht im Europa-League-Finale die Daumen. "Ich glaube und hoffe, dass die Eintracht gewinnt", sagte der Sohn von Fußball-Legende Rudi Völler dem hr-sport. Das Spiel wird er sich am Abend auf jeden Fall angucken. Sein Tipp: "3:1 für die Eintracht."

+++ Hier gibt’s das Finale der Europa League live +++

In wenigen Stunden trifft Eintracht Frankfurt im Finale der Europa League auf die Glasgow Rangers. Bei hr-iNFO und auf hessenschau.de hören Sie die Partie live und in voller Länge im Audiostream. Los geht’s heute um 21 Uhr. Die Kolleginnen und Kollegen von sportschau.de bieten zudem einen Liveticker an. Alles, was Sie sonst noch für heute Abend wissen müssen, erfahren Sie hier.

+++ Die letzten Infos vor dem Finale +++

15.06 Uhr: Der Countdown läuft: In wenigen Stunden wird in der Europa League das Finale zwischen Eintracht Frankfurt und dem Rangers FC angepfiffen. Wir beantworten die wichtigsten Fragen zum Endspiel in Sevilla - und zur möglichen Feier in der hessischen Heimat. Hier gibt's die Übersicht.

+++ Mehrere Feste in Sevilla +++

14.17 Uhr: Schon viele Stunden vor Beginn des Endspiels in der Europa League haben zehntausende Fans der Glasgow Rangers und von Eintracht Frankfurt gefeiert. Auf mehreren Fanfesten im Zentrum der Metropole in Andalusien stimmten sich Schotten und Deutsche lautstark und voller Vorfreude auf den Fußball-Showdown im Estadio Ramón Sánchez Pizjuán ein.

Gute Stimmung in Sevilla Bild © Imago Images

+++ Kein Markt an der Konstablerwache +++

13.27 Uhr: Am morgigen Donnerstag wird der Erzeugermarkt an der Konstablerwache in Frankfurt nicht stattfinden. Die Stadt richtet für den Fall eines Sieges der Eintracht Frankfurt ein Fan-Fest in der Innenstadt aus. Die Stadt rechnet am Donnerstag mit über 100.000 Fußballbegeisterten, die in die Innenstadt strömen. Da in diesem Fall die Andienung des Marktes erschwert bis unmöglich werden wird, hat sich der Veranstalter des Marktes zur Absage entschlossen

+++ Grußbotschaften aus Tallinn, Bochum, Duisburg und vom FSV +++

13.08 Uhr: Nicht nur Eintracht-Fans fiebern heute Abend mit den Frankfurtern - auch andere Clubs. "Großer Tag heute! Viel Glück", twitterte Flora Tallinn aus Estland, einst Gegner der Hessen in der Europapokal-Quali. "Holt das Dingen! Viel Erfolg", hieß es von Seiten des VfL Bochum. "Holt das Ding und lasst den Adler in Sevilla landen. Viel Erfolg", schrieb der MSV Duisburg. Und der FSV Frankfurt teilte mit: "Auch der FSV Frankfurt steht hinter Eintracht Frankfurt und wünscht viel Glück heute Abend in Sevilla. Bringt den Pokal nach Frankfurt!"

+++ Fünf Frankfurt-Fans festgenommen ++++

11.55 Uhr: Fünf Fans von Eintracht Frankfurt sind Stunden vor dem Europa-League-Finale des Fußball-Bundesligisten gegen die Glasgow Rangers in Sevilla festgenommen worden. Sie waren nach Angaben der Polizei Teil einer Gruppe von 200 deutschen Anhängern, die in der Nacht auf Mittwoch nahe der Kathedrale im Zentrum der südspanischen Stadt schottische Fans attackiert haben sollen. Die Polizei bestätigte am Mittwoch auf Anfrage entsprechende Berichte spanischer Medien. Die deutschen Fans sollen die Beamten mit Leuchtraketen, Tischen und Flaschen beworfen haben. Sie werden demnach der Störung der öffentlichen Ordnung und der Aggression beschuldigt. Der zuständige Polizeichef Juan Carlos Castro hatte kurz vor diesen ersten Ausschreitungen am Dienstag vor "ernsten Problemen" gewarnt.

+++ Hardung: Gute Mischung aus Anspannung und Entspannung +++

11.40 Uhr: Timmo Hardung, der Leiter der Frankfurter Lizenzspielerabteilung, blickt im Interview mit dem ZDF optimitisch aufs Finale: "Die Anreise war gut, wir haben bisher eine gute Mischung aus Anspannung und Entspannung. Ich erwarte ein hochintensives Spiel von den Rangers. Wir wissen aber auch, welche Stärken wir einbringen können." Hardung skizzierte außerdem den Ablauf des Tages: Erst Frühstück, dann Videobesprechung mit Fokus auf den Standards, kleine Aktivierung um die Mittagszeit auch mit der Blackroll und Fußball-Tennis.

