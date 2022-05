Eintracht Frankfurt hat den Europa-League-Titel 2022 gewonnen. In diesem Ticker gibt es alle Infos rund um den Triumph.

+++ Video: Spieler stürmen Pressekonferenz +++

7.10 Uhr: Nach dem Sieg in der Europa League gab es bei der Pressekonferenz eine Bierdusche für Trainer Oliver Glasner. Die Spieler feierten mit dem Pokal in der Hand und sangen: "Campeones, campeones". Hier geht es zum Video:

Videobeitrag Video Im Video: Spieler stürmen Pressekonferenz Video Kevin Trapp und Timothy Chandler mit dem Pokal. Bild © Imago Images Ende des Videobeitrags





+++ Rode zeigt seine Platzwunde +++

6.50 Uhr: Eintrachts Kapitän Sebastian Rode hat in der Nacht ein Foto von seiner Platzwunde gepostet. Auf dem sozialen Netzwerk Twitter schrieb er dazu: "Hauptsache das Ding geholt!!! Alles andere ist egal." Rode hatte sich zu Spielbeginn verletzt und musste mit einem Turban spielen.

+++ So klingt der Europa-League-Sieger +++

6.40 Uhr: Stimmen und Stimmungen aus der magischen Nacht von Sevilla gibt es hier in unserem Audio-Highlight-Zusammenschnitt, unterlegt mit der passenden Musik.

Audiobeitrag Audio "Pokal ist schöner als Sex" - So klingt der Europa-League-Sieger Audio Eintracht Pokaljubel Bild © Imago Images Ende des Audiobeitrags

+++ Rode: Brauchen Jahre, um das zu begreifen +++

6.20 Uhr: Eintrachts Kapitän Sebastian Rode hat nach dem gewonnen Finale den Stellenwert des Triumphs deutlich gemacht: "Es ist ein Traum, mit der Eintracht diesen Titel zu gewinnen", unterstrich Rode, der 2011 mit der Eintracht abgestiegen war und nun sein Karriere-Highlight erleben durfte. "Es wird ein paar Jahre dauern, bis einem die Tragweite bewusst ist." Hier geht es zum langen Text aus Sevilla mit den Stimmen und den Eindrücken der magischen Nacht:

Historischer Erfolg in Sevilla Dieser Tag verändert die Geschichte der Eintracht Es begann mit Blut und endete mit Freudentränen: Eintracht Frankfurt erfüllt sich den größten Traum und holt in einem an Dramatik nicht zu überbietenden Finale den Europa-League-Titel. Klar ist: Dieser 18. Mai wird lange nachhallen. Zum Artikel

+++ Völler würdigt Eintracht: "Hochverdient" +++

2.41 Uhr: Der gebürtige Hesse Rudi Völler hat Eintracht Frankfurt für den Titel in der Europa League gewürdigt. "Wenn man die ganze Saison sieht, war das hochverdient", sagte der scheidende Geschäftsführer von Bundesliga-Rivale Bayer Leverkusen. "Sie haben zum richtigen Zeitpunkt immer Top-Leistungen abgeliefert, haben die ganze Saison über kein Spiel verloren und sind auch im Finale nach Rückstand zurückgekommen. Kompliment!" Er habe dem Frankfurter Vorstandssprecher Axel Hellmann auch direkt nach Schlusspfiff eine Nachricht geschrieben. Völler verfolgte das Endspiel in Mexiko, wo er mit Bayer auf Saison-Abschluss-Tour ist.

+++ Sow: "Das muss man erst einmal realisieren +++

2.37 Uhr: Die Spieler von Eintracht Frankfurt können ihren Triumph im Europapokal selbst noch kaum fassen. "Das muss man erst einmal realisieren", sagte Mittelfeldspieler Djibril Sow. "Es ist ein bisschen wie ein Traum, man wird erst in ein paar Tagen realisieren, was man da geschafft hat." Ähnlich sah es Kapitän Sebastian Rode: "Es ist ein großer Traum, mit der Eintracht einen Titel zu gewinnen. Es wird ein paar Jahre dauern, bis einem die Tragweite bewusst wird." Die Mannschaft habe so viel dafür gearbeitet: "Jetzt sind wir einfach glücklich."

Videobeitrag Video "Wollten den Pokal auch Seppel schenken" Video Bild © Imago Images Ende des Videobeitrags

+++ Eintracht-Triumph zum Nachhören +++

2.27 Uhr: Eintracht Frankfurt triumphiert in der Europa League - und hier gibt es die Höhepunkte der Partie zum Nachhören. Kommentiert von Phil Hofmeister und Tim Brockmeier:

Videobeitrag Video "Trapp, du Tier" - der Eintracht-Triumph zum Nachhören Video Bild © Imago Images Ende des Videobeitrags

+++ Bildergalerie: Der Weg zum Titel +++

2.21 Uhr: 13 Spiele für die Ewigkeit: So verlief die Europapokal-Reise von Eintracht Frankfurt - bis hin zum Titel in Sevilla. Eine Bildergalerie:

Bildergalerie Bildergalerie Eintrachts Weg zum Europa-League-Titel Bild lädt... 1/14 Eintracht Frankfurt hat sich den Pott geschnappt! Doch bevor Kevin Trapp und Timothy Chandler auf dem Rasen in Sevilla feiern konnten, waren insgesamt 13 Spiele zu bestreiten. Ein Blick zurück auf Eintrachts Europapokal-Reise. Bild © Imago Images Ende der Bildergalerie

