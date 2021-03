Eintracht Frankfurt kann tatsächlich noch verlieren. Die Niederlage in Bremen tat den Hessen weh. Im besten Fall könnte der Rückschlag nun die Sinne schärfen, im schlechtesten Fall einen Abwärtstrend einläuten.

Videobeitrag Video zum Video Die Pressekonferenz nach dem Spiel von Eintracht Frankfurt bei Werder Bremen [Videoseite] Video Bild © hr Ende des Videobeitrags

FC Bayern München, VfL Wolfsburg - und nun: Werder Bremen. Es gibt nicht viele Bundesliga-Vereine, die sich in der aktuellen Spielzeit "Eintracht-Frankfurt-Besieger" nennen dürfen. Seit diesem Freitag ist aus dem illustren Duo ein Trio geworden. Der unnötigen wie überraschenden 1:2-Niederlage der Hessen in der Hansestadt sei Dank. Der Siegeszug der Eintracht ist damit erst einmal vorbei. Bleibt nur die Frage: War das jetzt ein klitzekleiner Stolperer? Oder doch mehr?

Die Beantwortung dieser Frage fiel direkt nach dem Spiel gar nicht so leicht. Zu viel Trubel herrschte nach der Partie, zu viele Anfeindungen gab es von beiden Seiten - die auch über das Wochenende hinweg nicht wirklich abebbten. Der nüchterne Blick auf diese Bundesliga-Begegnung blieb dadurch ein wenig außen vor. Wer aber genau hinsah, fand Faktoren, die Grund zur Sorge geben.

Werder trifft Eintracht schmerzlich

Natürlich, die Eintracht begann auch in Bremen stark, und, natürlich, hat halt André Silva in ihren Reihen. Werder machte es den Hessen aber spätestens ab dem zweiten Abschnitt schwer und nervte, nervte, nervte. Durch eine tiefe Grundordnung und schnelles Umschaltspiel trafen die Hanseaten die Eintracht genau dort, wo sie verwundbar war - links in der Defensivreihe. Beide Tore fielen nach diesem Muster.

Dazu kam, dass die Frankfurter dieses Mal nach einem Rückschlag, den es auch in anderen Partien wie gegen Hoffenheim oder Berlin gegeben hatte, nicht postwendend antworten konnten. In Bremen war die Elf von Trainer Adi Hütter dadurch zum Nachdenken gezwungen - und verkrampfte an dieser Aufgabe.

"Wir hatten das Spiel eigentlich im Griff..."

"Es war eine sehr ärgerliche und bittere Niederlage", analysierte Hütter hinterher auch deswegen. "Wir hatten das Spiel eigentlich im Griff, haben es aber aus der Hand gegeben. Wir sind nicht auf das Niveau gekommen, das wir in der letzten Zeit gezeigt haben."

Aber auch er erkannte, dass der Gegner den Hessen ein wenig den Zahn gezogen hatte. "Sie hatten das Ziel, tief zu stehen und schnell umzuschalten. Es hat für uns besonders in der zweiten Hälfte genügt. Wir sind ihnen in die Falle gegangen. Sie haben uns zweimal ausgekontert", so Hütter, der ernüchtert feststellen musste: "Wir haben verloren, weil wir nicht gut gespielt haben." Grübeln und knabbern die Hessen all zu lange an der Niederlage herum, kann das einen Abwärtstrend bedeuten. Stichwort: verlorenes Selbstverständnis.

Stuttgart wird der schnelle Gradmesser

Es gibt aber auch die andere Sichtweite. Stichwort hier: der Hallo-wach-Effekt. Denn all das kann aus hessischer Sicht auch der Schlüssel für einen Erfolg am Samstag gegen Stuttgart sein. Sieg gegen die Bayern, Champions-League-Träume - alles schön und gut, aber wenn der Gegner eklig ist, müssen Rezepte her.

"Wenn man glaubt, man kann durch die Bundesliga spazieren, wird es schwierig. Ich hoffe, dass wir jetzt eine Reaktion zeigen", so Hütter deutlich. Das Spiel gegen Stuttgart dürfte der sehr schnelle Gradmesser für die Eintracht sein.

Einen Rückschlag leicht und locker abzuschütteln - auch das zeichnet Spitzenteams, wie die Frankfurter es trotz der Niederlage weiter sind, aus. Oder wie Hütter es mit Blick auf Samstag einordnet: "Jetzt zeigt sich, welchen Charakter die Mannschaft hat."