+++ Eintracht-Fans mit Gag im Flieger +++

11.36 Uhr: Die Reise-Lust der Eintracht-Fans ist hinlänglich bekannt. Eine Prise Humor kommt aber auch hinzu, wie dieses Video beweist. "Liebe Fluggäste, ich bitte Sie, das Abbrennen von Pyrotechnick zu unterlassen", ruft ein Eintracht-Fan und Passagier vor dem Abflug. Aber einfach selber gucken:

+++ Glasner begeistert von Reisefreude der Fans +++

11.15 Uhr: Eintracht-Trainer Oliver Glasner hat die Frabkfurter Fans gelobt: "Welche Strapazen unsere Fans in Kauf nehmen - das ist außergewöhnlich", sagte er am Dienstag zu den teils abenteurlichen Anreiswegen: 27 Stunden Anfahrt im Camper, Flüge über Mallorca, Sizilien, Lissabon oder irgendeine andere Destination im Süden Europas mit einmal, zweimal oder dreimal umsteigen. Weiter mit dem Mietwagen, dem Zug oder einer Mitfahrgelegenheit. Einfach irgendwie dabei sein, zur Not auch ohne Stadionbesuch - so heißt das Motto. "Die Stimmung, der Enthusiasmus und die Begeisterung unserer Fans sind ein nicht messbarer Faktor", betonte Glasner. "Es passiert etwas mit dir." Den kompletten Bericht aus Sevilla lesen Sie hier:

+++ Vettel-Botschaft an die Eintracht +++

11.07 Uhr: Formel-1-Pilot und Eintracht-Fan Sebastian Vettel hat vor dem Finale der Europa League in Sevilla eine Botschaft an die Frankfurter Mannschaft gerichtet. "Genießt die Atmosphäre und ich drücke auf jeden Fall die Daumen und glaube an Euch. Habt Spaß", sagte der 34-Jährige in einem aufgezeichneten Video, das RTL vor der Partie veröffentlichte. "Ich hoffe, dass alles gut geht und dass ihr so spielt, wie ihr es euch wünscht. Ich denke, es ist eine super Erfahrung, im Finale zu stehen" sagte Vettel, der an diesem Wochenende mit der Formel 1 in Barcelona gastiert. Der Rennfahrer war während der internationalen Saison immer wieder mit Kapitän Sebastian Rode in Kontakt und hatte auch einen Besuch beim Finale in Andalusien angedacht. Dazu sagte Vettel in dem Video nun nichts mehr.

Sebastian Vettel Bild © Imago Images

+++ Anfragen für Rode aus England +++

10.45 Uhr: Für Eintrachts Kapitän Sebastian Rode gab es Anfragen von Klubs aus England. Das berichtet die Sport-Bild in ihrer aktuellen Ausgabe am Mittwoch. Demnach sollen sich Wolverhampton und Brentford bei Rodes Berater erkundigt haben. "Ein Abschied ist aber ausgeschlossen. Für ihn ist ein Job in der sportlichen Leitung denkbar", schreibt das Blatt. Neben Rode sollen auch Torwart Kevin Trapp, Timothy Chandler und Makoto Hasebe über ihr Karriereende hinaus bei der Eintracht eingebunden werden. Auch Rafael Borré und Jesper Lindström wollen demnach eine weitere Saison in Frankfurt bleiben.

+++ Verordnete Eintracht-Solidarität in Stadtverwaltung +++

9.30 Uhr: In mehreren Ämtern soll die Belegschaft heute weiße Oberteile tragen – zumindest, wenn es nach dem Frankfurter Planungsdezernenten und SPD-Chef Mike Josef geht. Der ruft in einer Rundmail seine Mitarbeiter zu Solidarität mit der Eintracht auf. Er würde sich freuen, wenn man die auch mit der Kleidung zeige – "Sprich: Alle im weißen Shirt oder Trikot", heißt es in der Mail, die dem hr vorliegt. Die Mitarbeiter der Stadtverwaltung sollten Farbe bekennen und dem Aufruf der Fans folgen: "Frankfurt schmückt sich fürs Finale". Josef ist für sechs Ämter zuständig, unter anderem die Bauaufsicht, das Planungsamt und das Sportamt. Insgesamt hat die Stadtverwaltung 14.000 Mitarbeiter – wie viele von ihnen Eintracht-Fans sind, ist nicht bekannt.