+++ Stimmen zum Titelgewinn +++

2.17 Uhr: Bei Eintracht Frankfurt ist nach dem Europa-League-Sieg in Sevilla Party angesagt. Die Stimmen zum Spiel finden Sie hier:

+++ Glasner glaubt an Kostic-Verbleib +++

2.13 Uhr: Eintracht-Trainer Oliver Glasner rechnet fest damit, dass Flügelspieler Filip Kostic auch in der nächsten Saison für den Europa-League-Sieger spielt. Auf die Frage, ob er davon ausgehe, dass Kostic beim Finale gegen die Glasgow Rangers (5:4 im Elfmeterschießen) sein letztes Spiel für die Hessen gemacht habe, sagte Glasner grinsend: "Nein, ich denke nicht. Er hat noch ein Jahr Vertrag. Wir haben auf dem Feld gesprochen, aber ich sage Ihnen nicht, was. Ich denke, das war nicht sein letztes Spiel." Ein zusätzliches Argument, Kostic zu halten, haben die Hessen nun: Sie dürfen in der Spielzeit 2022/23 in der Champions League antreten. Der Vertrag des Flügelspielers läuft noch ein Jahr bis 30. Juni 2023.

Filip Kostic Bild © Imago Images

+++ Stadt bereitet Empfang vor +++

1.57 Uhr: Nach dem Europa-League-Triumph der Eintracht bereitet sich die Stadt Frankfurt auf eine große Party an diesem Donnerstag vor. "Wir werden der Eintracht nach ihrer Rückkehr einen großartigen Empfang auf dem Römerberg bereiten", kündigte Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) an. Geplant ist, dass die Mannschaft sich nach ihrer Rückkehr gegen Abend im Rahmen eines Empfanges in das Goldene Buch der Stadt einträgt. Danach wird das Team den Pokal auf dem Römerbalkon den Fans präsentieren. Die Stadt erwartet ein großes Besucheraufkommen und fordert alle Besucherinnen und Besucher auf, idealerweise den öffentlichen Personennahverkehr zu nutzen. Parkhäuser seien gesperrt. Betreiber von Bahnen und Bussen haben angekündigt, ihr Angebot auszuweiten.

+++ Glückwünsche vom Oberbürgermeister +++

1.48 Uhr: Frankfurts Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) hat der Frankfurter Eintracht zum historischen Finalsieg in der Europa League gratuliert. "Mit unserer Eintracht freut sich die ganze Stadt", sagte Feldmann, der das Endspiel gegen die Glasgow Rangers im Estadio Ramón Sánchez Pizjuán in Sevilla live verfolgt hatte: "Die Stimmung war einmalig – gerade auch wegen der Frankfurter Fans, die ihre Mannschaft leidenschaftlich unterstützt hatten", fügte Feldmann hinzu. Das Stadtoberhaupt bezeichnete den Finalsieg der Eintracht als "einen der größten Erfolge der Frankfurter Sportgeschichte" und als Ereignis, das Generationen von Frankfurtern zu Eintracht-Fans machen werde.

+++ Bildergalerie: Die schönsten Fotos vom Finalsieg +++

1.37 Uhr: Erst Party in der Stadt, dann ein nervenaufreibendes Spiel mit Happy End - und schließlich wieder Party: Den legendären Finalabend von Eintracht Frankfurt haben wir in einer Bildergalerie zusammengefasst:

Bildergalerie Bildergalerie Der Eintracht-Finalsieg in Sevilla in Bildern Bild lädt... 1/12 | Da ist das Ding! Eintracht Frankfurt hat den ersten internationalen Titel seit 1980 geholt! In einem packenden Europa-League-Finale besiegte das Team die Rangers in Sevilla. Wir blicken chronologisch auf den historischen Tag zurück. Bild © Imago Images Ende der Bildergalerie

+++ Supercup in Helsinki gegen Liverpool oder Real +++

1.31 Uhr: Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt hat sich nicht nur für die Champions League qualifiziert, sondern steht auch im europäischen Supercup. Mit dem 5:4-Sieg im Elfmeterschießen gegen die Glasgow Rangers sind die Hessen in der Partie am 10. August im Olympiastadion von Helsinki dabei. Offen ist noch der Gegner: Entweder geht es gegen den FC Liverpool und den deutschen Trainer Jürgen Klopp, oder es wartet Real Madrid mit Ex-Nationalspieler Toni Kroos. Liverpool und Real bestreiten am 28. Mai in Paris das Finale der Champions League.

Kevin Trapp (li.) und Timothy Chandler Bild © Imago Images

+++ DFL-Chefin gratuliert der Eintracht +++

1.23 Uhr: DFL-Geschäftsführerin Donata Hopfen hat Eintracht Frankfurt zum Gewinn der Europa League gratuliert. "Was für ein großartiger Abend, was für ein fantastischer Erfolg!", übermittelte Hopfen nach dem 5:4-Sieg im Elfmeterschießen gegen die Glasgow Rangers Glückwünsche an den Bundesligisten. Der Verein habe mit seinen Auftritten nicht nur die Fans in Hessen begeistert, "sondern sehr viele Menschen weit darüber hinaus", schrieb Hopfen und lobte: "Die Frankfurter haben, angetrieben durch die hervorragende Unterstützung ihrer Fans, im besten Sinne Werbung für die Bundesliga gemacht."

