Eintracht Frankfurt will in Tottenham bestehen

Eintracht Frankfurt will in Tottenham bestehen Bild © Imago Images

Vier Tage nach dem blamablen Auftritt in Bochum wartet auf Eintracht Frankfurt bei Tottenham Hotspur wieder die große Bühne der Champions League. Für die Hessen ist es das erste Endspiel um die K.o.-Phase, personell gibt es aber Probleme.

Videobeitrag Video Eintracht Frankfurt – bereit für den nächsten Fight | hessenschau Sport vom 11.10.2022 Video Bild © hessenschau.de Ende des Videobeitrags

Eintracht Frankfurt könnte mit einem Sieg bei den Tottenham Hotspur theoretisch Tabellenführer in der Gruppe D der Champions League werden. Wie das praktisch läuft, können Sie ab 21 Uhr im Audiostream von hr-INFO verfolgen.

Die Ausgangslage

Tabellarisch ist in Gruppe D der Champions League alles drin. Eintracht Frankfurt liegt mit vier Punkten auf dem dritten Platz, punktgleich mit Tottenham. Tabellenführer Sporting Lissabon hat sechs Punkte, Gruppenletzter Olympique Marseille drei. Langweilig wird es am Mittwoch also garantiert nicht. Emotional ist die Ausgangslage aber mal wieder typisch Eintracht: Nach dem überzeugenden Sieg gegen Union Berlin und der ordentlichen Vorstellung gegen Tottenham in der Vorwoche zeigten sich die Hessen beim 0:3 gegen Bochum am Samstag mal wieder von ihrer launischsten Diva-Seite. Was die Stimmungslage rund um die Eintracht in Schieflage gebracht hat. Da käme ein Überraschungserfolg bei den Spurs gerade Recht.

Die basteln in der Premier League unterdessen weiter an einer guten Saison 2022/23. Am Wochenende gewannen die Spurs beim Verfolger Brighton und festigten den dritten Tabellenplatz. Die Partie war zwar nicht schön, das Führungstor von, na klar, Harry Kane, brachten die Londoner aber dreckig über die Bühne. Eine Fähigkeit, von der man sich in Frankfurt durchaus etwas abschauen könnte.

Das Personal

Eintracht-Trainer Oliver Glasner muss kurzfristig auf Ansgar Knauff und Luca Pellegrini verzichten. Knauff, der am Dienstag das Abschlusstraining abgebrochen hatte, leidet an einer Faszien-Verletzung im Oberschenkel. Pellegrini hat seine beim Spiel in Bochum erlittene Schulter-Verletzung noch nicht auskuriert. Den linken Part der Fünferkette wird demnach wohl Christopher Lenz übernehmen, rechts bietet sich Kristijan Jakic an.

Sicher scheint zudem, dass Libero Makoto Hasebe, der gegen Bochum eine Pause erhalten hatte, zurück in den Kader und wahrscheinlich auch in die Startelf rutscht.

So könnte die Eintracht spielen:

So könnte die Eintracht in Tottenham spielen. Bild © hessenschau.de

Die wichtigste Nachricht bei den Gastgebern: Stürmer Kane, der in der Premiere League gegen Brighton & Hove Albion einen Schlag abbekommen hatte, ist fit und wird spielen. Lucas Moura kehrt nach langer Verletzung erstmals in den Kader zurück. "Er wird auf der Bank sitzen", verriet Spurs-Coach Antonio Conte auf der Pressekonferenz.

So könnte Tottenham spielen: Lloris - Romero, Dier, Davies - Doherty, Højbjerg, Bentancur, Perisic - Richarlison, Kane, Son

Das sagen die Trainer

Oliver Glasner: "Im Hinspiel haben wir eine gute Leistung gezeigt. Wir trauen uns auch zu, hier zu gewinnen. Die Gruppe ist sehr ausgeglichen, alles ist möglich. Am Ende werden vielleicht die direkten Vergleiche zählen. Um den gegen Tottenham zu gewinnen, wollen wir in London drei Punkte holen."

Antonio Conte: "Es ist für alle Teams schwer, alle drei Tage zu spielen. Wir müssen rotieren, dürfen dabei aber unsere Identität nicht verlieren. Wir müssen die Daumen drücken, dass alle Spieler körperlich fit sind. Wir haben jetzt zwei Heimspiele hintereinander, die müssen wir beide gewinnen. In unserem Herz und unserem Verstand gibt es nur einen Gedanken: Wir müssen in die nächste Runde einziehen."

Videobeitrag Video Die Pressekonferenz der Eintracht vor Tottenham Video Bild © Imago Images Ende des Videobeitrags

Auf diese Spieler gilt es zu achten

Tottenham-Star Kane machte eigentlich einen ausgeschlafenen Eindruck, als er am Wochenende mal wieder einen spielentscheidenden Treffer erzielte. Dennoch scheint es nicht ausgeschlossen, dass Kane in letzter Zeit eher schlecht geschlafen hat. Grund dafür könnte Eintracht Frankfurts Makoto Hasebe sein, der im Hinspiel der beste Mann auf dem Platz war und Kane derart bearbeitete, dass dieser entnervt am Rande einer Tätlichkeit wandelte. Hasebe dürfte auch im Rückspiel gegen Tottenham beginnen, wie sehr er der Eintracht fehlt, konnte man beim 0:3 gegen Bochum beobachten. Man darf sich gar nicht ausmalen, was mit der Eintracht passiert, geht Hasebe eines Tages tatsächlich in Rente.

In der Spurs-Offensive konzentriert sich vieles auf Kane, ohne dessen kongenialen Partner Heung-min Son aber würde Kanes Tormaschine wahrscheinlich nicht ganz so geölt laufen. Son war schon zu seiner Zeit beim Hamburger SV und Bayer Leverkusen ein Top-Stürmer, in Tottenham hat sich der Südkoreaner zu einem Weltklassespieler gemausert. In 337 Partien für die Spurs kommt der mittlerweile 30-Jährige auf 134 Tore und 76 Assists, macht zwei Torbeteiligungen pro drei Spiele für Son. In der letzten Saison wurde Son gar Torschützenkönig der Premier League. Scheint, als seien die 30 Millionen Euro, die Tottenham 2015 an Leverkusen überwies, ein echtes Schnäppchen gewesen.

Eintracht-Oldie überragt alle Hasebe entnervt Kane: "Das war Weltklasse" Am Anfang der Saison nur Ersatz, jetzt der beste Mann: Makoto Hasebe beweist gegen Tottenham wieder einmal, dass er unverzichtbar ist. Das Problem von Eintracht Frankfurt: Der Japaner ist nicht so jung wie seine Leistungen vermuten lassen. Zum Artikel

Die Statistik zum Spiel

Die Statistik zum Spiel ist dieses Mal eine Statistik zu einem Spieler: Denn Harry Kane, der in neun Liga-Spielen bereits achtmal getroffen hat, ist in der diesjährigen Königsklassen-Spielzeit noch ohne eigenen Treffer. "Ich bin enttäuscht, bislang noch nicht in der Torschützenliste aufzutauchen", sagte Kane am Dienstag. "Ich möchte in jedem Spiel treffen und werde mein Bestes geben." Die Eintracht-Defensive wird da etwas dagegen haben.