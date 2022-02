Makoto Hasebe wird wohl schon in einem Jahr der älteste Bundesligaspieler in der Geschichte der Eintracht sein.

Makoto Hasebe wird wohl schon in einem Jahr der älteste Bundesligaspieler in der Geschichte der Eintracht sein.

Makoto Hasebe ist bei Eintracht Frankfurt einfach nicht kleinzukriegen. Vom Ex-Trainer schon in den Ruhestand beordert, spielt der Japaner einfach immer weiter – und könnte nächstes Jahr Eintracht-Rekordspieler werden.

Falscher hätte Adi Hütter im Dezember 2020 wohl nicht liegen können. "Makoto wird 37, im Sommer wird die Fußballerkarriere ziemlich sicher zu Ende sein. Wir müssen es schaffen, dass wir mal ohne ihn weiterspielen können", sagte der damalige Eintracht-Trainer nach einem 1:1 gegen Borussia Dortmund. Rund 14 Monate später ist zwar Hütter nicht mehr bei der Eintracht, der erwähnte Makoto Hasebe ist aber weiterhin nicht wegzudenken aus der Frankfurter Mannschaft.

Auch Hütters Nachfolger Oliver Glasner hatte zunächst versucht, ohne den Routinier auszukommen. In einem 4-4-2-System, das Glasner gerne in Frankfurt implementiert hätte, gab es keinen Platz für den Defensivspezialisten, der in der jüngeren Vergangenheit vor allem als zentraler Spieler in einer Dreier-Abwehrkette zu überzeugen wusste. Weil die Mannschaft mit der Systemumstellung aber generell nicht klarkam, switchte der Trainer erneut auf ein 3-4-2-1 um und verhalf Hasebe so zu weiteren Einsatzminuten.

Hasebes neuntes Eintracht-Jahr

Mehr als 21.000 davon hat der Japaner inzwischen bei der Eintracht gesammelt. In 256 Pflichtspielen trug Hasebe den Adler auf der Brust, weitere Einsätze sollen folgen. Am Freitag verkündete die Eintracht: Der Vertrag mit Makoto Hasebe wurde verlängert. Noch eine Saison soll der Vizekapitän als Spieler der Hessen auflaufen, dann eine Funktion im Trainerteam übernehmen.

Hasebe wird im Sommer in sein neuntes Jahr im Eintracht-Trikot gehen. Es könnte eines für die Geschichtsbücher werden. Heute in einem Jahr könnte er der älteste Eintracht-Spieler der Bundesliga-Geschichte sein.

Rückrundeneinsatz reicht für den Rekord

Noch liegt der Japaner hinter Richard Kreß (38 Jahre und 360 Tage), Oka Nikolov (38 Jahre und 358 Tage) und Rudi Bommer (38 Jahre und 256 Tage) auf Rang vier. Ein Einsatz in der Bundesliga-Rückrunde 2022/23 macht Hasebe, der am 18.1.2023 seinen 39. Geburtstag feiert, umgehend zum Rekord-Spieler der Eintracht. Seinem Spitznamen "Methusalem" würde er dann endgültig gerecht.

Dass Hasebe den Rekord knackt, sollte – so er denn verletzungsfrei bleibt – ausgemachte Sache sein. Die Hessen planen mit ihrem Abwehr-Chef, sonst hätten sie nicht mit ihm verlängert. Vielleicht wird er weniger Startelfeinsätze bekommen, aber eine einzige Einwechslung in den Schlussminuten eines bereits entschiedenen Spiels würde ihm ja schon zum Eintrag in die Vereinsannalen verhelfen. Sehr wahrscheinlich wird es aber zu mehr reichen.

"Ein Vollprofi durch und durch"

Ex-Trainer Hütter mag mit seiner Prophezeiung über das Karriereende von Hasebe danebengelegen haben. Eines wusste aber auch er ganz genau. "Er ist einer der besten Profis, die ich je trainiert habe", sagte Hütter damals, im Dezember 2020. "Makoto ist ein fantastischer Spieler und ein fantastischer Mensch, ein Vollprofi durch und durch", lobte auch der jetzige Trainer Glasner 13 Monate später. Daran wird sich auch in einem Jahr nichts geändert haben.