Eintracht Frankfurt will wieder eine zweite Mannschaft einführen. Das ist ein wichtiger Schritt. Aber die U23 muss mehr sein als ein Feigenblatt.

800.000 Euro sind im Milliardenbusiness Fußball ja eigentlich nur Peanuts, 2014 aber genügte diese Summe, um bei Eintracht Frankfurt eine folgenschwere Entscheidung zu treffen. Ebenjene 800.000 Euro sparten die Hessen damals, als sie ihre zweite Mannschaft abmeldeten. "Dieser Schritt ist gut überlegt worden. Die Profispieler der Zukunft kristallisieren sich schon innerhalb der U19 heraus", war sich der damalige Vorstandschef Heribert Bruchhagen sicher.

Bereits Bruchhagens Nachfolger Fredi Bobic war das Fehlen des Zwischenschritts U23 zwischen Jugend- und Herrenfußball ein Dorn im Auge, dessen Nachfolger Markus Krösche hat nun eine Wiedereinführung der U23 aufgegleist. Acht Jahre nach der Abmeldung will Eintracht Frankfurt ab der Saison 2022/23 mit einer zweiten Mannschaft in der Hessenliga antreten. "Für unsere weitere strategische Ausrichtung im Nachwuchsbereich und als Übergang zur Profimannschaft ist es wichtig, einen starken Unterbau zu haben", so Krösche in einer Mitteilung des Vereins.

Das Fehlen einer zweiten Mannschaft kostet Geld

Die Modalitäten müssen noch geklärt, der Verband überzeugt, die Hessenligisten ins Boot geholt werden. Aber klar ist jetzt schon: Der Schritt ist richtig, wichtig und überfällig. Denn Bruchhagen irrte anno 2014. Nicht nur damit, dass die Profispieler der Zukunft direkt aus der U19 zu den Profis kämen. Das ist seither nur Aymen Barkok gelungen. Sondern auch damit, dass die Abschaffung der zweiten Mannschaft Geld einspart. Vielmehr ist es so, dass das Fehlen einer zweiten Mannschaft ordentlich Geld kostet.

Eine genaue Summe ist unmöglich zu beziffern, es handelt sich eher um hypothetische Gelder. Ein Beispiel: Nach nur einem halben Jahr ist das spanische U19-Toptalent Fabio Blanco, im Sommer unter großem Trara an den Main geholt, im Januar wieder in die Heimat zurückgekehrt. Keine Perspektive bei den Profis, keine Lust auf die A-Jugend. Hätte sich dieser Wechsel verhindern lassen, hätte Blanco neben dem Training bei den Profis am Wochenende erste Erfahrungen im Herrenfußball sammeln können, bis er das Rüstzeug für die erste Mannschaft hat?

Eine Sprosse mehr in der Karriereleiter

Bei der zweiten Mannschaft des FC Barcelona tut er genau dies gerade. Löst er sein Talent eines Tages ein, haben die Katalanen einen sportlichen und durch eine mögliche Ablöse auch finanziellen Mehrwert. Der dürfte dann, je nach Entwicklung, jenseits der 800.000 Euro liegen. Und in der Tasche von Barca landen, anstatt in jener der Eintracht.

Blanco kam freilich mit der Aussicht auf Profieinsätze, aber auch im Werben um jene Talente, die für die U16, U17 und U19 in Frage kommen, dürfte die Wiedereinführung der U23 wichtig sein. Mit der zweiten Mannschaft hat Eintracht Frankfurt ab dem kommenden Sommer, so alles klappt, wieder eine Sprosse mehr, die begehrten Nachwuchskräften auf einer möglichen Karriereleiter aufgezeigt werden kann. Fast mehr noch als Geld ist Perspektive im Business des Jugendfußballs eine harte Währung geworden.

"Unter Wettbewerbsbedingungen im Männerfußball spielen"

Krösche sieht die Bedeutung dieses Zwischenschrittes für Talente von den Profis wie aus der Jugend gleichermaßen: "Es ist nicht nur wichtig, dass junge Talente die Möglichkeit haben, Woche für Woche unter Wettbewerbsbedingungen im Männerfußball zu spielen und somit die nächsten Schritte in ihrer Entwicklung machen können, sondern auch von hoher Bedeutung, dass junge Perspektivspieler aus der ersten Mannschaft, die noch nicht kontinuierlich zum Stammkader gehören, Spiel- und Wettkampfpraxis auf höchstmöglichem Niveau sammeln."

Klar ist aber auch: Die Wiedereinführung der U23 kann nur der Anfang sein. Die Hessenliga ist eine Liga zu tief, um ernsthaft Talente zu fördern, ein Aufstieg ist unumgänglich. Und: Die Grundlagen für eine erfolgreiche Jugendarbeit müssen früher gelegt, den Talenten durch U23 und Profitraining eine Perspektive aufgezeigt werden. Eine U23 macht nur dann Sinn, wenn sie Teil eines funktionierenden, ganzheitlichen Jugendarbeits-Konzepts ist.

Mehr als ein Feigenblatt

Und nur dann, wenn sie mehr als ein Feigenblatt ist. Denn sonderlich fruchtbar war die U23 bis 2014 in der Tat nicht, weshalb der Schritt damals zwar umstritten, aber eben auch nicht gänzlich unverständlich war. "Seit Jahren gibt es bei uns niemanden, der aus der U23 den Sprung in den Profikader geschafft hat, weil das Leistungsniveau zu weit auseinanderklafft", sagte Bruchhagen anno 2014 noch. Genau daran muss die Eintracht arbeiten.