+++ Eintracht übt Mittelfeldpressing +++

8.55 Uhr: Eintracht-Trainer Oliver Glasner hat im Abschlusstraining am Dienstag seine Mannen vor Bällen in die Tiefe von Glasgow gewarnt. Dazu rief er seine Spieler immer wieder dazu auf, auf die Außenspieler zu rücken und den Ball durch Mittelfeldpressing zu gewinnen. Danach sollte es schnell nach vorne gehen. Rangers-Rechtsverteidiger James Tavernier gilt als besonders torgefährlich. Die Kommandos für das Aufrücken gab Djibril Sow. In der A-Elf beim Abschlussspiel stand Jesper Lindström, in der Abwehr agierten Almamy Touré, Tuta und Evan N'Dicka.

+++ Fischer: Europapokalsieg besser als Sex +++

7.30 Uhr: Präsident Peter Fischer hat die Eintracht aufs Finale eingeschworen. "Wir müssen es schaffen, unsere Aura, die wir in allen unseren Spielen hatten, in dieses Stadion zu bringen. Ich will aus diesem Pokal saufen. Ihr seid nicht hier, um umsonst zu saufen und zu fressen - das, was wir hier machen, ist Doping", rief Fischer in der Nacht zum Mittwoch den Gästen beim stilvollen Empfang des Fußball-Bundesligisten in einer Hacienda am Stadtrand von Sevilla zu. "Ein Europapokal-Sieg ist tausendmal besser als Sex. Weil diese Pokale gibt es verdammt, verdammt selten."

+++ Supercup am 10. August +++

7.20 Uhr: Eintracht Frankfurt kann mit einem Titelgewinn in der Europa League nicht nur die Champions-League-Teilnahme perfekt machen, sondern auch in den europäischen Supercup einziehen. Setzen sich die Hessen am Mittwochabend in Sevilla gegen die Glasgow Rangers durch, steht schon am 10. August die nächste große internationale Reise an. Im Olympiastadion von Helsinki würde dann der europäische Supercup gegen den Champions-League-Sieger, der am 28. Mai in Paris ermittelt wird, ausgetragen. Das heißt: Die neue europäische Saison würde direkt mit einem Duell mit dem FC Liverpool oder Real Madrid losgehen.

+++ Ramsey und Tavernier bei Rangers gefährlich +++

6.55 Uhr: Im Kader von Glasgow tummeln sich gleich mehrere Profis, auf die es zu achten gilt. Einer der prominentesten ist Aaron Ramsey, 72-maliger Nationalspieler für Wales und seit dem Winter von Juventus Turin ausgeliehen. Kapitän James Tavernier steht wettbewerbsübergreifend bei 35 Scorerpunkten (18 Tore/17 Vorlagen), allein in der Europa League erzielte er sieben Treffer. Hier gibt es alles Wissenswerte zum Endspiel:

+++ Pressekonferenz im Video +++

22.44 Uhr: Was sagt Trainer Oliver Glasner über die Bedeutung der Fans? Wie steht es bei Kapitän Sebastian Rode um die Anspannung? Und wie blickt Torjäger Rafael Borré auf das Europacup-Finale der Frankfurter Eintracht gegen den Rangers FC? Alle Antworten in der Pressekonferenz:

+++ Rode freut sich auf grandiose Atmosphäre +++

22.14 Uhr: Rund 24 Stunden vor dem Anpfiff verspürt Sebastian Rode eine ganz besondere Gefühlslage. "Wie bei den vorherigen Spielen auch, kriegen wir über Videos im Teamhotel mit, was draußen los ist. So saugen wir die Stimmung auf, wie die ganzen zwei Wochen seit dem West-Ham-Spiel", sagte der Eintracht-Profi am Dienstag in Sevilla. Schon beim Gedanken an das Endspiel gegen Glasgow und einen möglichen Titelgewinn bekomme Rode eine Gänsehaut: "Wir sind heiß. Es wird eine grandiose Atmosphäre. Morgen wird gigantisch."

Sebastian Rode Bild © Imago Images

+++ Borré baut auf den Zusammenhalt +++

22.14 Uhr: Rafael Borré freut sich über eine "großartige Chance", das Finale der Europa League mit Eintracht Frankfurt zu bestreiten. "Es ist fantastisch, was wir geleistet haben", sagte der Angreifer am Dienstag. "Wir haben einen so tollen Zusammenhalt, das hat uns so weit gebracht. Das möchten wir auch morgen zeigen."