+++ Final-Highlights im Video +++

1.18 Uhr: Rückstand, Ausgleich, Verlängerung, Elfmeterschießen - und Party: Die Höhepunkte des Europa-League-Finals zwischen Eintracht und Rangers gibt es hier:

Videobeitrag Video Heimspiel Extra: Die Highlights von Eintracht Frankfurt - Glasgow Rangers Video Bild © Imago Images Ende des Videobeitrags

+++ Glückwünsche aus Barcelona +++

1.11 Uhr: Der im Viertelfinale unterlegene FC Barcelona hat mit Gratulationen auf den Europa-League-Titel von Eintracht Frankfurt reagiert. "Herzlichen Glückwunsch @Eintracht für den gewonnenen Europa-League-Titel in Sevilla", schrieb der spanische Spitzenclub in der Nacht zum Donnerstag via Twitter - auf deutsch. Im Viertelfinale siegten die Hessen im April mit 3:2 im Camp Nou und führten zeitweise mit 3:0. In dem riesigen Stadion in Barcelona waren rund 30.000 Gästefans mit dabei. Bei den Katalanen hatte es danach heftige Streitigkeiten über die Ticketpolitik in diesen Spielen gegeben.

+++ Fünf deutsche Clubs in der Champions League +++

1.02 Uhr: Nach dem Triumph von Eintracht Frankfurt in der Europa League stellt die Fußball-Bundesliga in der kommenden Saison erstmals fünf Starter in der Gruppenphase der Champions League. Meister FC Bayern, Vize Borussia Dortmund sowie der Dritte Bayer Leverkusen und Vierte RB Leipzig hatten sich über die am vergangenen Wochenende abgeschlossene Liga qualifiziert. Die Eintracht bekommt den Startplatz als Sieger des zweitgrößten europäischen Wettbewerbs.

+++ Flick gratuliert Frankfurt zu "fantastischem Erfolg" +++

0.58 Uhr: Bundestrainer Hansi Flick hat Eintracht Frankfurt nach dem Triumph in der Europa League zu einem "fantastischen Erfolg" gratuliert. "Oliver Glasner und sein Trainerteam haben großartige Arbeit geleistet und mit ihrem offensiven, leidenschaftlichen Fußball nicht nur die vielen Fans von Eintracht Frankfurt mitgerissen", sagte Flick einer Mitteilung des Deutschen Fußball-Bundes zufolge. "Ich freue mich ganz besonders auch für unseren Nationaltorhüter Kevin Trapp, der maßgeblich zu diesem Titelgewinn beigetragen hat und seiner Mannschaft die gesamte Saison über ein sicherer Rückhalt, aber auch Antreiber und Motivator war", sagte Flick. "Es ist ein großartiger Erfolg für den deutschen Fußball, den Eintracht Frankfurt herausragend vertreten hat", sagte DFB-Präsident Bernd Neuendorf.

+++ Fischer: "Größter Moment" der Vereinsgeschichte +++

0.49 Uhr: Vereinspräsident Peter Fischer hat den Sieg von Eintracht Frankfurt im Europa-League-Finale als "größten Moment" der Vereinsgeschichte bezeichnet. "Deshalb bin ich ein monsterstolzer Präsident", sagte Fischer nach dem 5:4 im Elfmeterschießen gegen die Glasgow Rangers bei RTL. "Heute geht nur freuen, feiern, diesen verdammten Pokal nach Frankfurt bringen. Dieses elendige Miststück wollen wir auf den Römer bringen. Wir wollen es der Stadt und der Region zeigen."

Peter Fischer Bild © picture-alliance/dpa

+++ hr überträgt Party am Römer +++

0.40 Uhr: Eintracht Frankfurt kehrt als Sieger der Europa League nach Frankfurt zurück und der hr ist mittendrin: Wir übertragen die Feier in der Stadt inklusive der Pokalpräsentation am Römer live im hr-fernsehen und im Livestream auf hessenschau.de. Um 17.55 Uhr geht es los. Alle wichtigen Infos dazu gibt es hier.

+++ Hinteregger: "Unglaublich, was da geliefert wurde" +++

0.15 Uhr: Eintracht-Verteidiger Martin Hinteregger war nach dem Europa-Pokal-Sieg der Frankfurter überglücklich. "Was war das für ein Spiel", sagte der verletzte Österreicher und erinnerte an das Ausscheiden der Hessen im Elfmeterschießen gegen Chelsea im Jahr 2019. "Im Elfmeterschießen zu gewinnen, das passt einfach zur Geschichte." Nun gehe die Reise in der Champions League weiter. "Aber jetzt wird erst einmal gefeiert."

