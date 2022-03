Es hilft ja alles nix: Gegen Hertha BSC zählt für Eintracht Frankfurt nur ein Sieg. Sonst war es das endgültig mit den Ambitionen in der Bundesliga. Die Frage bleibt nur: Kommt der Gegner nun zur richtigen Zeit - oder komplett zur falschen? Das Wichtigste zum Spiel.

Bevor Eintracht Frankfurt wieder in der geliebten Europa League antreten darf, wartet in der Bundesliga erst einmal das Auswärtsspiel bei Hertha BSC. Am Samstag (15.30 Uhr) geht es für die Hessen auch darum, nicht weiter im Mittelmaß stecken zu bleiben.

Die Ausgangslage

Bei den einen läuft es schlecht, bei den anderen schlechter. Während die Eintracht durch den miesen Start ins neue Kalenderjahr im Tabellen-Mittelfeld herumdümpelt und bereits jetzt das ausgerufene Ziel Europa mit dem Fernglas betrachten muss, hat die Hertha aus Berlin ganz andere, elementare Sorgen: Abstiegskampf.

Druck ist also einiger auf dem Kessel Olympiastadion am Samstag. Verliert die Eintracht, war es das wohl endgültig mit dem anvisierten Platz sechs in der Endabrechnung. Verliert die Hertha, schrillen die Alarmglocken in Dauerschleife bei der Alten Dame. Eigentlich die besten Voraussetzungen für reichlich Krampf und Kampf am Samstag.

Das Personal

Ein paar kleinere Problemchen muss Eintracht-Coach Oliver Glasner umschiffen, mehr ist es aber aus personeller Sicht nicht. Kapitän Sebastian Rode wird in jedem Fall erneut fehlen, dafür dürfte Kristijan Jakic nach seiner Sperre zurück ins Team kehren. In der Abwehrformation fehlt Christopher Lenz aufgrund einer Gelbsperre. Ein Fragezeichen steht zudem hinter dem Einsatz von Danny da Costa.

Bei Hertha BSC sorgt die kleiner werdende Verletztenliste für willkommene Probleme bei Trainer Tayfun Korkut. "Wir haben 23 einsetzbare Spieler plus drei Torhüter. Es wird ein paar Härtefälle geben und ich muss jemandem wehtun. Ich bin froh über die Lage", so Korkut, der aber weiter auf Stammtorhüter Alexander Schwolow verzichten muss, der sich nach seiner Corona-Infektion noch nicht freitesten konnte.

So könnte die Eintracht spielen:

So könnte die Eintracht bei Hertha BSC spielen Bild © hessenschau.de

So könnte die Hertha spielen: Lotka - Pekarik, Boyata, Kempf, Mittelstädt - Tousart - Darida, S. Serdar - M. Richter, Jovetic, Belfodil

Das sagen die Trainer

Oliver Glasner: "Die Hertha hat mehr Qualität in ihren Reihen, als sie die Saison bisher gezeigt hat. Wir sind gewarnt, auch wenn ihre Ergebnisse nicht gestimmt haben. Wir haben jetzt ein heftiges Programm vor der Tür, knackige Tage, auf die wir uns freuen."

Tayfun Korkut: "Die Mannschaft hat mir das Gefühl gegeben, dass die Köpfe nach Freiburg schnell wieder nach oben gegangen sind. Natürlich sind das nicht die einfachsten Tage, aber wir alle wissen um unsere Verantwortung und arbeiten nach vorne gerichtet."

Auf diese Spieler gilt es zu achten

Wenn es bei der Eintracht, wie aktuell, nicht läuft, gehen die Blicke schnell rüber zu Filip Kostic. Selbst in schlechten Partien hat der Serbe die Klasse, Spiele alleine zu entscheiden. Aktuell ist das aber nicht der Fall. Der Linksfuß ist nach seiner Erkrankung längst nicht mehr der Alte, vielleicht gelingt ihm aber ja unter den Augen des alten Entdeckers Fredi Bobic die Rückkehr zu alter Klasse.

Auf der anderen Seite steht ein richtiger Eintracht-Schreck sehr wahrscheinlich in der Startelf: Marco Richter. Der Offensiv-Allrounder erzielte gegen die Hessen nicht nur sein erstes Bundesliga-Tor, sondern auch seinen ersten Doppelpack. Insgesamt hat Richter gegen kein Team öfter getroffen als gegen die Eintracht. Diese Serie muss ja am Samstag nicht unbedingt weitergehen.

Die Statistik zum Spiel

Die bange Frage der Eintracht-Fans vor dem Spiel gegen diese aktuell äußerst schwache Hertha ist: Spielen die Frankfurter wie so oft den Aufbaugegner für einen taumelnden Gegner? Rein gefühlstechnisch ist die Frage berechtigt, schon das Hinspiel vergeigten die Hessen. Die nackte Statistik macht dem Frankfurter Anhang aber Hoffnung.

Denn einerseits ist die Glasner-Elf in dieser Saison auswärts stärker als daheim - ein respektabler fünfter Platz in der Auswärtstabelle steht hier zu Buche. Und außerdem reisen die Hessen auch noch in ein besonders im Jahr 2022 spendables Stadion, was das Verschenken von Punkten an Gegner betrifft. Aus vier Heimspielen holten die Berliner seit dem Jahreswechsel nur ein mickriges Pünktchen. Dabei kann es aus hessischer Sicht am Samstag gerne bleiben.