Rafael Borré Bild © picture-alliance/dpa

+++ Völler erwartet "friedliches Fußball-Fest" +++

21.37 Uhr: Fußball-Ikone Rudi Völler fiebert dem Europa-League-Finale zwischen Eintracht Frankfurt und den Glasgow Rangers am Mittwoch (21 Uhr) entgegen. Auf die Frage, wer am Ende Gewinner sein wird, sagte der scheidende Geschäftsführer von Bayer Leverkusen der Deutschen Presse-Agentur: "Erst mal der Fußball. Das wird ein Fußball-Fest. Und zwar ein friedliches, davon bin ich überzeugt." Den Frankfurtern gönnt der gebürtige Hesse den Sieg. "Ich komme ja aus der Ecke", sagte der 62-Jährige: "Ich bin zwar Offenbacher, aber ich drücke schon die Daumen. Zum einen wäre es gut für den deutschen Fußball. Zum anderen hat die Eintracht es auch verdient. Die Art und Weise, wie sie vor allem international aufgetreten sind, das war schon beeindruckend."

Rudi Völler Bild © picture-alliance/dpa

+++ Fragen und Antworten zu Personal und Co. +++

21.18 Uhr: Wie ist das Team drauf? Wie läuft es bei den Rangers? Welche Rolle spielt das Wetter in Spanien für die Schotten? Nachdem nun sowohl die Eintracht als auch Glasgow im Laufe des Tages ihre Pressekonferenzen abgehalten haben, beantworten wir Ihnen an dieser Stelle die wichtigsten Fragen zu Personal, Stimmung und Co.

+++ Frankfurt lehnt Favoritenrolle ab +++

20.25 Uhr: Oliver Glasner sieht seine Mannschaft vor dem Endspiel am Mittwochabend "in einem guten Zustand: Die Mischung aus Konzentration, Fokus und Lockerheit passt", sagte der Trainer der Frankfurter am Dienstag. Die von vielen Seiten zugeschobene Favoritenrolle lehnt er ab. "Wenn du wie die Rangers gegen den Zweiten und Vierten der Bundesliga gewinnst, bist du der Favorit, wenn du gegen den Elften der Bundesliga spielst", sagte der 47-Jährige. Ohnehin werde das im Finale nicht entscheidend sein, führte er aus. Vielmehr komme es darauf an, wer besser mit der besonderen Situation umgeht. "Es stehen zwei Mannschaften gegenüber, die wohl mit die besten Auswärtsfans haben", sagte Glasner: "Diese Stimmung ist ein nicht messbarer Faktor. Du kriegst Gänsehaut, es passiert etwas mit dir."

+++ Glasner lässt Einsatz von Lindström offen +++

20.20 Uhr: Eintracht-Trainer Oliver Glasner hat den Einsatz von Mittelfeldspieler Jesper Lindström im Europa-League-Finale gegen die Glasgow Rangers offen gelassen. "Jesper geht es gut, er ist einsatzbereit", berichtete Glasner am Dienstagabend im Finalort Sevilla. Ob Lindström am Mittwoch (21 Uhr) in der Startelf steht, ließ der 47 Jahre alte Fußball-Lehrer jedoch offen. "Ich werde eine Nacht darüber schlafen, ob er von Beginn an spielt oder zunächst auf der Bank sitzt", sagte Glasner. Lindström hatte sich Ende April im Halbfinal-Hinspiel bei West Ham United eine Oberschenkelverletzung zugezogen und seither kein Spiel mehr bestritten.

Die Eintracht ist am Dienstagabend in Sevilla angekommen. Bild © Imago Images

+++ Video: Der Weg ins Endspiel zum Nachhören +++

19.10 Uhr: Neun Minuten und 16 Sekunden: So "lang" war der Weg von Eintracht Frankfurt ins Finale, wenn man die Tore bzw. die Live-Reportagen unserer Kolleginnen und Kollegen vom Radio zusammenschneidet. Hier gibt es eben diese Tore aus Gruppen- und K.o.-Phase zum Nachhören:

+++ Mannschaft in Sevilla gelandet +++

18.33 Uhr: Die Mannschaft von Eintracht Frankfurt ist am Finalort Sevilla angekommen. Der Club twitterte am Abend ein Video, das einige Spieler beim Verlassen des Flugzeugs, das den Tross von Frankfurt nach Spanien gebracht hatte, zeigt. Dazu die Nachricht: "Der SGE-Express ist gelandet." Am Abend steht noch die offizielle Pressekonferenz auf dem Programm.

