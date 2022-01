Eintracht Frankfurt muss ohne zwei Schlüsselspieler beim FC Augsburg bestehen. An der Zielsetzung ändert das nichts, eine Statistik des FCA bereitet aber Sorgen.

Eintracht Frankfurt muss zum ersten Auswärtsspiel in der Rückrunde antreten: Am Sonntag (15.30 Uhr) steht für die Hessen die Partie beim FC Augsburg auf dem Programm.

Die Ausgangslage

War eigentlich ganz gut. Das bittere 2:3 gegen den BVB war abgehakt, mit dem FC Augsburg steht ein machbarer Gegner vor der Tür, die oberen Tabellenplätze sind weiterhin in Schlagdistanz. Dann aber der Schock: Ausgerechnet die Schlüsselspieler Filip Kostic und Kevin Trapp werden wegen positiver Coronatests in Augsburg fehlen. Ein echter Stimmungskiller für die Eintracht, der die Erfolgsaussichten ordentlich schmälert. Aber so ist er halt, der Fußball in Zeiten Omikrons. Die Symptomatik der Spieler sei milde, so der Verein. Immerhin.

Beim FC Augsburg ist die gesamte Saison schon Abstiegskampf angesagt. Die Fuggerstädter standen überhaupt erst einmal besser da als Platz 15, das war am fünften Spieltag. Ansonsten krebst der FCA rund um den Relegationsrang herum, aus den letzten sechs Ligaspielen gab es nur einen Sieg. Und das war es eigentlich schon, was sich über den FCA 2021/22 sagen lässt.

Das Personal

Tja, siehe oben: Kostic und Trapp fehlen. Ebenfalls wegen Corona muss Danny da Costa noch aussetzen, Erik Durm konnte nach einem unklaren Corona-Testergebnis am Freitag wieder ins Mannschaftstraining einsteigen. Die verletzten Jens Petter Hauge und Christopher Lenz fallen aus, Almamy Touré und Djibril Sow stehen hingegen seit Dienstag bereits wieder im Mannschaftstraining.

So könnte die Eintracht spielen:

So könnte die Eintracht gegen den FCA beginnen Bild © hessenschau.de

Beim FCA fallen Carlos Gruezo und Tobias Strobl aus, hinter dem Einsatz der angeschagenen Jeffrey Gouweleeuw, Iago und Mads Pedersen steht noch ein kleines Fragezeichen.

So könnte der FCA spielen: Gikiewicz - Gumny, Oxford, Uduokhai, Iago - Dorsch, Maier - Hahn, Vargas - Niederlechner, Gregoritsch

Das sagen die Trainer

Oliver Glasner: "Wir erwarten den FC Augsburg im 4-4-2, in einer klaren Grundordnung. Es ist schwer, gegen sie Lücken zu finden. Sie spielen schnell nach vorne und haben die zweithöchste vertikale Spielgeschwindigkeit der Liga. Wir müssen gut abgesichert sein. Augsburg hat viele große Stürmer, die immer wieder Bälle verlängern können, und Flügelspieler, die die Räume mit Tempo belaufen. Wir haben großen Respekt. Aber ganz klar: Wir möchten gewinnen."

Markus Weinzierl: "Aggressiv und gallig sein, darauf wird es ankommen. Wir brauchen offensiv noch mehr Präsenz. Deshalb brauchen wir jeden einzelnen Spieler und sind gefordert, unsere Qualität im letzten Drittel ins Spiel zu bringen."

Auf diese Spieler gilt es zu achten

Es wird spannend zu sehen sein, wie sich die Eintracht-Offensive in Ermangelung eines Filip Kostic schlägt. Einer, der in den vergangenen Wochen gezeigt hat, dass er eine echte Verstärkung sein kann, ist Jesper Lindström. Gerade wurde er zum Rookie des Monats Dezember der Bundesliga gewählt, mehrere Top-Leistungen sowie drei Toren und zwei Assists sei Dank. Gegen Dortmund in der Vorwoche hatte Lindström das 3:0 auf dem Fuß, ließ die Chance auf die Vorentscheidung aber liegen. In Frankfurt ist ihm deswegen niemand böse, schon gar nicht, wenn er das entscheidende Tor gegen Augsburg nachholt.

Wenn Sie der Social-Media-Abteilung des FC Augsburg folgen, dann wissen Sie mittlerweile, dass der FCA Ricardo Pepi geholt hat. Ricardo Pepi ist zum FCA gewechselt. Der FC Augsburg hat Ricardo Pepi verpflichtet. Ricardo Pepi. Ricardo Pepi. Ricardo Pepi. Und so weiter. Denn seit dem Wechsel (Ricardo Pepi ist zum FCA gegangen, wussten Sie das schon?) herrscht ein mediales Pepi-Dauerfeuer auf den FCA-Accounts, und geht der US-Neuzugang nur halb so engagiert und enthusiastisch an die Arbeit wie die Social-Media-Redakteure des FCA, dürfte der Stürmer tatsächlich eine ziemliche Rakete sein. Sein tatsächliches Können hat er in ein paar Minuten Einsatzzeit in der Vorwoche noch nicht zeigen können. Bliebe zu hoffen, dass er auch gegen die Eintracht blass bleibt. Nicht nur aus hessischer Sicht. Sondern auch, weil man sich gar nicht vorstellen will, was auf den FCA-Accounts los wäre, würde der 19-Jährige treffen.

Die Statistik zum Spiel

Augsburg hat ja auch schöne Ecken. Insbesondere in dieser Saison, in der Vorwoche war der FCA bereits zum 5. Mal in dieser Saison nach einer Ecke erfolgreich, nur die Freiburger Ecken sind noch gefährlicher. Der Herr der Augsburger Ecken ist Arne Maier, der drei der fünf Erfolgreichen Ecken schoss. Erstaunlich: Vor dieser hatte Maier in der Bundesliga nicht eine einzige Ecke geschlagen.