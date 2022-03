Egal, wie schillernd oder stark die Gegner von Eintracht Frankfurt derzeit sind: Oliver Glasner will sie aus dem Weg räumen. Wertvolle Vergleiche findet der Trainer beim Thema "Fischen". Seine Spieler musste Glasner am Freitag zurückpfeifen.

Der grenzenlose Jubel im Stadion wird vielen Eintracht-Spielern noch in den Ohren geklungen haben, als sie sich am Freitag am Trainingsplatz zum sogenannten Auslaufen trafen. Beine locker machen nach dem schweren und langen 1:1 im Europa-League-Spiel gegen Betis Sevilla. Nach Auslaufen und Duschen ging es ab in den neuen Video-Raum im Profi-Camp, der aussieht wie ein echtes, kleines Kino. Auf dem Programm stand kein Hollywood-Blockbuster, sondern Berufsspezifisches.

Die Spieler schauten zusammen mit dem Trainerteam die Auslosung des Europa-League-Viertelfinals. Als das Los RB Leipzig an der Eintracht vorbeiging, brandete laut Trainer Oliver Glasner im Mannschaftskreis erstmals Applaus auf. Kurze Zeit später wurde dann der große FC Barcelona als Gegner ausgelost. "Dann war da Jubel und Freude, weil es einfach ein schillernder Name ist", erzählte Glasner.

Alles klar, dachten sich die Spieler, das war es dann. Die ersten Profis verließen schon das Eintracht-Kino, da griff der Trainer ein. "Da hab ich die nochmal zurückgeholt und habt gesagt: 'Hey, jetzt wird das Halbfinale ausgelost, mit Barcelona ist es noch nicht vorbei'". Die Spieler kamen zurück, die möglichen Halbfinal-Gegner heißen West Ham und Lyon. "Das ist mir schon wichtig, dass wir jetzt nicht in Ehrfurcht vor dem großen FC Barcelona erstarren."

Glasner: "Gehen sie fischen?"

Glasner blickt voller Optimismus auf die kommende Aufgabe. "Natürlich haben wir das Ziel, weiterzukommen", gab er zu Protokoll. Als ein Journalist auf der Pressekonferenz am Freitag zu bedenken gab, dass der FC Barcelona halt die größtmögliche Chance biete, im Viertelfinale auszuscheiden, startete Glasner gleich eine Gegenfrage: "Gehen Sie fischen?", womit er vermutlich angeln meinte.

Glasner gab die Antwort gleich selbst. "Wenn Sie fischen gehen, werden sie auch nicht sagen, ich werde heute keinen Fisch fangen. Sie gehen ja fischen, um einen Fisch zu fangen. Und wir spielen das Viertelfinale, um das zu überstehen." Logisch. Glasner selbst geht übrigens nicht fischen, gab er auf Nachfrage zu.

Mit einem Sack voller Emotionen Richtung Leipzig

Als emotionale Vorbereitung auf das schwere Liga-Spiel am Sonntag (15.30 Uhr) bei RB Leipzig schaute sich Glasner mit der Mannschaft auch nochmal die letzten zwei Minuten der Verlängerung vom Betis-Spiel an. Und den Jubel danach. "Da hab ich auch mitbekommen, wie ich nach dem Tor zum 1:1 rumgetobt bin." Glasner rannte mit ausgebreiteten Armen über den Platz. "Die ganze Bank, die Ersatzspieler und die Betreuer waren auf einmal alle im Strafraum zum Jubeln."

Dass das nach dem Spiel in Leipzig nochmal passiert, ist durchaus im Bereich des Möglichen. Dann müsse es aber wieder einen Last-Minute-Sieg geben, sagte Glasner und lächelte verschmitzt. "Der Zusammenhalt bei uns ist eine ganz, ganz große Stärke." Der sei ein Mosaikstein, warum es bei der Eintracht schon so viele Last-Minute-Tore in dieser Saison gegeben habe.

Trotz Höhenflug sieht Glasner Verbesserungsbedarf

Glasner weiß, wie schwer es am Sonntag in Leipzig wird, gegen eine Mannschaft, die in die Champions League will und mit Offensivmann Christopher Nkunku derzeit einen der besten Spieler der Bundesliga in seinen Reihen hat. Da kommt viel Arbeit auf die Eintracht-Defensive zu. Als Verteidiger Evan N'Dicka nach dem Sevilla-Spiel andeutete, dass er doch sehr, sehr müde sei, entgegnete Glasner nur: "Ja, und am Sonntag gegen Nkunku". Man wächst mit seinen Aufgaben.

Das Spiel nach vorne müsse in Leipzig besser klappen, so der Eintracht-Trainer. Glasner missfielen gegen Sevilla vor allem die "vielen, einfachen Ballverluste." Aber die Eintracht habe nach vier Spielen ohne Niederlage nun viel Selbstvertrauen. "Wir haben großen Respekt, fahren aber dorthin, um zu gewinnen." Man geht ja schließlich auch nicht fischen, ohne einen Fisch fangen zu wollen.