MELDUNGEN VOM MITTWOCH, 18. MAI

+++ Eintracht holt den Titel +++

23.57 Uhr: Eintracht Frankfurt hat 42 Jahre nach dem Gewinn des Uefa-Pokals den zweiten internationalen Titel der Vereinsgeschichte geholt. Der Fußball-Bundesligist triumphierte im Finale der Europa League am Mittwochabend in Sevilla mit 5:4 (1:1, 1:1, 0:0) im Elfmeterschießen gegen die Glasgow Rangers. Die Hessen spielen damit kommende Saison erstmals in der Champions League. Nationaltorwart Kevin Trapp hielt im Elfmeterschießen gegen Aaron Ramsey. Rafael Borré verwandelte den entscheidenden Versuch. In der regulären Spielzeit hatte Borré (69.) bereits die Führung der Schotten durch Joe Aribo (57.) ausgeglichen.

Triumph im Europa-League-Finale Eintracht gewinnt Elfer-Drama gegen Rangers Eintracht Frankfurt hat sich die europäische Krone aufgesetzt. In einem packenden Europa-League-Finale besiegten die Hessen in Sevilla die Glasgow Rangers. Im Elfmeterschießen avancierte Keeper Kevin Trapp zum Helden des Abends. Zum Artikel

+++ Verlängerung im Europa-League-Finale +++

23 Uhr: Eintracht Frankfurt und die Glasgow Rangers müssen Überstunden schieben, um zu entscheiden, wer die Europa League 2022 gewinnt. Das Duell steht nach 90 Minuten 1:1-Unentschieden. Joe Aribo hatte die Schotten in der 57. Minute in Führung gebracht. Direkt vor dem Tor war der Brasilianer Tuta entscheidend, aber unglücklich weggerutscht und musste danach verletzt ausgewechselt werden. Rafael Borré erzielte in der 69. Minute den verdienten Ausgleich für die Eintracht.

+++ Fan nach Tribünensturz abtransportiert +++

22:55 Uhr: Schockmoment beim Finale in Sevilla: Ein Fan stürzte von der Tribüne im Frankfurter Block und musste mehrere Minuten am Spielfeldrand behandelt werden. Er wurde mit einer Trage abtransportiert, konnte dabei aber zumindest schon wieder mit anderen Fans abklatschen. Wegen des Vorfalls stellten die Frankfurter Anhänger zwischenzeitlich ihren Support fast ein. Genaue Informationen über den Gesundheitszustand des Fans gibt es nicht.

+++ Eintracht – Rangers zur Pause 0:0 +++

21:55 Uhr: Ganz viel Emotionen, aber noch keine Tore gibt es zur Halbzeit im Finale der Europa League zwischen Eintracht Frankfurt und den Glasgow Rangers. Vor einer fantastischen Kulisse in Sevilla begannen die Hessen dominant und prägten in den ersten 20 Minuten das Spiel. Die beste Gelegenheit ließ Daichi Kamada aus, der relativ freistehend im Strafraum zu lang wartete und Rangers-Keeper McGregor nicht bezwingen konnte. Nach etwa 30 Minuten wurden die Rangers stärker und konnten sich durch einige Standards Halbchancen erspielen, richtig gefährlich war das aber nicht. Für Aufregung sorgte Sebastian Rode, der bereits nach fünf Minuten von einem Glasgow-Spieler am Kopf getroffen wurde und sich eine Platzwunde zuzog. Der Eintracht-Kapitän konnte aber mit einem Verband weiterspielen.

+++ Auseinandersetzungen zwischen beiden Fanlagern +++

21.48 Uhr: Dutzende Fans von Eintracht Frankfurt und den Glasgow Rangers sind kurz vor dem Europa-League-Finale im südspanischen Sevilla aufeinander losgegangen. Gegen 18 Uhr hätten sie sich im Zentrum der Stadt mit Stühlen der Straßencafés, Flaschen und anderen Gegenständen beworfen, berichtete die Lokalzeitung "Diario de Sevilla". In einem Video war zu sehen, wie es zu Schlägereien kam und auch am Boden liegende Menschen getreten wurden. Von Festnahmen wurde zunächst nichts bekannt. Die gegnerischen Gruppen zogen sich zurück, als die Polizei eintraf.

Auseinandersetzung bei Fanmarsch Eintracht- und Glasgow-Fans prügeln sich in Sevilla Anhänger von Eintracht Frankfurt und den Glasgow Rangers sind vor dem Europa-League-Endspiel aufeinandergeprallt. Am Rande des Fanmarsches der Hessen flogen Flaschen und Stühle. Erst die Polizei beendete die Auseinandersetzung. Zum Artikel

+++ Rode am Kopf verletzt +++

21.31 Uhr: Die Spieler von Eintracht Frankfurt haben im Finale der Europa League gegen die Glasgow Rangers gleich zu Beginn einen Schockmoment überstehen müssen. Sebastian Rode blieb nach einem Foul von John Lundstram in der fünften Minute am Kopf blutend auf dem Rasen liegen und wurde mehrere Minuten behandelt. Der Brite hatte den Eintracht-Profi mit dem Schuhstollen an der Stirn getroffen. Nach der Unterbrechung spielte Rode mit einem Kopfverband weiter.

Sebastian Rode Bild © Imago Images

+++ Ärger um SGE-Choreo +++

20.33 Uhr: Die Choreo der mitgereisten Eintracht-Fans hat kurz vor Beginn des Europa-League-Finals für Ärger gesorgt. Erst zogen Stadion-Ordner die weiße Folie weg, weil die über der Werbung der Uefa hing. Die Anhänger zeigten sich "not amused" und entfernten kurzerhand die Uefa-Banner.

