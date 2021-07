Eintracht Frankfurt hat den zweiten Testspielsieg der Vorbereitung gefeiert. Gegen Regionalligist FC Gießen trübte nur eine Verletzung von Goncalo Paciencia ein wenig die Stimmung.

Eintracht Frankfurt hat das Testspiel gegen den FC Gießen am Dienstag mit 6:1 (2:1) gewonnen. Ali Akman (1. Minute), Goncalo Paciencia (7.), Jesper Lindström (63.), Daichi Kamada (77.), Filip Kostic (79.) und Aymen Barkok (85.) trafen für den Bundesligisten. Louis Münn gelang der Ehrentreffer für die Gäste (9.).

In einer flotten Partie bot Eintracht-Trainer Oliver Glasner in der ersten und zweiten Halbzeit komplett unterschiedliche Mannschaften auf. Weil Paciencia nach rund einer halben Stunde einen Schlag abbekam und ausgewechselt werden musste, setzte die Eintracht sogar 23 Spieler ein. Eine genaue Diagnose stand zum Spielschluss noch aus.

Weitere Informationen

So spielte die Eintracht in der 1. Halbzeit: Grahl – Gebuhr, Otto, Irorere – Chandler, Stendera, Zalazar, Lenz – Akman, Younes – Paciencia (33. Joveljic)



So spielte die Eintracht in der 2. Halbzeit: Ramaj – Da Costa, Hasebe, N’Dicka – Blanco, Hyrläinen, Hrustic, Kostic – Kamada, Barkok - Lindström

Ende der weiteren Informationen