Mit der Vertragsverlängerung schien alles geklärt: Makoto Hasebe ist noch eine Saison Profi bei Eintracht Frankfurt und wird dann in anderer Funktion weiterbeschäftigt. Der Japaner kann sich aber durchaus vorstellen, dass alles anders kommt.

Eintracht-Mittelfeldspieler Makoto Hasebe lässt das Ende seiner Profikarriere weiter offen. "Nächstes Jahr will ich Schluss machen, aber die letzten fünf Jahre habe ich auch schon immer gesagt, ich mache Schluss. Und dann habe ich trotzdem weiter gemacht", sagte der 38 Jahre alte Japaner am Mittwoch bei einer Pressekonferenz. "Im nächsten Jahr bin ich 39 Jahre alt. Normalerweise hört man dann auf, aber ich bin vielleicht nicht normal. Ich will so lange wie möglich Fußball spielen."

Hasebe ist seit 2014 in Frankfurt und hat im Februar seinen auslaufenden Vertrag um ein Jahr verlängert. Außerdem vereinbarte er mit der Eintracht einen Anschlussvertrag bis 2027. Welche Tätigkeit Hasebe dann übernehmen wird, ist noch offen. Möglich wäre eine Anstellung als Trainer im Jugend- oder Profibereich. Die Ausbildung zum Erwerb der B-Lizenz hat Hasebe bereits begonnen.

Dass der Japaner nun schon so lange am Main spielt, hätte er zunächst gar nicht erwartet. "Ich habe nie gedacht, dass ich so lange bei der Eintracht bleiben werde", sagte Hasebe. "Ich habe für den Verein viel geleistet, aber ich habe auch viel bekommen vom Verein und den Fans."

Auf den Spuren von Uli Stein

Sollte Hasebe weiter für die Eintracht auflaufen, wird er als Rekordspieler in die Annalen des Klubs eingehen. Schon jetzt ist der Defensivspezialist der fünftälteste Bundesliga-Spieler der Hessen. Uli Stein (39 Jahre, 5 Monate, 17 Tage), Richard Kreß (38 Jahre und 360 Tage), Oka Nikolov (38 Jahre und 358 Tage) und Rudi Bommer (38 Jahre und 256 Tage) rangieren noch vor dem Japaner.

Ein Einsatz in der Bundesliga-Rückrunde 2022/23 macht Hasebe, der am 18.1.2023 seinen 39. Geburtstag feiert, aber umgehend zum ältesten Feldspieler der Eintracht aller Zeiten. Hängt Hasebe dann tatsächlich noch eine Saison als Aktiver hintendran, könnte er sogar Uli Stein vom Altersthron stoßen.