+++ hessenschau-User glauben an Titelgewinn +++

20.30 Uhr: Der Glaube ist groß an Eintracht Frankfurt. Zumindest unter den Usern von hessenschau.de. Rund 16.600 Menschen haben bei unserem Voting mitgemacht. 82,5 Prozent davon glauben, dass die Eintracht das Finale der Europa League gegen Glasgow gewinnt. Das sind fast 13.800. Die restlichen 17,5 Prozent müssen Schotten gewesen sein.

Voting Gewinnt die Eintracht das Finale gegen Glasgow? Antwort Ergebnis (%) Ja, klar! 82,5 Nein 17,5

+++ Team bei Ankunft gefeiert +++

20.11 Uhr: Bei der Ankunft des Mannschaftsbusses am Stadion haben unzählige Fans von Eintracht Frankfurt ihr Team lautstark empfangen und gefeiert. Auch im Inneren des Stadions ist die Unterstützung für die Hessen rund 45 Minuten vor dem Anpfiff hörbar. Gleich beginnt das Warm-up, Anpfiff ist um 21 Uhr.

Videobeitrag Video Busankunft am Stadion: Fans feiern Mannschaft von Eintracht Frankfurt Video Bild © Imago Images Ende des Videobeitrags

+++ Eintracht mit Lindström im Finale +++

19.45 Uhr: Jesper Lindström steht in der Startelf für das Europa-League-Finale von Eintracht Frankfurt gegen Glasgow. Der Däne hatte einige Wochen verletzt gefehlt, ist aber rechtzeitig zum Endspiel in Sevilla fit geworden. Ansonsten gibt es im Team von Trainer Oliver Glasner keine Überraschungen. Anpfiff ist um 21 Uhr.

So spielt Eintracht Frankfurt im Finale Bild © hessenschau.de

+++ Eintracht-Fanmarsch kommt am Stadion an +++

18.45 Uhr: Das Spiel rückt näher, die Spannung steigt: In Sevilla sind die Fans von Eintracht Frankfurt am Stadion angekommen. Mehrere tausend Anhänger hatten sich am Fanmarsch beteiligt. Nach noch unbestätigten Berichten soll es am Rande des Fanmarschs zu Auseinandersetzungen mit Anhängern der Glasgow Rangers gekommen sein. Die Lage ist unübersichtlich, offizielle Aussagen dazu gibt es nicht.

Videobeitrag Video Der Frankfurter Fanmarsch in Sevilla Video Bild © picture-alliance/dpa Ende des Videobeitrags

+++ Bayern-Star Müller drückt der Eintracht die Daumen +++

18:20 Uhr: Nächster prominenter Daumendrücker für die Eintracht: Auch Bayern-Star Thomas Müller, bei den Frankfurter Anhängern nicht unbedingt super beliebt, hat den Hessen fürs anstehende Europa-League-Finale alles Gute gewünscht. "Genießt es, lasst alles auf dem Rasen und holt euch das Ding", schrieb Müller bei Instagram .

+++ Fischer erinnert an Vereinslegenden +++

17.56 Uhr: Eintracht-Präsident Peter Fischer hat wenige Stunden vor dem Anpfiff des Endspiels in der Europa League gegen die Glasgow Rangers an die gestorbenen Vereinslegenden Jürgen Grabowski und Bernd Nickel erinnert. "Natürlich denken wir heute an die beiden, die mit der Eintracht große Erfolge gefeiert haben. Wir werden sie nie vergessen", rief Fischer tausenden Eintracht-Anhängern am Mittwoch auf dem Fan-Fest in Sevilla zu. Grabowski und Nickel waren 1980 dabei, als die Hessen mit dem UEFA-Pokal ihren bisher einzigen internationalen Titel gewannen.

+++ Tausende Eintracht-Fans sammeln sich am Römer +++

17.35 Uhr: Tausende Fans von Eintracht Frankfurt haben sich am Mittwochnachmittag am Frankfurter Römerberg versammelt. Die Anhänger wollen dann in Richtung Stadion im Stadtwald laufen, um das Public Viewing zu besuchen. Wie auch beim parallel in Sevilla stattfinden Fan-Marsch sind immer wieder Gesänge und Anfeuerungsrufe zu hören.

Videobeitrag Video Eintracht-Fans singen am Römer Video Bild © hr Ende des Videobeitrags

+++ Körbel: Zeit für neue Generation +++

17.16 Uhr: Eintracht-Urgestein Charly Körbel hat als Spieler 1980 mit den Hessen den Uefa-Pokal gewonnen. Nun wünscht er sich, dass er in Sevilla einen zweiten internationalen Titelgewinn mit der Eintracht feiern kann. "Es ist an der Zeit, dass eine neue Generation kommt und dass wir heute Abend den Cup holen", sagte Körbel auf dem Fan-Fest der Eintracht. Dass die Mannschaft es überhaupt bis ins Finale gepackt hat, sei auch den reisefreudigen Anhängern zu verdanken. "Ich bin jetzt 50 Jahre dabei, aber sowas habe ich auch noch nie erlebt. Ich bin stolz auf euch", so Körbel.

