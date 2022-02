Eintracht ohne Kostic und Kamada in Stuttgart

Kein Filip Kostic, kein Daichi Kamada: Eintracht Frankfurt muss in Stuttgart auf gleich zwei Stammspieler verzichten. Das System will Trainer Oliver Glasner aber nicht ändern, Ersatz steht schon in den Startlöchern.

Bittere Nachrichten für Eintracht Frankfurt: Die Hessen müssen im Bundesliga-Gastspiel beim VfB Stuttgart auf die Offensivkräfte Filip Kostic, Daichi Kamada und Ragnar Ache verzichten. Flügelflitzer Kostic fällt für die Partie am Samstag (15.30 Uhr) wegen eines grippalen Infekts aus. Kamada und Ache sind verletzt.

"Bei Daichi war es knapp, aber es hat nicht gereicht. Wir wollen kein Risiko eingehen, weil wir noch viele Spiele haben", sagte Eintracht-Trainer Oliver Glasner am Donnerstag. Zudem muss die Eintracht auf Ersatztorwart Diant Ramaj verzichten. Der 20-Jährige hat sich wegen anhaltender Beschwerden einer Meniskusoperation unterzogen und fällt mehrere Wochen aus.

System soll nicht geändert werden

Glasner muss seine Stammelf daher auf mehreren Positionen umbauen. "Wir haben aber immer noch einen großen und guten Kader", betonte der Österreicher, der nach eigenen Angaben "schon mehrere Varianten im Kopf" habe. Nur eines stünde bereits fest: "Dass wir das System ändern, das denke ich nicht."

Für Kamada könnte der wieder genesene Jens Petter Hauge in die erste Elf rücken, der laut Glasner "sehr gut trainiert hat". Kostic' Platz dürfte aller Voraussicht nach Christopher Lenz übernehmen. "Ich sehe keine Bedenken, dass Chris über einen längeren Zeitraum spielt. Ob es für 90 Minuten reicht, weiß ich noch nicht", erklärte Glasner.

Barkok noch nicht mit dabei

Ebenfalls noch nicht mit dabei ist Aymen Barkok, der noch vor wenigen Tagen mit Marokko beim Afrika Cup weilte. Er erhält vom Eintracht-Coach noch eine Pause bis Anfang nächster Woche. Stürmer Rafael Borré hingegen wird gegen Stuttgart mit an Bord sein, der Kolumbianer kann nach Angaben von Glasner die Abschlusseinheit vor dem VfB-Spiel absolvieren und steht dementsprechend im Kader.