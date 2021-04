Zur Unzeit kommen Gerüchte über ein konkretes Interesse von Borussia Mönchengladbach an Adi Hütter auf. Der Trainer von Eintracht Frankfurt hat es nun selbst in der Hand, noch vor dem Dortmund-Spiel für Ruhe zu sorgen.

Audiobeitrag Audio Loca-tag 'teaser_more_audio_sr' not found Gladbach buhlt um Eintracht-Trainer Hütter [Audioseite] Audio Adi Hütter will Leipzig ein Bein stellen Bild © Imago Images Ende des Audiobeitrags

Eintracht Frankfurts Trainer Adi Hütter ist bislang nicht als Mann leerer Worte aufgefallen. "Ich bleibe", sagte Hütter vor knapp einem Monat im Interview mit Sky. "Mit Spekulationen beschäftige ich mich gar nicht. Ich habe Vertrag bei der Eintracht, wo ich mich sehr wohl fühle. Deswegen gibt es überhaupt keine Diskussion."

Schon damals ging es um die Nachfolge von Marco Rose bei Borussia Mönchengladbach, die Borussia-Verantwortlichen scheinen Hütters klare Worte aber nicht davon abgehalten zu haben, weiter am Österreicher zu baggern. So berichtete die Bild-Zeitung am Mittwochabend, dass Hütter nun als Gladbacher Wunschkandidat auserkoren sei und zudem eine konkrete Anfrage bei Hütters Berater auf dem Tisch liege.

Stand jetzt reloaded?

"Stand jetzt" reloaded, also? Nach Hütters Bekenntnis aus dem Februar kaum vorstellbar. Dem Bericht zufolge hat Hütter jedoch eine Ausstiegsklausel von 7,5 Millionen Euro in seinem Vertrag (für Champions-League-Teilnehmer gar zehn Millionen Euro), mit dem Abschied von Fredi Bobic gibt es zudem sportliche Umbauten, die vor einem Monat noch nicht absehbar waren.

Für die Eintracht kommt die Unruhe zur Unzeit, das Spiel gegen Borussia Dortmund am Samstag (15.30 Uhr) ist ein potenzieller Meilenstein auf dem Weg zur erstmaligen Champions-League-Qualifikation. Immerhin: Hütter hat es selbst in der Hand, für Ruhe zu sorgen. Ab 13 Uhr steht am Donnerstag die obligatorische Spieltags-Pressekonferenz an.

Sendung: hr-iNFO, Nachrichten, 01.04.21, 8.30 Uhr