+++ Fischer: SGE-Fans reif für Champions League +++

16.29 Uhr: Eintracht-Präsident Peter Fischer hat den Fans in Sevilla am Nachmittag noch einmal ordentlich eingeheizt. "Endlich sollen die besten Fans, die es in dieser verdammten Welt gibt, die sollen endlich in der Champions League zeigen, wie man Europa rockt", forderte Fischer auf dem Fan-Fest der Hessen. Tausende in weiß gekleidete Anhänger der Eintracht stimmten auf dem Prado de San Sebastian daraufhin "Europas beste Mannschaft – SGE"-Gesänge an.

+++ Landtag hisst Eintracht-Fahne +++

16.18 Uhr: Der hessische Landtag ist üblicherweise mit drei Flaggen geschmückt: der hessischen, der deutschen und der EU-Flagge. Am Mittwoch ist eine weitere hinzugekommen: die von Eintracht Frankfurt. "Das Herz des europäischen Fußballs schlägt heute in Sevilla", twitterte das Landtag-Team und wünschte parteienunabhängig: "Viel Erfolg im Finale der Europa League und Grüße aus Hessens Herzkammer der Demokratie."

+++ FSV Frankfurt fiebert mit der Eintracht +++

16.08 Uhr: Zwei Vereine, eine Stadt: Regionalligist FSV Frankfurt drückt der Eintracht im Europapokal-Finale die Daumen. "Bringt den Pokal nach Frankfurt", schrieben die Bornheimer bei Twitter. Der Eintracht gefiels.

+++ Völler tippt auf Eintracht-Sieg +++

15.57 Uhr: Marco Völler, Manager Sport bei Basketball-Bundesligist Skyliners Frankfurt, drückt der Eintracht im Europa-League-Finale die Daumen. "Ich glaube und hoffe, dass die Eintracht gewinnt", sagte der Sohn von Fußball-Legende Rudi Völler dem hr-sport. Das Spiel wird er sich am Abend auf jeden Fall angucken. Sein Tipp: "3:1 für die Eintracht."

+++ Hier gibt’s das Finale der Europa League live +++

In wenigen Stunden trifft Eintracht Frankfurt im Finale der Europa League auf die Glasgow Rangers. Bei hr-iNFO und auf hessenschau.de hören Sie die Partie live und in voller Länge im Audiostream. Los geht’s heute um 21 Uhr. Die Kolleginnen und Kollegen von sportschau.de bieten zudem einen Liveticker an. Alles, was Sie sonst noch für heute Abend wissen müssen, erfahren Sie hier.

Loca-tag 'story_video_livestream_intro_sr' not found Livestream Live - Elfer-Drama! Eintracht gewinnt den Europa-League-Titel [zum hr-inforadio.de Livestream ] Live Bild © picture-alliance/dpa, Wikimedia, hessenschau.de Loca-tag 'story_video_livestream__outro_sr' not found

+++ Die letzten Infos vor dem Finale +++

15.06 Uhr: Der Countdown läuft: In wenigen Stunden wird in der Europa League das Finale zwischen Eintracht Frankfurt und dem Rangers FC angepfiffen. Wir beantworten die wichtigsten Fragen zum Endspiel in Sevilla - und zur möglichen Feier in der hessischen Heimat. Hier gibt's die Übersicht.

Fragen & Antworten Die letzten Infos vor dem Finale zwischen Eintracht und Rangers Der Countdown läuft: In wenigen Stunden wird in der Europa League das Finale zwischen Eintracht Frankfurt und dem Rangers FC angepfiffen. Wir beantworten die wichtigsten Fragen zum Endspiel in Sevilla - und zur möglichen Feier in der hessischen Heimat. Zum Artikel

+++ Mehrere Feste in Sevilla +++

14.17 Uhr: Schon viele Stunden vor Beginn des Endspiels in der Europa League haben zehntausende Fans der Glasgow Rangers und von Eintracht Frankfurt gefeiert. Auf mehreren Fanfesten im Zentrum der Metropole in Andalusien stimmten sich Schotten und Deutsche lautstark und voller Vorfreude auf den Fußball-Showdown im Estadio Ramón Sánchez Pizjuán ein.

Gute Stimmung in Sevilla Bild © Imago Images

+++ Kein Markt an der Konstablerwache +++

13.27 Uhr: Am morgigen Donnerstag wird der Erzeugermarkt an der Konstablerwache in Frankfurt nicht stattfinden. Die Stadt richtet für den Fall eines Sieges der Eintracht Frankfurt ein Fan-Fest in der Innenstadt aus. Die Stadt rechnet am Donnerstag mit über 100.000 Fußballbegeisterten, die in die Innenstadt strömen. Da in diesem Fall die Andienung des Marktes erschwert bis unmöglich werden wird, hat sich der Veranstalter des Marktes zur Absage entschlossen

+++ Grußbotschaften aus Tallinn, Bochum, Duisburg und vom FSV +++

13.08 Uhr: Nicht nur Eintracht-Fans fiebern heute Abend mit den Frankfurtern - auch andere Clubs. "Großer Tag heute! Viel Glück", twitterte Flora Tallinn aus Estland, einst Gegner der Hessen in der Europapokal-Quali. "Holt das Dingen! Viel Erfolg", hieß es von Seiten des VfL Bochum. "Holt das Ding und lasst den Adler in Sevilla landen. Viel Erfolg", schrieb der MSV Duisburg. Und der FSV Frankfurt teilte mit: "Auch der FSV Frankfurt steht hinter Eintracht Frankfurt und wünscht viel Glück heute Abend in Sevilla. Bringt den Pokal nach Frankfurt!"