+++ Nouripour erwartet ein "Jahrtausendspiel" +++

18.24 Uhr: Auch beim Bundestagsabgeordneten und Eintracht-Fan Omid Nouripour (Grüne) steigt die Vorfreude auf das Europa-League-Finale Richtung Maximum. "Das ist ein Jahrtausendspiel, vielleicht das wichtigste Fußballspiel, das jemals ein Mensch gespielt hat", sagte der Vorsitzende von "bundesAdler", dem ersten Eintracht-Fanclub im Deutschen Bundestag in Berlin, zu rbb24. "Und dementsprechend ist die Aufregung gewaltig. Mein Kardiologe ist schon vorgewarnt."

Das komplette Interview finden Sie hier .

Omid Nouripour Bild © picture-alliance/dpa

+++ Rangers: "Wollen den Cup nach Hause bringen" +++

18.00 Uhr: Giovanni van Bronckhorst hat sich vor dem Endspiel der Europa League gegen Eintracht Frankfurt angriffslustig gezeigt. "Ein Finale ist nur schön, wenn du es gewinnst. Deshalb sind wir hier, um es zu gewinnen", sagte der Trainer der Glasgow Rangers auf der Pressekonferenz in Sevilla: "Es ist eine riesige Gelegenheit, den zweiten großen Titel in der Clubgeschichte zu holen." Die Atmosphäre in der Mannschaft sei vor dem Duell am Mittwoch (ab 21 Uhr live im Audiostream von hr-iNFO und hessenschau.de) "sehr gut, wir freuen uns auf das Finale", führte van Bronckhorst aus: "Wir haben uns sehr gut vorbereitet, wir werden bereit sein." Das Team wolle "den Pokal nach Hause bringen", ergänzte Kapitän James Tavernier.

+++ Tavernier will besser sein als Kostic +++

17.26 Uhr: Rangers-Rechtsverteidiger James Tavernier stellt sich auf ein heißes Duell auf seiner Seite gegen Eintracht-Linksaußen Filip Kostic ein. "Ich habe Respekt vor Filip Kostic, er ist ein Top-Spieler. Aber ich werde morgen die besseren Aktionen auf den Platz bringen müssen und versuchen, ihm Probleme zu bereiten während des ganzen Spiels", so Tavernier auf der Pressekonferenz vor dem Spiel am Dienstag. Tavernier selbst hat in der laufenden Europa-League-Saison bereits sieben Tore erzielt.

+++Van Bronckhorst: "Eintracht ist sehr gefährlich" +++

17.22 Uhr: Rangers-Trainer Giovanni van Bronckhorst hat eine hohe Meinung von Finalgegner Eintracht Frankfurt. "Ich sehe Gemeinsamkeiten mit Leipzig und Dortmund. Frankfurt ist ein gut organisiertes Team, sie haben sehr schnelle Spieler, sind sehr gefährlich", so van Bronckhorst auf der Pressekonferenz vor dem Spiel am Dienstagabend. "Sie verdienen es im Finale zu sein, sie haben tolle Spiele gegen Barcelona und West Ham hingelegt. Wir freuen uns, gegen sie zu spielen. Zwei Klubs mit viel Historie und großer Fanbase. Das wird ein tolles Finale."

+++ Sperrungen und ÖPNV-Chaos am Donnerstag möglich +++

17.08 Uhr: Sollte Eintracht Frankfurt den Europa-League-Titel gewinnen, ist für den Donnerstag eine große Party auf dem Römerberg samt Empfang der Mannschaft geplant. Bis zu 100.000 Fans könnten dann zu den Feierlichkeiten in die Innenstadt strömen. Im Straßenverkehr ist mit vorübergehenden Sperrungen und im ÖPNV mit Ausfällen sowie Umleitungen zu rechnen. "Jeder, der kein Fußballfan ist und nicht mit der Eintracht feiern möchte, ist gut beraten, an diesem Tag vorsorglich die Frankfurter Innenstadt zu umgehen", teilte die Stadt mit. Auch die Polizei rüstet sich für das große Europacup-Spektakel und den Tag danach. Im Falle eines Sieges rechne man damit, dass es am Donnerstag "zu einer Art Ausnahmezustand" mit massiven Verkehrsbeeinträchtigungen komme. Die Polizei zeige starke Präsenz.

