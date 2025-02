Eintracht Frankfurt muss bis auf Weiteres auf Robin Koch und Igor Matanovic verzichten. Während der Abwehrchef allem Anschein nach Glück im Unglück hat, ist Matanovic seinen Platz im Europa-League-Kader wohl los.

Veröffentlicht am 04.02.25 um 14:59 Uhr

Eintracht Frankfurt wird in den kommenden Wochen auf Robin Koch verzichten müssen. Was jedem, der den Sturz des Abwehr-Bosses im Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg gesehen hat, unmittelbar klar war, bestätigte der Bundesligist am Dienstagnachmittag.

Der Nationalspieler hat sich eine Schulterverletzung zugezogen, ließen die Hessen in den sozialen Medien wissen. Keine Überraschung. Über die Ausfallzeit wurde nichts bekannt. Koch soll aber noch verhältnismäßig glimpflich davongekommen sein. Eine OP ist nicht nötig. Wie zu hören ist, hofft man bei der SGE, schon im März wieder mit dem 28-Jährigen planen zu können. Die Bild schreibt, dass sogar eine noch schnellere Genesung im Bereich des Möglichen liegt.

Videobeitrag Highlights: Eintracht Frankfurt - VfL Wolfsburg Video Bild © hr Ende des Videobeitrags

Matanovic braucht wohl länger

Etwas länger dürfte Stürmer Igor Matanovic ausfallen. Der Angreifer hatte schon gegen Wolfsburg nicht zum Kader gehört, auch hier blieben die Hessen mit der öffentlichen Diagnose vage: Matanovic werde "aufgrund einer Fußverletzung bis auf Weiteres ausfallen". Über Kurzeinsätze war der 21-Jährige zuletzt aber ohnehin nicht hinausgekommen.

Die Folge: Matanovic wird voraussichtlich nicht mehr zum Europa-League-Kader der Hessen gehören, den sie bis Mittwoch eingereicht haben müssen. Der Platz des gebürtigen Hamburgers dürfte an Neuzugang Michy Batshuayi gehen, den die Hessen auch wegen Matanovics Verletzung noch auf den letzten Drücker verpflichtet hatten.

Wer gehört zum Europa-League-Kader?

Trainer Dino Toppmöller steht dennoch vor einer schwierigen Entscheidung in Sachen Europa-Kader, hat er doch mehr Spieler als Plätze zur Verfügung. Auf drei Positionen darf er das Aufgebot verändern, Batshuayi für Matanovic wäre der erste Streich. Statt Omar Marmoush wird sicherlich Elye Wahi für die K.o.-Runde nominiert. Bleibt also nur noch ein Tausch übrig. Mit Oscar Höjlund und Nathaniel Brown haben sich zuletzt aber zwei weitere Youngster für einen Kaderplatz beworben. Junior Dina Ebimbe und Niels Nkounkou wären die ersten Streichkandidaten.