+++ Fünf Frankfurt-Fans festgenommen ++++

11.55 Uhr: Fünf Fans von Eintracht Frankfurt sind Stunden vor dem Europa-League-Finale des Fußball-Bundesligisten gegen die Glasgow Rangers in Sevilla festgenommen worden. Sie waren nach Angaben der Polizei Teil einer Gruppe von 200 deutschen Anhängern, die in der Nacht auf Mittwoch nahe der Kathedrale im Zentrum der südspanischen Stadt schottische Fans attackiert haben sollen. Die Polizei bestätigte am Mittwoch auf Anfrage entsprechende Berichte spanischer Medien. Die deutschen Fans sollen die Beamten mit Leuchtraketen, Tischen und Flaschen beworfen haben. Sie werden demnach der Störung der öffentlichen Ordnung und der Aggression beschuldigt. Der zuständige Polizeichef Juan Carlos Castro hatte kurz vor diesen ersten Ausschreitungen am Dienstag vor "ernsten Problemen" gewarnt.

+++ Hardung: Gute Mischung aus Anspannung und Entspannung +++

11.40 Uhr: Timmo Hardung, der Leiter der Frankfurter Lizenzspielerabteilung, blickt im Interview mit dem ZDF optimitisch aufs Finale: "Die Anreise war gut, wir haben bisher eine gute Mischung aus Anspannung und Entspannung. Ich erwarte ein hochintensives Spiel von den Rangers. Wir wissen aber auch, welche Stärken wir einbringen können." Hardung skizzierte außerdem den Ablauf des Tages: Erst Frühstück, dann Videobesprechung mit Fokus auf den Standards, kleine Aktivierung um die Mittagszeit auch mit der Blackroll und Fußball-Tennis.

+++ Eintracht-Fans mit Gag im Flieger +++

11.36 Uhr: Die Reise-Lust der Eintracht-Fans ist hinlänglich bekannt. Eine Prise Humor kommt aber auch hinzu, wie dieses Video beweist. "Liebe Fluggäste, ich bitte Sie, das Abbrennen von Pyrotechnick zu unterlassen", ruft ein Eintracht-Fan und Passagier vor dem Abflug. Aber einfach selber gucken:

Externer Inhalt Externen Inhalt von YouTube (Video) anzeigen? An dieser Stelle befindet sich ein von unserer Redaktion empfohlener Inhalt von YouTube (Video). Beim Laden des Inhalts werden Daten an den Anbieter und ggf. weitere Dritte übertragen. Nähere Informationen erhalten Sie in unseren Datenschutzbestimmungen . Externe Inhalte von YouTube (Video) zukünftig immer anzeigen. Inhalt anzeigen Einstellungen An dieser Stelle befindet sich ein von unserer Redaktion empfohlener Inhalt von YouTube (Video). Da Sie in Ihrem Browser Javascript deaktiviert haben, kann dieser hier nicht angezeigt werden. Der nachfolgende Link öffnet den Inhalt auf der Seite des Anbieters. YouTube (Video)-Inhalt öffnen Ende des externen Inhalts Einstellungen

+++ Glasner begeistert von Reisefreude der Fans +++

11.15 Uhr: Eintracht-Trainer Oliver Glasner hat die Frabkfurter Fans gelobt: "Welche Strapazen unsere Fans in Kauf nehmen - das ist außergewöhnlich", sagte er am Dienstag zu den teils abenteurlichen Anreiswegen: 27 Stunden Anfahrt im Camper, Flüge über Mallorca, Sizilien, Lissabon oder irgendeine andere Destination im Süden Europas mit einmal, zweimal oder dreimal umsteigen. Weiter mit dem Mietwagen, dem Zug oder einer Mitfahrgelegenheit. Einfach irgendwie dabei sein, zur Not auch ohne Stadionbesuch - so heißt das Motto. "Die Stimmung, der Enthusiasmus und die Begeisterung unserer Fans sind ein nicht messbarer Faktor", betonte Glasner. "Es passiert etwas mit dir." Den kompletten Bericht aus Sevilla lesen Sie hier:

Eintracht berauscht sich an Unterstützung der Fans "Wir saugen alle Fan-Videos auf" Eintracht Frankfurt will mit der Hilfe von bis zu 50.000 Fans eine verrückte Reise krönen und den Europapokal nach Hause holen. Hochkochende Emotionen gibt es auch beim Gegner, im Stadion soll dennoch die Frankfurter Kurve den Unterschied machen. Zum Artikel

+++ Vettel-Botschaft an die Eintracht +++

11.07 Uhr: Formel-1-Pilot und Eintracht-Fan Sebastian Vettel hat vor dem Finale der Europa League in Sevilla eine Botschaft an die Frankfurter Mannschaft gerichtet. "Genießt die Atmosphäre und ich drücke auf jeden Fall die Daumen und glaube an Euch. Habt Spaß", sagte der 34-Jährige in einem aufgezeichneten Video, das RTL vor der Partie veröffentlichte. "Ich hoffe, dass alles gut geht und dass ihr so spielt, wie ihr es euch wünscht. Ich denke, es ist eine super Erfahrung, im Finale zu stehen" sagte Vettel, der an diesem Wochenende mit der Formel 1 in Barcelona gastiert. Der Rennfahrer war während der internationalen Saison immer wieder mit Kapitän Sebastian Rode in Kontakt und hatte auch einen Besuch beim Finale in Andalusien angedacht. Dazu sagte Vettel in dem Video nun nichts mehr.

