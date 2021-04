Die nächsten hessisch-europäischen Festspiele können kommen: Eintracht Frankfurt ist die Teilnahme am Europacup seit Mittwochabend nicht mehr zu nehmen.

Eine sensationelle Frankfurter Bundesligasaison wird früh belohnt: Nach den Niederlagen der Verfolger Union Berlin und Borussia Mönchengladbach ist Eintracht Frankfurt die Teilnahme am internationalen Geschäft in der kommenden Saison nicht mehr zu nehmen. Und das bereits am 30. Spieltag.

Weil sowohl Borussia Mönchengladbach (2:3 bei der TSG Hoffenheim) als auch der 1. FC Union Berlin (0:2 gegen Borussia Dortmund) ihre Spiele verloren, haben die Hessen nun 13 Punkte Vorsprung auf die Plätze sieben und acht und sind für die Konkurrenz jenseits des sechsten Platzes nicht mehr einzuholen.

Samstag schon der nächste Showdown

Die Hessen, die ihre Partie am Dienstagabend mit 2:0 gegen den FC Augsburg gewannen, dürfen sich also auf weitere Europacup-Abende freuen. Aktuell liegt die Eintracht auf Platz vier, der zur erstmaligen Teilnahme an der Champions League berechtigen würde. Über Platz fünf würden die Hessen in die ihnen bestens bekannte Europa League einziehen. Platz sechs berechtigt zur Teilnahme an der neu geschaffenen Europa Conference League.

Bereits am Samstag kommt es zum nächsten Showdown, wenn die Eintracht zum direkten Konkurrenten aus Leverkusen reist. Die Werkself steht aktuell auf dem sechsten Platz und hat neun Punkte Rückstand auf die Hessen. Mit einem Sieg wäre demnach auch die Europa League gesichert.