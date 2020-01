Eintracht Frankfurt im Kader-Check - Neuzugänge müssen her

Neue Spieler und neues System? FUSSBALL 2000 nutzt die Winterpause zur großen Inventur und findet im Kader von Eintracht Frankfurt jede Menge Problemzonen. Klar ist: Ohne Verstärkungen droht eine schwierige Rückrunde.

Auch in dieser Saison immer am Anfang und in der Mitte der Woche: FUSSBALL 2000 - der Eintracht-Videopodcast. Wir diskutieren alles rund um den Frankfurter Bundesligisten.

Staffel 2, Folge 42: Ante Rebic, Jesus Vallejo, Louis Schaub, Yunus Malli oder doch Mr. X? Die Liste möglicher Verstärkungen für Eintracht Frankfurt ist lang, laut Sportvorstand Fredi Bobic sind Transfers aber erst einmal nicht geplant. Der richtige Weg? Basti, Mark und Marv sind sich da uneinig. Eine These: Sollte die Eintracht auf dem Transfermarkt tatsächlich nicht zuschlagen, könnte die Bundesliga-Rückrunde böse enden. Ob aber tatsächlich noch jemand kommt? Das scheint offen. FUSSBALL 2000 analysiert den Kader und zeigt auf, auf welchen Positionen Handlungsbedarf besteht.