Sebastian Vettel Bild © Imago Images

+++ Anfragen für Rode aus England +++

10.45 Uhr: Für Eintrachts Kapitän Sebastian Rode gab es Anfragen von Klubs aus England. Das berichtet die Sport-Bild in ihrer aktuellen Ausgabe am Mittwoch. Demnach sollen sich Wolverhampton und Brentford bei Rodes Berater erkundigt haben. "Ein Abschied ist aber ausgeschlossen. Für ihn ist ein Job in der sportlichen Leitung denkbar", schreibt das Blatt. Neben Rode sollen auch Torwart Kevin Trapp, Timothy Chandler und Makoto Hasebe über ihr Karriereende hinaus bei der Eintracht eingebunden werden. Auch Rafael Borré und Jesper Lindström wollen demnach eine weitere Saison in Frankfurt bleiben.

+++ Verordnete Eintracht-Solidarität in Stadtverwaltung +++

9.30 Uhr: In mehreren Ämtern soll die Belegschaft heute weiße Oberteile tragen – zumindest, wenn es nach dem Frankfurter Planungsdezernenten und SPD-Chef Mike Josef geht. Der ruft in einer Rundmail seine Mitarbeiter zu Solidarität mit der Eintracht auf. Er würde sich freuen, wenn man die auch mit der Kleidung zeige – "Sprich: Alle im weißen Shirt oder Trikot", heißt es in der Mail, die dem hr vorliegt. Die Mitarbeiter der Stadtverwaltung sollten Farbe bekennen und dem Aufruf der Fans folgen: "Frankfurt schmückt sich fürs Finale". Josef ist für sechs Ämter zuständig, unter anderem die Bauaufsicht, das Planungsamt und das Sportamt. Insgesamt hat die Stadtverwaltung 14.000 Mitarbeiter – wie viele von ihnen Eintracht-Fans sind, ist nicht bekannt.

+++ Eintracht übt Mittelfeldpressing +++

8.55 Uhr: Eintracht-Trainer Oliver Glasner hat im Abschlusstraining am Dienstag seine Mannen vor Bällen in die Tiefe von Glasgow gewarnt. Dazu rief er seine Spieler immer wieder dazu auf, auf die Außenspieler zu rücken und den Ball durch Mittelfeldpressing zu gewinnen. Danach sollte es schnell nach vorne gehen. Rangers-Rechtsverteidiger James Tavernier gilt als besonders torgefährlich. Die Kommandos für das Aufrücken gab Djibril Sow. In der A-Elf beim Abschlussspiel stand Jesper Lindström, in der Abwehr agierten Almamy Touré, Tuta und Evan N'Dicka.

+++ Fischer: Europapokalsieg besser als Sex +++

7.30 Uhr: Präsident Peter Fischer hat die Eintracht aufs Finale eingeschworen. "Wir müssen es schaffen, unsere Aura, die wir in allen unseren Spielen hatten, in dieses Stadion zu bringen. Ich will aus diesem Pokal saufen. Ihr seid nicht hier, um umsonst zu saufen und zu fressen - das, was wir hier machen, ist Doping", rief Fischer in der Nacht zum Mittwoch den Gästen beim stilvollen Empfang des Fußball-Bundesligisten in einer Hacienda am Stadtrand von Sevilla zu. "Ein Europapokal-Sieg ist tausendmal besser als Sex. Weil diese Pokale gibt es verdammt, verdammt selten."

Videobeitrag Video Fischer heizt ein: "Europapokalsieg besser als Sex" Video Bild © picture-alliance/dpa Ende des Videobeitrags

+++ Supercup am 10. August +++

7.20 Uhr: Eintracht Frankfurt kann mit einem Titelgewinn in der Europa League nicht nur die Champions-League-Teilnahme perfekt machen, sondern auch in den europäischen Supercup einziehen. Setzen sich die Hessen am Mittwochabend in Sevilla gegen die Glasgow Rangers durch, steht schon am 10. August die nächste große internationale Reise an. Im Olympiastadion von Helsinki würde dann der europäische Supercup gegen den Champions-League-Sieger, der am 28. Mai in Paris ermittelt wird, ausgetragen. Das heißt: Die neue europäische Saison würde direkt mit einem Duell mit dem FC Liverpool oder Real Madrid losgehen.

+++ Ramsey und Tavernier bei Rangers gefährlich +++

6.55 Uhr: Im Kader von Glasgow tummeln sich gleich mehrere Profis, auf die es zu achten gilt. Einer der prominentesten ist Aaron Ramsey, 72-maliger Nationalspieler für Wales und seit dem Winter von Juventus Turin ausgeliehen. Kapitän James Tavernier steht wettbewerbsübergreifend bei 35 Scorerpunkten (18 Tore/17 Vorlagen), allein in der Europa League erzielte er sieben Treffer. Hier gibt es alles Wissenswerte zum Endspiel: