Ab Sommer in der Hessenliga

Eintracht Frankfurt hat mit Kristjan Glibo einen Trainer für die zweite Mannschaft verpflichtet. Der Coach kommt von Wormatia Worms und bringt Erfahrung in der Arbeit mit jungen Spielern mit.

Die Frankfurter Eintracht stellt weiter die Weichen für die Zukunft der zweiten Mannschaft – und hat sich jetzt die Dienste von Trainer Kristjan Glibo gesichert. Der Coach erhält bei der Eintracht einen Vertrag bis 30. Juni 2024 und soll die neue zweite Mannschaft der Eintracht, die ab Sommer in der Hessenliga an den Start geht, betreuen.

"Eintracht Frankfurt ist ein großer Verein", sagte Glibo in einer Mitteilung des Clubs. "Es reizt mich, mit der U21 eine neue Mannschaft aufzubauen und mit jungen, talentierten Spielern den nächsten Schritt zu gehen. Wir haben hier sehr gute Möglichkeiten, professionell zu arbeiten, deshalb ist das der logische Schritt für mich. Ich freue mich sehr auf die Aufgabe."

Erfahren in der Arbeit mit jungen Spielern

Glibo schnürte als Profi seine Fußballschuhe etwa für Wehen Wiesbaden, den 1. FC Kaiserslautern und den SV Sandhausen. In Sandhausen betreute Gilbo als Coach ebenfalls den Nachwuchs, trainierte die U23 und leitete die Fußballschule. Zuletzt stand er bei Wormatia Worms an der Seitenlinie, formte dort aus jungen Spielern ein Team mit Aufstiegsambitionen, hatte aber zuletzt angekündigt, die Wormatia verlassen zu wollen. Die nächste Station für Glibo ist nun also Frankfurt und der Nachwuchs der Eintracht.

Die zweite Mannschaft "soll für junge Spieler da sein" hatte Sportvorstand Markus Krösche zuletzt betont. "Das Ziel der zweiten Mannschaft ist, dass dort junge Spieler spielen können und nicht irgendwelche erfahrene Profis runtergeschickt werden, um Matchpraxis zu sammeln. Damit hilfst du den Spielern und auch der Mannschaft nicht. Das ist nicht optimal, wie ich aus eigener Erfahrung weiß, und damit keine Option." So soll es eine Kombination aus U19-Spielern und ein paar externen Neuzugängen geben.