+++ Eintracht-Mannschaft mit offenem Brief an Fans +++

16.50 Uhr: Die Mannschaft von Eintracht Frankfurt hat sich vor dem Europa-League-Finale mit einem offenen Brief an die Fans gewandt. Hier ist er im Worlaut:

Liebe Eintracht-Familie,

wenn ihr diese Zeilen lest, befinden wir uns im Anflug auf Sevilla. Dieser Ort soll für Eintracht Frankfurt ein ganz besonderer werden. Schon vor einigen Wochen, im Rahmen unseres Auswärtsspiels bei Real Betis, haben wir die Schönheit dieser Stadt und die Gastfreundschaft der Andalusier mitbekommen. Viele von Euch konnten die Herzlichkeit und Offenheit der Sevillanos spüren.

Doch wir reisen nicht mit Urlaubsgefühlen nach Spanien. Wir sind uns der großen Chance für den Klub und für uns alle bewusst. Gegen einen großen Klub und eine starke Mannschaft des Rangers FC gilt es, alles zu geben, um erstmals seit 42 Jahren den Pokal wieder nach Frankfurt zu holen. Wir freuen uns auf dieses Endspiel, das alles verkörpert, was den Fußball einzigartig macht. Zwei topmotivierte Mannschaften, zwei lautstarke Fangruppen und eine tolle Finalstadt – wir freuen uns auf ein enthusiastisches und friedliches Endspiel. Die Stimmung im Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán wird gigantisch werden.

Wir wissen, dass unser größter Trumpf hinter uns stehen wird. Eure Unterstützung hat uns bis ins Finale getragen. Und auch morgen wissen wir: Ihr seid da! Ob im Stadion, in der Stadt oder 50.000 Fans beim Public Viewing in unserem Stadion in Frankfurt, in den Biergärten, Wohnzimmern und Kneipen. Wir spüren Eure Energie! Und wir holen uns das, was wir alle gemeinsam verdient haben.

Genießt das Finale! Eure Mannschaft

+++ Betis Sevilla wünscht Eintracht Glück +++

16.03 Uhr: Eintracht Frankfurts Achtelfinalgegner Betis Sevilla drückt den Hessen die Daumen. Auf einem Beitrag, den Betis bei Twitter teilte, ist die Anzeigetafel des Betis-Stadions zu sehen, darauf die Botschaft: "Real Betis wünscht Eintracht Frankfurt viel Erfolg im Endspiel der UEFA Europa League". Garniert ist die Botschaft mit Zeilen aus Goeths Faust: "Auf strenges Ordnen, raschen Fleiß, Erfolgt der allerschönste Preis; Dass sich das Werk vollende, genügt ein Geist für tausend Hände."

+++ Vor Finale: Tuta verlängert +++

15.24 Uhr: Verteidiger Tuta hat vor dem Finale bei Eintracht Frankfurt langfristig verlängert. Wie die Hessen am Dienstag mitteilten, unterschrieb der Brasilianer einen Kontrakt bis zum Sommer 2026. Der bisherige Vertrag wäre nach der kommenden Saison ausgelaufen. "Wir freuen uns sehr, dass ein so talentierter und wichtiger Spieler wie Tuta langfristig bei der Eintracht unterschrieben hat", betonte Sportvorstand Markus Krösche nach Vertragsunterzeichnung. "Es spricht für Eintracht Frankfurt, dass er bei uns bleibt."

+++ Fans starten Final-Party in Sevilla +++

14.51 Uhr: Der Himmel über Sevilla ist blau, die Stadt wird immer mehr blau-weiß. Schon am Tag vor dem Finale zwischen Eintracht Frankfurt und den Glasgow Rangers vibriert es in den Straßen. Ein Frankfurter Heimspiel wird es dieses Mal jedoch nicht, wie unser Reporter vor Ort berichte

+++ Bei Final-Sieg: 100.000 Eintracht-Fans erwartet +++

14.40 Uhr: Sollte Eintracht Frankfurt das Finale gewinnen, rechnen Polizei, Feuerwehr, Verein und Stadtverwaltung mit insgesamt 100.00 Fans in der Frankfurter Innenstadt. Die Stadtverwaltung rät Verkehrsteilnehmern daher schon jetzt dringend dazu, die Innenstadt rund um den Römer zu meiden. "Am Donnerstag gehört die Stadt der Eintracht", heißt es in einer offiziellen Mitteilung.

+++ Mathematisch errechnet: Eintracht im Vorteil +++

14.24 Uhr: Glaubt man den Mathematikern der Goethe-Universität in Frankfurt, ist das Finale der Europa League schon entschieden. Prof. Matthias Ludwig, Mathematikdidaktiker an der Uni, hat mit seinem Team anhand mehrerer Parameter das Spiel schon vorab durchgerechnet. Das Ergebnis: Ein Eintracht-Sieg liegt bei einer Wahrscheinlichkeit von 44 Prozent, ein Unentschieden bei 25 Prozent und ein Rangers-Sieg bei 31 Prozent. "Bei einem Elfmeterschießen steigen die Chancen der Frankfurter auf 56 Prozent", sagt Ludwig. Hinzurechnen könne man auch noch den positiven Auswärtsfaktor der Eintracht. Na, wenn das mal nicht positive Nachrichten sind!

+++ Albertz: "Schöner hätte man nicht Regie führen können" +++

13.25 Uhr: Ex-Rangers-Profi Jörg Albertz freut sich enorm auf das Finale in Sevilla. "Die Rangers sind ein Traditionsverein wie es kein anderer ist. Der Verein feiert 150-jähriges Bestehen. Schöner hätte man nicht Regie führen können", erklärte "The Hammer" im heimspiel! am Montag. "Wir können uns alle auf ein ganz tolles Finale freuen. Beide Fanlager haben es verdient, in so einem Finale zu stehen." Albertz spekuliert zudem, dass der Finalort beinahe geflutet wird von feierwütigen Schotten. "Ich habe gehört, es fahren bis zu 100.000 Rangers-Fans nach Sevilla. Wenn alles gut läuft, haben wir hier eine riesengroße Party."

Jörg Albertz im Rangers-Trikot Bild © Imago Images

+++ Faeser mit dem Herzen in Sevilla dabei +++

12.58 Uhr: Als großer Fan von Eintracht Frankfurt fiebert Bundesinnenministerin Nancy Faeser dem Finale entgegen. "Leider kann ich wegen der wichtigen Haushaltsverhandlungen im Bundestag nicht im Stadion dabei sein", erklärte die hessische SPD-Landesvorsitzende auf dpa-Anfrage. "Deshalb fiebere ich mit Freunden in Berlin mit. Mit dem Herzen bin ich in Sevilla dabei." Als passendes Getränk zum Finale will sich die auch für den Sport zuständige Innenministerin ein "gutes hessisches Bier" gönnen. Und die Kleidung? "Natürlich ganz in Weiß! Und meinen Eintracht-Fanschal habe ich immer dabei", kündigte Faeser an und tippte auf einen 3:1-Sieg für die Eintracht, "nach einem sehr spannenden Spiel".

+++ Lindström trainiert mit +++

11.51 Uhr: Eintracht Frankfurt kann für das Europa-League-Finale gegen die Glasgow Rangers am Mittwoch (21 Uhr, live bei hr-iNFO und im Audiostream bei hessenschau.de ) weiter auf einen Einsatz von Mittelfeldspieler Jesper Lindström hoffen. Der Däne wirkte wie erwartet beim Abschlusstraining am Dienstag in Frankfurt mit. Die Eintracht hatte schon in den vergangenen Tagen betont, dass ein Einsatz des 22-Jährigen im Bereich des möglichen sei, es zeitlich aber eng werde. Lindström musste zuletzt mit einer Muskelverletzung im Oberschenkel pausieren.

+++ Eintracht Frauen fliegen voraus +++

11.46 Uhr: Die Eintracht Frankfurt Frauen heben gleich Richtung Sevilla ab. Während die Eintracht Männer noch das Abschlusstraining in Frankfurt absoliveren, verlässt das Flugzeug mit den Fußballerinnen um 11.50 Uhr den Flughafen. Die Frauen sind damit einmal mehr schneller als die Männer. Das Team von Trainer Niko Arnautis hatte bereits am Sonntag die Champions-League-Qualifikation eingetütet.

+++ Jakic hätte tausend Endspiel-Tickets verteilen können +++

11.25 Uhr: Eintracht-Mittelfeldspieler Kristijan Jakić hat sechs Karten für das Europa-League-Finale erhalten. Dabei war auch das Interesse im Umfeld des Kroaten groß, beim Endspiel in Sevilla dabei zu sein. "Wenn ich die Chance gehabt hätte, hätte ich tausend davon kaufen können", sagte Jakić im Interview mit dem kroatischen Portal germanijak.hr . Die sechs Tickets gingen an sein engstes Umfeld, das aus Zagreb über Malaga nach Sevilla reist. "Sie waren gegen West Ham dabei und brachten viel Glück. Ich hoffe auf das gleiche im Endspiel", so Jakić.

+++ Körbel will Grabowski Titel widmen +++

10.57 Uhr: Im Falle eines Triumphes von Eintracht Frankfurt im Finale der Fußball-Europa-League gegen die Glasgow Rangers würde Bundesliga-Rekordspieler Karl-Heinz Körbel den Sieg der kürzlich verstorbenen Vereinslegende Jürgen Grabowski widmen. "Ich hatte das Glück, 20 Jahre lang mit ihm zusammenzuspielen. Bernd Nickel, Bernd Hölzenbein und er - das war die Achse der Eintracht in all den Jahren. Ich habe als junger Spieler bis zum Ende unglaublich viel von ihnen profitiert", sagte Körbel in einem in mehreren Zeitungen erschienen Interview (Dienstag). Es sei ihm daher ein persönliches Anliegen, "dass wir uns bei aller Euphorie an die Tradition dranhängen". Der Anfang März im Alter von 77 Jahren gestorbene Grabowski habe die Eintracht mit seiner Art, Fußball zu spielen, wie kein anderer verkörpert. "Das wissen heute nur noch die Wenigsten, wie gut diese Generation war. Wenn wir den Pokal holen sollten, würde ich ihn auf jeden Fall Jürgen Grabowski und auch Bernd Nickel widmen", betonte Körbel. Der 67-Jährige absolvierte 602 Bundesligaspiele für die Hessen und gewann mit dem Verein viermal den DFB-Pokal sowie 1980 den UEFA-Pokal.

+++ Knauff: "Unglaublicher Weg" +++

09.28 Uhr: Eintracht Frankfurts Leistungsträger Ansgar Knauff kann die vergangenen Monate selbst nicht so ganz begreifen. "Zugetraut habe ich mir das auf jeden Fall. Aber es ist natürlich ein unglaublicher Weg. Ich bin einfach glücklich und sehr froh darüber, den Schritt hierher gemacht zu haben", sagte Knauff der Bild. Der 20 Jahre alte Flügelspieler wurde im Januar von Borussia Dortmund an die Hessen ausgeliehen. Statt in der 3. Liga läuft Knauff nun am Mittwoch (21 Uhr, live bei hr-iNFO und im Audiostream bei hessenschau.de ) im Finale der Europa League gegen die Glasgow Rangers auf. Wie es nach der eineinhalbjährigen Leihe im Sommer 2023 weitergeht, ist für Knauff noch weit weg. "Darüber denke ich noch nicht nach", sagte der Fußballprofi, der jeweils im Hinspiel gegen den FC Barcelona im Viertelfinale und bei West Ham United im Halbfinale das 1:0 erzielt hatte. Im Finale von Sevilla gilt Knauff auf der rechten Seite als gesetzt. "Wir sind so nah dran am Titel, jetzt wollen wir den mit allem, was wir haben, auch nach Hause holen", sagte Knauff.

+++ Frankfurt: Stadt der Träumer +++

8.25 Uhr: Eintracht Frankfurt kann nach 42 Jahren wieder Europacup-Sieger werden. Für viele Fans ist das kaum zu begreifen. Tage vor dem Finale kann man die Bedeutung des Spiels in der Stadt fast körperlich spüren, wie unser Autor Stephan Reich hier aufgeschrieben hat.

+++ Daum: Stimmung schlägt Qualität +++

8.03 Uhr: Der ehemalige Eintracht-Trainer Christoph Daum sieht Frankfurts Erfolge in der Europa League auch im Zusammenhalt und der guten Unterstützung durch die Fans begründet. "Stimmung schlägt Qualität, sagen wir immer wieder. Die Stimmung ist so großartig, dass die Mannschaft davon auch mitgetragen wird. Das ist ein wechselseitiges Spiel. Sie schaukeln sich bei diesen Festspielen in Europa so richtig hoch", sagte Daum der Nachrichtenagentur dpa. Bei den "Täglich-Brot-Spielen" erziele man dagegen "nicht diesen Gleichklang und diese Konzentration", erläuterte Daum.

Christoph Daum Bild © Imago Images

+++ Kovac lobt Glasner +++

7.54 Uhr: Ex-Eintracht-Trainer Niko Kovac hat sich lobend über den jetzigen Coach Oliver Glasner geäußert. "Er ist sehr strukturiert, sehr gut organisiert, sehr akribisch, er beobachtet den Gegner sehr genau und bereitet die Mannschaft sehr gut auf ihn vor", sagte Kovac im Interview der FAZ. "Oliver lässt die Eintracht nicht nur ihren Stiefel runterspielen, sondern passt die Taktik an, er versucht unter der Woche im Training, den Gegner zu simulieren". Glasner habe zudem seine Vorstellungen vom Fußball "gut auf sein Team übertragen, weil er methodisch arbeitet, weil es kein Hü und kein Hott bei ihm gibt", lobte Kovac, der mit der Eintracht 2018 den DFB-Pokal gewonnen hatte.